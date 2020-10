BVB, News und Gerüchte heute: Drei Kandidaten für Favre-Nachfolge, Barca lehnte wohl Haaland-Transfer ab - alle Infos zu Borussia Dortmund

Am Mittwochabend empfängt am zweiten Spieltag der den amtierenden russischen Meister Zenit St. Petersburg (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Wie es im nächsten Jahr mit dem derzeitigen BVB-Coach Lucien Favre weitergeht, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist momentan noch ungewiss. Einem Medienbericht zufolge beschäftigen sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben jedoch mit drei potenziellen Nachfolgern.

Derweil verrät der ehemalige Barca-Berater Ariendo Braida, dass der einst wohl einen Transfer von Erling Haaland ablehnte.

BVB: Marco Rose oder Julian Nagelsmann als Favre-Nachfolger?

Lucien Favres Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2021 aus, trotz des hervorragenden Punkteschnitts des Schweizers (2,15 Punkte pro Spiel) gibt es laut Boss Hans-Joachim Watzke "noch keine Tendenz", was eine Vertragsverlängerung angeht: Gespräche soll es erst im Winter oder Frühjahr geben.

Da Favre beim BVB noch keine großen Titel gewinnen konnte, beschäftigt sich der Klub aber auch schon mit potenziellen Nachfolgern. Laut Sport Bild hat die Vereinsführung dabei drei Namen auf dem Zettel: Marco Rose von , Julian Nagelsmann von und Jesse Marsch von RB Salzburg.

Quelle: Getty Images

Alle drei hätten dabei einen ähnlichen Spielstil, mit hohem Pressing, schnellem Umschaltspiel und vor allem ständiger Bewegung - gerade gegen tiefstehende Gegner wird dem BVB unter Favre vorgeworfen, zu statisch zu agieren. Roses Vertrag bei den Fohlen läuft noch bis 2022, Marsch (46) sagte unlängst Schalke 04 ab, als dort ein Nachfolger von David Wagner gesucht wurde.

Julian Nagelsmann hatten die BVB-Bosse schon 2018 auf dem Zettel, allerdings hatte der damals bei der TSG Hoffenheim keine Ausstiegsklausel. Ein Jahr später wechselte er dann zu RB Leipzig, dort steht er bis 2023 unter Vertrag. In dieser Hinsicht sei man bei RB "total entspannt", sagte der dortige Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff der Sport Bild. Eine Schmerzgrenze für eine Ablöse, um Nagelsmann vom Klub loszuseisen, gebe es nicht: "Es nutzt einem nichts, viel Geld zu bekommen, wenn dann der wichtigste Mann im Verein weg ist."

BVB-Star Erling Haaland stand beim FC Barcelona auf der Liste: "Kein Barca-Profil"

Der FC Barcelona hat offenbar vor ein paar Jahren eine Verpflichtung von Erling Haaland abgelehnt. Das behauptet der ehemalige Sportdirektor des AC Milan und Transfer-Berater der Katalanen, Ariedo Braida, in einem Interview mit der Marca.

Braida, der in seiner Zeit als Geschäftsführer (von 1986 bis 2013) und Sportdirektor (2002 bis 2013) Stars wie Kaka, Andriy Shevchenko oder Ruud Gullit zu den Rossoneri geholt hatte, habe in seiner Zeit als Barca-Berater von 2015 bis 2019 Spieler studiert "und einige Namen wie Haaland von Borussia Dortmund, der damals noch in spielte, aufgeschrieben".

Quelle: Getty Images

BVB - Akanji über Corona-Infektion: "Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was da gesundheitlich auf mich zukommt"

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji überzeugte nach überstandener Corona-Infektion im Revierderby gegen Schalke 04 mit einer guten Leistung. In seinem Blog bei watson.ch berichtet er nun von seinen Erfahrungen mit dem Virus.

Quelle: imago images / Sven Simon

"Ich hatte schon eine gewisse Angst, als ich das positive Test-Ergebnis erhielt. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was da gesundheitlich auf mich zukommt", erklärte Akanji und führte den Verlauf der Krankheit weiter aus: "Auch wenn ich als Profisportler körperlich top-fit bin, hatte ich ein etwas mulmiges Gefühl. Ich hatte aber Glück und bis auf leichte Kopfschmerzen keine Symptome."

BVB: wohl weiterhin an Erling Haaland interessiert

Manchester United ist offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von BVB-Torjäger Erling Haaland (20) interessiert. Das berichtet The Athletic.

Demnach soll Haaland ganz oben auf dem Wunschzettel von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer stehen. Die Red Devils wollten den norwegischen Stürmer bereits im vergangenen Jahr auf die Insel locken, zogen gegen Borussia Dortmund aber den Kürzeren.

Quelle: imago images / Revierfoto

