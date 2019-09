BVB-Star Mats Hummels schwärmt von Marco Reus: "Unheimlichen Sprung gemacht."

Mats Hummels ist von Marco Reus' Entwicklung begeistert. Vor allem die Defensivarbeit des BVB-Kapitäns hat sich enorm verbessert.

Nach dem 0:0 in der gegen den hat Mats Hummels die Entwicklung von Marco Reus gelobt. "Marco hat einen unheimlichen Sprung gemacht in der Zeit, in der ich nicht in Dortmund war", sagte der 30-Jährige.

Vor allem die verbesserte Defensivarbeit des Kapitäns hob Hummels, der von 2012 bis 2016 schon mit Reus beim BVB zusammengespielt hat, hervor. "Er arbeitet viel für die Mannschaft, macht die Wege, die wehtun, geht in Zweikämpfe, erobert Bälle."

Marco Reus: "Hummels und Akanji sind das Herzstück der Mannschaft"

Reus hatte seinerseits nach der Partie gegen Barca die Qualitäten von Hummels herausgestellt: "Mats hat überragende Qualitäten im Stellungs- und Aufbauspiel und ist schon jetzt unheimlich wichtig für die Mannschaft. Die Abstimmung zwischen ihm und Manuel Akanji wird immer besser. Sie sind das Herzstück dieser Mannschaft."

Trotz phasenweise drückender Überlegenheit kam der BVB zum Champions-League-Auftakt gegen Barcelona nicht über ein Remis hinaus. Kapitän Reus verschoss im zweiten Durchgang einen Elfmeter.