BVB, News und Gerüchte: McAteer hätte lieber Sancho statt Mbappe bei Liverpool, Saisonaus für Zagadou - alles zu Borussia Dortmund heute

McAteer sähe lieber Sancho als Mbappe in Liverpool, Kehl gibt Update zu Gomez und Zagadou bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Die BVB-News.

BVB, Transfers: Ex-Liverpool-Star sähe lieber Jadon Sancho als Kylian Mbappe bei den Reds

Jason McAteer, ehemaliger Spieler des FC Liverpool, hat BVB-Star Jadon Sancho höher auf seiner Transfer-Wunschliste eingestuft als den französischen Weltmeister Kylian Mbappe. Im Gespräch mit Goal und FreeSuperTips erklärte der Ire, dass Sancho dem englischen Meister auf taktischer Ebene mehr helfen würde.

"Man sollte annehmen, dass ich Mbappe sage, wenn ich einen beliebigen Spieler verpflichten könnte. Die größte Baustelle bei Liverpool ist aber die Taktik. Klopp wollte weg vom traditionellen 4-3-3 und etwas Neues probieren - er hatte aber nie die Spieler dafür", sagte McAteer und resümierte: "Man wird berechenbar."

Dementsprechend ist "Vielseitigkeit" laut des 49-Jährigen das entscheidende Kriterium für einen neuen Offensivspieler: "Ich würde Sancho holen. Ich würde ihn holen, weil er diese Vielseitigkeit hat. Ich denke, er kann verschiedene Positionen spielen: links, rechts und im Zentrum."

Zudem berief sich McAteer auf die technischen Fähigkeiten des 21-Jährigen: "Er ist schnell und kreativ. Wenn Gegner tief stehen und man einen neuen Ansatz braucht, kann er diesen bieten. Außerdem ist er jung und passt in dieses Liverpooler Team. Das ist der Spieler, den ich kaufen würde."

Nachdem Sancho die letzte Bundesligasaison mit starken 17 Toren und 16 Assists abschloss, lief er in der Hinrunde dieser Spielzeit seiner Form hinterher. Vor allem nach Weihnachten konnte der Engländer aber wieder überzeugen. Momentan fällt Sancho verletzungsbedingt aus. Sein Abgang im Sommer gilt als beinahe sicher.

BVB, News: Sebastian Kehl gibt Update zur Leihe von Sergi Gomez

Sebastian Kehl, designierter Sportdirektor bei Borussia Dortmund, hat sich zu einer möglichen Rückkehr des an den spanischen Klub SD Huesca ausgeliehenen Offensivspielers Sergi Gomez geäußert. Das weitere Vorgehen sei noch nicht klar entschieden, sagte der 39-Jährige den Ruhr Nachrichten.

"Wir verfolgen die Entwicklung und stehen in ständigem Kontakt zum Berater. Aktuell ist schwierig vorherzusagen, wie sich die Situation im Sommer darstellen wird. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir Entscheidungen treffen", kündigte Kehl an.

Ready to be back! ⚽️🔛 pic.twitter.com/nxUbGBq7Hk — Sergio Gómez (@sergiogm_10) November 19, 2020

Gomez spielt auch beim Abstiegskandidaten Huesca nur eine Nebenrolle und kommt kaum zu Spielpraxis. Beim BVB hat er noch einen bis 2022 datierten Vertrag. Eine Zusammenarbeit über den kommenden Sommer hinaus wirkt unwahrscheinlich.

BVB, News: Dan-Axel Zagadou fällt bis zum Saisonende aus

Vizemeister Borussia Dortmund muss die restliche Saison auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Der Innenverteidiger hat sich erneut einer Operation am Knie unterziehen müssen und fällt für die verbleibenden Partien in dieser Spielzeit aus. Das teilte der BVB am Donnerstagabend mit.

Für Zagadou endet damit eine von Verletzungen verseuchte Saison. Den Start hatte der französische U21-Nationalspieler aufgrund eines Außenbandanrisses am Knie bereits verpasst.

Seinem Comeback am 10. Spieltag folgte im Januar die nächste mehrwöchige Zwangspause wegen eines Muskelfaserrisses. Insgesamt kommt der 21-Jährige in dieser Spielzeit auf lediglich 13 Pflichtspieleinsätze.

BVB, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

