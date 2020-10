Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

6. Spieltag in der Bundesliga: Aufsteiger Bielefeld empfängt den BVB. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Arminia Bielefeld trifft heute auf . Das Spiel wird um 15.30 Uhr in der Schüco Arena angepfiffen.

Nach einem guten Start in diese Bundesligasaison musste die Arminia zuletzt Niederlagen gegen Bayern München (1:4) und den (1:2) einstecken, gegen den Vizemeister aus Dortmund wird es heute sicherlich nicht leichter. Der BVB konnte am letzten Wochenende das Revierderby gegen Schalke mit 3:0 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die am Samstag

Wettbewerb : Bundesliga (6. Spieltag)

: Bundesliga (6. Spieltag) Datum : Samstag, 31. Oktober 2020

: Samstag, 31. Oktober 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Schüco Arena

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN aufgeteilt. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Bundesliga leider nicht im Free-TV zu sehen gibt. Alle Samstagsspiele werden exklusiv von Sky übertragen, so auch das heutige zwischen Bielefeld und Dortmund.

„Drei gewinnt“ im Fußball-Stil. Die Intensität ist fast so hoch wie der Spaß-Faktor. #immerdabei pic.twitter.com/SRwysxV6cy — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) October 27, 2020

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV sehen: So geht's

Sky wird heute sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im Pay-TV übertragen! Der Sender geht in der Regel bereits ab 14 Uhr auf Sendung und zeigt die Partie über die vollen 90 Minuten. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Alle weiteren Infos zu Sky findet Ihr hier.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund): Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Bielefeld gegen Dortmund gibt es heute auch im LIVE-STREAM zu sehen: Sky streamt auf Sky Go und Sky Ticket. Diese beiden Streams sind die einzig legalen im Internet, allerdings kosten diese natürlich Geld. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, für Kunden ist die App also frei zugänglich. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon könnt Ihr die Bundesliga im Stream schauen.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM auf Sky Ticket schauen

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und es auch nicht langfristig werden möchten. Mit dem Ticket könnt Ihr Euch zum Beispiel einmaligen Zugang zum Spiel oder auch zu anderen Paketen sichern. Was genau das Ticket kostet, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch die Highlights der Bundesliga nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN an.

Auf DAZN gibt es nicht nur die Highlights der Spiele zu sehen, das Portal überträgt die deutsche Topliga auch live! Neben der Bundesliga gibt es auch die , , , , , NFL, NBA, NHL, Darts, Motorsport und Tennis zu sehen. Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Quelle. Imago Images / Poolfoto

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Wer keine Lust hat, für die Übertragung im TV oder Stream Geld zu bezahlen, der kann den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr alles Wissenswerte von der Partie aus der Schüco Arena – schaut mal rein!

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Arminia Bielefeld bisher 44 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Borussia Dortmund 12 Siege 18 14 Remis 14 47 Tore 84 47,1 Mio. Euro Marktwert 587,2 Mio. Euro Arne Maier (13,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Jadon Sancho (117 Mio. Euro)

Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick