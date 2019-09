Beim FC Barcelona hat Paco Alcacer zwei Jahre lang vergeblich auf den Durchbruch gewartet. Bei Borussia Dortmund ist er nicht mehr wegzudenken.

Paco Alcacer ließ sich Zeit. Der Mann, der vor dem gegnerischen Tor immer so blitzschnell abschließt, wartete, kämpfte und versuchte es wieder. Aber es wurde nicht besser. "Nach zwei Jahren in Barcelona hatte ich immer noch keine Spielminuten, nichts ist gelaufen, wie ich es eigentlich wollte", sagte der spanische Stürmer von vor dem Wiedersehen in der .

Der Wechsel vom , bei dem er verehrt wurde, zum war 2016 wohl etwas optimistisch. Das sieht Paco Alcacer inzwischen auch selbst so. An Luis Suarez vorbeizukommen, als reiner Ein-Kontakt-Torjäger in eine bestens geölte Passmaschine hineinzufinden - das war schlicht unmöglich. Alcacer war kein "Fußballgott" mehr, sondern ein Bankdrücker: "Ich bin dann gegangen, um wieder glücklich zu sein und zu spielen. Aber ich bereue nichts."

