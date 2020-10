BVB wohl an Kamara interessiert, Zagadou-Rückkehr im November? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Dan-Axel Zagadou könnte im November sein Comeback für Borussia Dortmund feiern. Zudem soll Glen Kamara im Visier des BVB stehen. Alle News heute.

Mit 2:0 (0:0) hat sich am Mittwoch in der gegen Zenit St. Petersburg durchgesetzt, gegen den amtierenden russischen Meister bekleckerte sich der BVB jedoch wahrlich nicht mit Ruhm.

Gute Nachrichten gibt es auch von Dan-Axel Zagadou: Wie Sportdirektor Michael Zorc erklärte, besteht Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Zudem soll der Bundesligist seine Fühler nach Glen Kamara von den Glasgow ausgetreckt haben.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: BVB nimmt Rangers-Spieler Glen Kamara ins Visier

Borussia Dortmund hat offenbar den finnischen Nationalspieler Glen Kamara von den Glasgow Rangers ins Visier genommen. Wie das englischsprachige Portal teamtalk.com berichtet, sei der defensive Mittelfeldspieler in den letzten Wochen vom BVB beobachtet worden.

Neben dem Bundesligisten sollen auch mehrere Vereine aus der Premier League an Kamara interessiert sein. Aus der französischen hätten zudem die und der ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen. Schon im abgelaufenen Transferfenster hatten Dinamo Moskau und ihr Interesse an Kamara bekundet.

Dass sich der BVB allerdings tatsächlich um ihn bemüht, ist angesichts der Konkurrenz im Mittelfeld nicht sehr wahrscheinlich. Mit Axel Witsel, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham stehen Trainer Lucien Favre bereits vier potenzielle Stammspieler zur Verfügung.

BVB - Rückkehr von Dan-Axel Zagadou im November?

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou fehlt dem BVB mit einer Außenbandverletzung seit dem 12. August: Zuerst dauerte die Diagnose der Verletzung lange an, mittlerweile befindet sich der 21-Jährige seit zwei Wochen im Aufbautraining.

Bild: Imago Images / MIS

Wann Zagadou wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist noch unklar. Im Fachmagazin kicker machte Sportdirektor Michael Zorc aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr: "Wir rechnen im November mit ihm", so der 58-Jährige.

Champions League: BVB müht sich gegen Zenit zum Sieg

Borussia Dortmund hat seinen Champions-League-Fehlstart korrigiert. Im ersten Europapokal-Heimspiel der Vereinsgeschichte ohne Zuschauer bezwang der BVB am Mittwochabend Zenit St. Petersburg 2:0 (0:0) und ist damit wieder auf Kurs Achtelfinale.

Jadon Sancho per Foulelfmeter (78.) und Erling Haaland (90.+1) trafen für die Dortmunder, die zum Auftakt der Gruppe F bei (1:3) verloren hatten. Durch das Unentschieden im Parallelspiel zwischen Brügge und Lazio saugt sich der BVB damit wieder an die Spitze der Gruppe heran.

Bild: Imago Images / Moritz Müller

Der BVB lieferte wahrlich keine Glanzleistung ab, am Ende war es ein Elfmeter, der den Sieg für die Gastgeber auf den Weg brachte. Lucien Favre muss sich weiterhin die Frage stellen, ob er gegen defensiv stehende Gegner die richtigen Mittel hat. Kommende Woche geht es in der Champions League gegen Brügge.

Zenit dagegen kassiert die zweite Niederlage in Serie und wird durch die Niederlage wohl kaum noch Chancen auf ein Überwintern im europäischen Wettbewerb haben. Die St. Petersburger standen defensiv exzellent, ein dummes Foul von Kavalaev sorgte am Ende aber für die unter dem Strich verdiente Niederlage.

Schmidt schwärmt von Ex-BVB-Spieler Götze: "Sehr gerissen und intelligent"

Roger Schmidt, Trainer der , hat im WDR2-Pocast Einfach Fußball lobende Worte für Neuzugang Mario Götze gefunden. "Er ist ein sehr gerissener und intelligenter Spieler", sagte Schmidt über den 28-Jährigen, der im Sommer von Borussia Dortmund gekommen war.

Bild: Imago Images / ANP

Demnach habe Götze sich schon gut in die Mannschaft einfügen können: "Ich habe in den ersten Tagen bemerkt, dass er sich gut gefühlt hat und dass seine Mitspieler auch toll fanden, dass er dort war", so der 53-Jährige: "Er hat auch sofort gut funktioniert, weil der sich willkommen gefühlt hat."

Mit zwei Toren in seinen ersten beiden Einsätzen hat Götze bei seinem neuen Verein einen Start nach Maß gefeiert. Das jüngste Ligaspiel gegen Vitesse Arnheim (1:2) verpasste der Neuzugang jedoch wegen einer Muskelverletzung. Am Donnerstag gegen Omonia Nikosia (21 Uhr auf DAZN ) könnte er bereits sein Comeback feiern.

