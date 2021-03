BVB, News und Gerüchte: Liverpool steigt in Rennen um Malen ein, Southgate begeistert von Bellingham - alles zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund: Liverpool steigt offenbar in Rennen um BVB-Kandidat Donyell Malen ein

Der FC Liverpool steigt offenbar ins Rennen um Angreifer Donyell Malen von der PSV Eindhoven ein. Schon länger wird der Niederländer mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, doch wie die Gazzetta dello Sport berichtet, erhält der BVB Konkurrenz von den Reds.

Daneben soll auch der italienische Erstligist AC Mailand ein Auge auf Malen geworfen haben, wo er künftig die Nachfolge von Zlatan Ibrahimovic antreten könnte. In Eindhoven verfügt der 22-Jährige noch über einen Vertrag bis 2024. Um ihn vorzeitig von den Niederländern loszueisen, wären übereinstimmenden Medienberichten zufolge 30 Millionen Euro fällig.

Im Jahr 2017 wechselte Malen von der U23 des FC Arsenal nach Eindhoven. In der laufenden Saison ist der Mittelstürmer mit 23 Treffern in 39 Einsätzen der erfolgreichste Torjäger der PSV.

BVB – Southgate begeistert von Jude Bellingham: "Nationalspieler für die Zukunft"

BVB-Profi Jude Bellingham macht bei der englischen Nationalmannschaft mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Beim 5:0-Erfolg der Three Lions gegen San Marino wurde der 17-Jährige in der Halbzeit eingewechselt und erhielt nach dem Spiel Lob von Nationaltrainer Gareth Southgate.

So sei Bellingham ein Spieler, "von dem wir glauben, dass er einer der Nationalspieler für die Zukunft sein wird". Bis vor kurzem war aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen noch unklar, ob das Mittelfeldtalent zur Nationalmannschaft reisen könnte.

Dennoch nominierte Southgate Bellingham, der erst im vergangenen November als drittjüngster Spieler sein Debüt die englische Nationalmannschaft gab. Nun hoffe Southgate, "dass wir ihn noch zügiger in unseren Kader integrieren können".

BVB, News: Youssoufa Moukoko fehlt wohl auch im zweiten EM-Spiel der U21

Toptalent Youssoufa Moukoko (16) wird wohl auch das zweite EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft verpassen. "Es wird eng. Ich habe nur wenig Hoffnung, es sieht eher nicht danach aus", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz einen Tag vor der Begegnung am Samstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen die Niederlande im ungarischen Szekesfehervar.

Moukoko hatte vor dem Auftaktspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn (3:0) im Training einen Schlag auf die Muskulatur am Schienbein bekommen. Die Chance auf einen Einsatz des Teenagers gegen die Niederlande liege bei "siebeneinhalb Prozent", sagte Kuntz mit einem Augenzwinkern: "Ich möchte aber keine Vorwürfe hören, wenn er am Ende vielleicht doch zehn Minuten spielen kann." (SID)

BVB, Transfers: Preisschild für Erling Haaland durchgesickert? Borussia Dortmund verlangt angeblich 180 Millionen Euro

Bundesligist Borussia Dortmund hat angeblich ein Preisschild für einen potenziellen Transfer von Erling Haaland in diesem Sommer gesetzt. Laut einem Bericht von ESPN soll der BVB 180 Millionen Euro Ablöse für den norwegischen Stürmerstar verlangen.

Haalands Vertrag bei der Borussia läuft eigentlich noch bis 2024, zwei Jahre vor Vertragsende soll es eine Ausstiegsklausel geben (2022). Um den BVB von einem Transfer schon in diesem Sommer zu überzeugen, verlangt Dortmund dem Bericht zufolge einen "Premium"-Preis.

ESPN vermeldet mit Verweis auf anonyme Quellen auch, dass der BVB bei der kolportierten Ablösesumme wohl nicht mit sich verhandeln lassen will und eine ähnliche Hardliner-Taktik wie im Vorjahr bei Jadon Sancho fahren könnte. Das Preisschild könnte wohl dazu dienen, die interessierten Klubs abzuschrecken.

BVB, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

