BVB, News und Gerüchte heute: Barca lehnte offenbar Haaland ab, Watzke verteidigt Reus - alle Informationen zu Borussia Dortmund

Der FC Barcelona lehnte offenbar einen Transfer von Erling Haaland ab und Hans-Joachim Watzke verteidigt Kapitän Marco Reus. Alle BVB-News.

Nach dem 3:0-Erfolg im Revierderby gegen den steht für die nächste Aufgabe in der an. Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) empfängt der BVB im zweiten Gruppenspiel Zenit St. Petersburg.

Zuvor hat Neuzugang und Youngster Jude Bellingham ein ausführliches Interview gegeben und darin verraten, welcher Mitspieler ein großes Vorbild für ihn ist.

Lieber @sebastiankehl , 💛-lichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Wir wünschen Dir und Euch alles Gute!



An alle Borussinnen und Borussen: Sebastian ist heute zum dritten Mal Papa geworden. Schreibt Eure Glückwünsche in die Kommentare. ✍️ pic.twitter.com/Mk8j0eL3qy — Borussia Dortmund (@BVB) October 26, 2020

Hans-Joachim Watzke stellte sich derweil vor Marco Reus, nachdem Sky-Experte Dietmar Hamann gefordert hatte, dem 31-Jährigen die Kapitänsbinde abzunehmen.

Mehr Teams

Außerdem verriet Ex-Barca-Berater Ariendo Braida, dass der offenbar einst einen Transfer von Erling Haaland ablehnte. Und: Das -Spiel der Schwarz-Gelben in Bielefeld findet vor leeren Rängen statt.

BVB (Borussia Dortmund), alle News und Gerüchte: Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Dortmundern an diesem Dienstag.

BVB-Star Erling Haaland stand beim FC Barcelona auf der Liste: "Kein Barca-Profil"

Der FC Barcelona hat offenbar vor ein paar Jahren eine Verpflichtung von Erling Haaland abgelehnt . Das behauptet der ehemalige Sportdirektor des AC Milan und Transfer-Berater der Katalanen, Ariedo Braida, in einem Interview mit der Marca vom Montag.

Braida, der in seiner Zeit als Geschäftsführer (von 1986 bis 2013) und Sportdirektor (2002 bis 2013) Stars wie Kaka, Andriy Shevchenko oder Ruud Gullit zu den Rossoneri geholt hatte, habe in seiner Zeit als Barca-Berater von 2015 bis 2019 Spieler studiert "und einige Namen wie Haaland von Borussia Dortmund, der damals noch in spielte, aufgeschrieben".

Allerdings habe er bei den Katalanen keinerlei Verantwortung für die Kaderplanung gehabt. Die Entscheider, die ihm vorgezogen wurden, hätten sich dann gegen eine Verpflichtung des jungen Stürmers, damals in Diensten von Molde FK, entschieden, weil er ihrer Meinung nach "kein Barca-Profil hatte".

Bild: imago images

BVB-Geschäftsführer Watzke verteidigt Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seinen Spieler Marco Reus (31) verteidigt. Zuletzt hatte Sky -Experte Dietmar Hamann gefordert, ihm die Kapitänsbinde abzunehmen .

"Dietmar Hamann analysiert oft sehr zutreffend. Hier liegt er aber komplett falsch. Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän", sagte Watzke der Bild .

Hamann führte als Grund die Verletzungsanfälligkeit Reus' an und brachte als möglichen Nachfolger Mats Hummels ins Gespräch. "Marco und Mats verstehen sich bestens. Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben", entgegnete Watzke.

Reus kam in dieser Saison bisher in acht Pflichtspielen zum Einsatz, stand jedoch nur 334 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Bild: imago images

Keine Fans bei Dortmund Spiel in Bielefeld

Beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund sind keine Fans zugelassen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Bielefeld betrug am Montag laut Robert Koch-Institut 103,8.

Was lange absehbar war, ist nun traurige Gewissheit:

Unser Heimspiel in der SchücoArena am Samstag gegen den @BVB muss ohne Zuschauer stattfinden.

Bringen wir es auf den Punkt:

Ohne euch ist schei*e! #DSCBVB pic.twitter.com/GKWlAVnsQY — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) October 26, 2020

BVB: Jude Bellingham schwärmt von "Vorbild" Jadon Sancho

Jude Bellingham überzeugt seit seinem Wechsel vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB im Sommer mit guten Leistungen. Sein englischer Landsmann Jadon Sancho soll dabei einen großen Faktor spielen.

"Jadon ist wirklich sehr wichtig für mich. Nicht nur weil er aus demselben Land kommt wie ich. Oder weil er dieselbe Sprache spricht", erklärte der 17-Jährige im Interview mit dem kicker und fügte an: "Noch wichtiger ist, wie er seinen Arm um mich, aber auch um die anderen jungen Spieler legt, wie er uns bestärkt in unseren Fähigkeiten, uns Zutrauen zuspricht."

Sancho sei ein "großes Vorbild für englische Spieler" seiner Altersgruppe, sagte Bellingham: "Von ihm Lob und Zuspruch zu bekommen, bedeutet mir unheimlich viel. Das hilft mir sehr." Der junge Engländer gehört im Team von Trainer Lucien Favre zum erweiterten Stammspielerkreis und mischt gemeinsam mit Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Sancho (20) die Liga auf.

An eine baldige Rückkehr nach verschwendet der Mittelfeldspieler, anders als "Vorbild" Sancho, außerdem noch keinen Gedanken. "Ganz ehrlich, darüber denke ich aktuell überhaupt nicht nach. Es fühlt sich gigantisch an, für den BVB zu spielen. Ich habe auch keinen Karriereplan oder so etwas im Kopf", verriet Bellingham.

Zudem reize ihn die Bundesliga, die trotz der Dominanz des FC Bayern in den vergangenen Jahren eine "extrem hohe Leistungsdichte" habe. "Aber auch der Klub an sich ist wahnsinnig attraktiv: seine Größe und Bedeutung, sein Stadion, seine Fans, seine Erfolge - und seine Ambitionen. Der BVB hat viel vor; dabei helfen zu können, fühlt sich großartig an", sagte Bellingham.

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Die nächsten Pflichtspiele des Bundesligisten auf einen Blick