BVB: Emre Can zeigt "leichte" Corona-Symptome, Hans-Joachim Watzke schlägt Alarm - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Emre Can zeigt nach seinem positiven Corona-Test leichte Symptome und Dietmar Hamann re­vi­die­rt seine Reus-Aussagen. Alle News zum BVB heute.

Nach der ist vor der . Am heutigen Samstag gastiert der BVB bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Emre Can fällt nach einem positiven Corona-Test auch für die Partie gegen die Ostwestfalen aus. Der Nationalspieler zeigt laut Aussagen von Sportdirektor Michael Zorc jedoch nur "leichte Symptome".

Außerdem: Hans-Joachim Watzke schlägt mit Blick auf die aktuelle Finanzlage Alarm und Dietmar Hamann re­vi­die­rt seine Kritik an Marco Reus.

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund) - Nach positivem Corona-Test: Emre Can zeigt "leichte Symptome"

Nationalspieler Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund befindet sich eine Woche nach seiner Infektion mit dem Coronavirus weiter in häuslicher Isolation. "Es geht ihm ganz gut. Er hat leichte Symptome, aber nichts Schwieriges", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Freitag.

In der Diskussion um "falsch positive" Tests wie zuletzt bei Cans Nationalmannschaftskollegen Serge Gnabry (Bayern München) rief Zorc derweil zu mehr Gelassenheit auf. "Ich habe da ein klare Haltung: Die Tatsache, dass wir die Möglichkeit haben, Spieler zu testen, ermöglicht uns erst, dass wir überhaupt spielen können. Wir sollten dieses Gebilde nicht permanent hinterfragen", sagte Zorc.

Personell kann der BVB derweil am Samstag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Niemand hat sich verletzt, alle sind an Bord. Nur Nico Schulz hat etwas, er kann wahrscheinlich nicht dabei sein", sagte Trainer Lucien Favre. Schulz war zuletzt wegen eines "kleinen Muskelfaserrisses" ausgefallen.

Dennoch kündigte Favre für das Bielefeld-Spiel Änderungen in der Startelf an. "Wir werden rotieren, das ist klar. Das ist logisch und nötig", sagte der BVB-Coach.

BVB (Borussia Dortmund): Fans kritisieren offenen Brief des Vereins zum Fan-Lockdown

In einem offenen Brief richtete sich der Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch an seine Fans, um seine Enttäuschung zu den veränderten Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie auszudrücken.

Ein Satz darin, der in der breiten Öffentlichkeit für reichlich Verärgerung sorgte: "Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen."

Einige BVB-Anhänger empfinden die Kritik ihres Klubs an dem Fan-Lockdown als unangebracht. Von "peinlichem Gejammer" schreibt etwa das bekannte Fanzine schwatzgelb.de. "Borussia Dortmund spricht aus einer massiv privilegierten Position heraus und stellt sich als ein Häufchen Elend dar. Zum Fremdschämen."

Viele User bei Twitter erinnerten den BVB zudem an die Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass 75 Prozent der Infektionen aktuell nicht nachvollziehbar seien. "Wenn man allen Branchen glaubt, dann ist wohl niemand ein Treiber der Pandemie - komisch, dass es dann doch noch Ansteckungen gibt", so ein User.

BVB (Borussia Dortmund) - Dietmar Hamann nach Attacke gegen Marco Reus: "Ich habe ihn nicht kritisiert"

Nach seiner Kritik an Marco Reus hat TV-Experte Dietmar Hamann auf die jüngsten Aussagen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagiert. Der ehemalige Profi findet, der Kapitän von Borussia Dortmund sei derzeit zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

Hamann schreibt in seiner Sky-Kolumne, er habe Reus nicht attackiert. "Ich möchte hier auch noch einmal klarstellen, dass ich Marco Reus nicht kritisiert habe. Ich habe ihm weder seine spielerischen, noch seine Führungsqualitäten abgesprochen."

Für Hamann ist der Nationalspieler aktuell "sehr mit sich selbst beschäftigt, weil er nach einer Verletzung wieder zurückgekommen ist." Daher könne Reus seiner Aufgabe als Kapitän, "deine Nebenleute anzuspornen und zu inspirieren im Moment nicht gerecht werden", so Hamann, der dies jedoch nicht als "Vorwurf oder Kritik" verstehen möchte.

Hamann fand auch versöhnliche Worte hinsichtlich von Reus' Leistung am Mittwoch beim 2:0 gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League, als der Mittelfeldspieler beim Stande von 0:0 ausgewechselt wurde und anschließend nicht zufrieden wirkte. "Ich würde ihn aus der Kritik rausnehmen und ihn in Schutz nehmen", schrieb Hamann. "Wenn die ganze Mannschaft so einen blutleeren Auftritt hinlegt, ist es für einen Einzelnen schwer, ein Spiel zu entscheiden. Marco ist nicht bei 100 Prozent, das wird er wahrscheinlich auch so sehen."

Der TV-Experte hofft nun darauf, dass Reus die Kurve bekommt und seine Leistungen verbessert. Denn: "Ich habe selbst das größte Interesse, dass ein Marco Reus gut spielt. Wenn er gut spielt, dann spielt auch Dortmund gut, und er würde auch der Nationalmannschaft helfen, wenn sie zur Europameisterschaft fährt."

BVB (Borussia Dortmund) - Hans-Joachim Watzke schlägt Alarm: Finanzlage "wie ein Albtraum"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat erneut auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Profifußball hingewiesen. Insbesondere der Verzicht auf Zuschauer sei für die Borussia "wie ein Albtraum, den ich mir so nie hätte vorstellen können", erklärte der 61-Jährige im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Hatte der börsennotierte BVB vor der Saison mit einem Minus von bis zu 75 Millionen Euro geplant, ist dies durch den Beschluss, mindestens im gesamten November auf Zuschauer zu verzichten, kaum noch zu halten.

Kalkuliert hatten die Dortmunder mit mindestens 20 Prozent der gewöhnlichen Zuschauereinnahmen, bereits bisher wurde dieser Wert nicht erreicht. Im Derby gegen Schalke waren 300 Fans anwesend, beim Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg gar keine. "Das kostet auch den BVB etliche Millionen Euro", die anvisierten Zuschauereinnahmen könne der Klub "momentan natürlich nicht erreichen".

Gleichzeitig beruhigte Watzke die Fans der Schwarzgelben: "Wir sind durchfinanziert. Egal, was passiert." Dass die in den vergangenen Jahren unter anderem durch die Verkäufe von Leistungsträgern aufgebauten finanziellen Reserven schwinden, sei "bitter. Nun schmilzt es dahin".

Bereits vor zwei Wochen hatte Watzke in der Bild Alarm geschlagen und klargestellt, dass "das in dieser Form wirtschaftlich nicht mehr ewig gut gehen kann". Geisterspiele würden "große Teil der Vereine hinbekommen", im Falle einer Spielpause "könnten bei manch einem die Lichter ausgehen".

Den Verzicht auf Zuschauer im November, den Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer auf einem Corona-Krisengipfel beschloss, akzeptiert Watzke: "Wir können uns ja nicht von der Gesamtlage in lösen. Die Gesundheit der Menschen geht vor." Dennoch erneuerte er seine Feststellung, dass "bislang von den Spielen der Bundesliga keinerlei nachweisliche Infektionsgefahr ausgegangen" sei.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick