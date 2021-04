BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Endlich ist die Bundesliga nach der Länderspielpause zurück! Goal erklärt, wo BVB vs. Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag der Bundesliga . Die Partie wird um 15.30 Uhr in Dortmund angepfiffen.

Genug Länderspiele - jetzt ist wieder Bundesliga angesagt! Am Samstagnachmittag könnt Ihr direkt einen Kracher verfolgen, der Fünfte empfängt den Vierten. Für die Dortmunder ist ein Sieg heute enorm wichtig, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten. Den letzten Rang, der eine direkte Qualifikation verspricht, belegt aktuell Eintracht Frankfurt. Vier Punkte trennen die beiden Gegner aktuell, die Ausgangslage ist also für die Hessen deutlich komfortabler.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (27. Spieltag)

: Bundesliga (27. Spieltag) Datum : Samstag, 03. April 2021

: Samstag, 03. April 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Wir haben erfreuliche Nachrichten für alle Fußballfans, denn jedes Spiel der Bundesliga wird live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky besitzen die Übertragungsrechte. Die Bundesliga wird leider nicht im Free-TV laufen.

Daxo ist zurück in Dortmund 🙂 #Zagadou : „Ich bin exzellent behandelt worden und fühle mich jetzt bereit für die Reha auf meinem Weg zurück auf den Fußballplatz.“



👉 https://t.co/02P32MqAq3 — Borussia Dortmund (@BVB) March 29, 2021

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV

Dortmund gegen Frankfurt wird heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im Pay-TV auf Sky laufen. Sky überträgt die Bundesliga sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz . Ab 14.30 Uhr könnt Ihr die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 1 schauen, auf diesem Sender wird dann später auch die Konferenz laufen. Um das Einzelspiel zu sehen, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 umschalten. Wer Sky im Fernsehen schauen möchte, der muss den Sender kostenpflichtig abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Hier gibt’s alle weiteren Infos zu Sky.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM

BVB gegen Frankfurt wird von Sky heute auch live im LIVE-STREAM übertragen. Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Bundesliga von unterwegs aus kostenpflichtig streamen. Der Inhalt ist hier der gleiche wie jener der TV-Sendung.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde des Pay-TV-Senders habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Wer also einen Sky-Receiver zuhause besitzt, der kann Sky Go nutzen.

Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen - und schon kann's losgehen!

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Falls Ihr spontan die Bundesliga schauen möchtet, dann geht das nur über Sky Ticket . Das Ticket könnt Ihr monatlich abonnieren und Euch so auch als Nicht-Sky-Kunde den Wettbewerb auf den Bildschirm zaubern.

Alle Infos zu den Angeboten und Preisen des Tickets erfahrt Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Bundesliga, nach der Länderspielpause ist der ein oder andere von Euch bestimmt etwas eingerostet in Sachen Wissen über die Bundesliga.

Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an. Der Streamingdienst lädt zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga die Highlights auf der Plattform hoch.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions- und Europa League bis hin zur NFL, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Borussia Dortmund bisher 102 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Eintracht Frankfurt 49 Siege 33 20 Remis 20 189 Tore 139 592,9 Mio. Euro Marktwert 206,4 Mio. Euro Erling Haaland (110 Mio. Euro) wertvollster Spieler Andre Silva (37 Mio. Euro)

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick