BVB, News und Gerüchte heute: Bellingham nennt sein Vorbild, Hamann mit harter Kritk an Marco Reus - alle Informationen zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund startet als Derbysieger in die neue Woche. Jude Bellingham schwärmt von seinem Vorbild und Hamann übt Kritik an Reus. Alle BVB-News.

Im Signal Iduna Park durften ein paar wenige Fans den Derbysieg des BVB ( ) gegen den feiern. Manuel Akanji, Erling Haaland und Mats Hummels markierten die drei Treffer gegen einen harmlosen Kontrahenten aus dem Revier.

Nun steht für den BVB bereits wieder die UEFA auf dem Programm. Dort geht es am Mittwochabend im heimischen Stadion gegen Zenit St. Petersburg (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Derweil hat Neuzugang und Youngster Jude Bellingham ein ausführliches Interview gegeben und darin verraten, welcher Mitspieler ein großes Vorbild für ihn ist. Außerdem: Marco Reus erntet jede Menge Kritik von Didi Hamann.

Und: Die Torwartdebatte beim BVB bleibt eines der zentralen Themen. Wer ist wirklich die Nummer 1 zwischen den Pfosten - Marwin Hitz oder Roman Bürki?

BVB (Borussia Dortmund), alle News und Gerüchte: Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Dortmundern an diesem Montag.

BVB: Jude Bellingham schwärmt von "Vorbild" Jadon Sancho

Jude Bellingham überzeugt seit seinem Wechsel vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB im Sommer mit guten Leistungen. Sein englischer Landsmann Jadon Sancho soll dabei einen großen Faktor spielen.

"Jadon ist wirklich sehr wichtig für mich. Nicht nur weil er aus demselben Land kommt wie ich. Oder weil er dieselbe Sprache spricht", erklärte der 17-Jährige im Interview mit dem kicker und fügte an: "Noch wichtiger ist, wie er seinen Arm um mich, aber auch um die anderen jungen Spieler legt, wie er uns bestärkt in unseren Fähigkeiten, uns Zutrauen zuspricht."

Sancho sei ein "großes Vorbild für englische Spieler" seiner Altersgruppe, sagte Bellingham: "Von ihm Lob und Zuspruch zu bekommen, bedeutet mir unheimlich viel. Das hilft mir sehr." Der junge Engländer gehört im Team von Trainer Lucien Favre zum erweiterten Stammspielerkreis und mischt gemeinsam mit Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Sancho (20) die Liga auf.

An eine baldige Rückkehr nach verschwendet der Mittelfeldspieler, anders als "Vorbild" Sancho, außerdem noch keinen Gedanken. "Ganz ehrlich, darüber denke ich aktuell überhaupt nicht nach. Es fühlt sich gigantisch an, für den BVB zu spielen. Ich habe auch keinen Karriereplan oder so etwas im Kopf", verriet Bellingham.

Zudem reize ihn die , die trotz der Dominanz des FC Bayern in den vergangenen Jahren eine "extrem hohe Leistungsdichte" habe. "Aber auch der Klub an sich ist wahnsinnig attraktiv: seine Größe und Bedeutung, sein Stadion, seine Fans, seine Erfolge - und seine Ambitionen. Der BVB hat viel vor; dabei helfen zu können, fühlt sich großartig an", sagte Bellingham.

BVB - Dietmar Hamann kritisiert Marco Reus: "Dortmund im Moment ohne ihn besser"

Der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass Kapitän Marco Reus für Borussia Dortmund zum Problem werden könnte. Zudem sieht er den BVB ohne den 31-Jährigen aktuell stärker.

"Was fehlt den Dortmundern? Mentalität, Führung. Du kannst keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht", nannte Hamann am Sonntag bei Sky90 Reus' Verletzungsanfälligkeit als einen der Hauptgründe für seine Ansicht. Zwar habe zum Beispiel beim 1:3 zum Champions-League-Auftakt gegen am Dienstag nicht nur Reus schlecht gespielt, "aber der Kapitän ist dazu da, dass er die anderen mitreißt", so Hamann.

BVB-Torwartfrage: Bürki oder Hitz? Eine Debatte, die niemanden überraschen sollte

Es schien Lucien Favre derart zu nerven, dass er gar auf Französisch antwortete: "Ca suffit maintenant", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 3:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04, als er wie schon vor der Partie ein weiteres Mal auf die Torwartsituation beim BVB angesprochen wurde. "Es reicht jetzt", wollte Favre zu verstehen geben.

Auch als der Schweizer wenig später vom ZDF nach dem Status der Keeper Roman Bürki und Marwin Hitz befragt wurde, reagierte Favre dünnhäutig und blaffte: "Ihre Frage gefällt mir nicht."

Ähnlich verhielt sich Michael Zorc vor der schließlich enorm einseitigen Partie. "Ihr könnt doch die Aufstellung lesen", sagte der Sportdirektor bei Sky unter anderem in Richtung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der von Zorc eine eindeutige Positionierung bei dem Thema herauskitzeln wollte.

