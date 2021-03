BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham schwärmt von Jadon Sancho, Norwegens Erling Haaland unterliegt der Türkei - alles zu Borussia Dortmund heute

Jude Bellingham dankt Jadon Sancho und Erling Haaland verliert mit Norwegen deutlich gegen die Türkei in der WM-Quali. Alle News zum BVB heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Dortmund, News - Jude Bellingham schwärmt von Jadon Sancho: "Kann ihm nicht genug danken"

BVB-Youngster Jude Bellingham hat von Teamkollege und Landsmann Jadon Sancho in den höchsten Tönen geschwärmt und erklärt, dass er ihm die Eingewöhnung in Dortmund erleichtert habe. "Er ist als Mensch brilliant und es ist großartig, ihn in der Umkleide um sich zu haben", sagte der 17-Jährige bei der englischen Nationalmannschaft über seinen vier Jahre älteren Mitspieler.

Sancho habe "vom ersten Tag an seinen Arm um mich gelegt und sich um mich gekümmert. Ich kann ihm nicht genug dafür danken, dass er mir geholfen hat, mich im Klub einzuleben."

Borussia Dortmund, News: Erling Haaland unterliegt mit Norwegen in der WM-Quali der Türkei deutlich

In der Gruppe G der WM-Qualifikation steht die Türkei, die in Malaga gegen Norwegen und Borussia Dortmunds Tormaschine Erling Haaland mit 3:0 (2:0) siegte, nun an der Tabellenspitze. Punktgleich folgt Montenegro nach dem 4:1 (2:1) gegen den krassen Außenseiter Gibraltar.

Ozan Tufan (4./59.) und Caglar Söyüncü (28.) trafen für die Türken, der Norweger Kristian Thorstvedt sah nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte wegen groben Foulspiels (80.).

Schon vor dem Anpfiff hatten die Norweger ein Zeichen gesetzt. Haaland und Co. riefen erneut zur Wahrung der Menschenrechte in Katar auf und fragten auf ihren T-Shirts: "Norwegen, Deutschland - wer als Nächstes?" Die DFB-Elf hatte am Donnerstag vor dem Spiel gegen Island (3:0) dem Protest der Norweger mit der Botschaft "Human Rights" angeschlossen.

Quelle: SID

BVB, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

Borussia Dortmund, News - BVB II Spitzenreiter der Regionalliga: "Können mit einem Lächeln auf die Tabelle schauen"

Mittelfeldspieler Franz Pfanne von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund zeigt sich mit Blick auf das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West optimistisch. Aktuell führt der BVB (71 Punkte) die Tabelle vor Verfolger Rot-Weiss Essen (62) an.

"Es sind noch zehn Spiele für uns zu gehen, elf für Essen. Wir sind jetzt neun Punkte vorne. Das ist eine gute Ausgangsposition, aber wir sollten das nicht überbewerten“, sagte der 26-Jährige nach dem 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II.

Ausruhen möchte sich Pfanne auf dem Polster allerdings nicht. "Wir haben noch sehr schwere Spiele. Dennoch können wir jetzt in den drei freien Tagen mit einem Lächeln auf die Tabelle schauen und für die restlichen zehn Spiele eine Motivation daraus ziehen. Dann schauen wir mal, ob wir am Ende immer noch da stehen", ergänzte er.

💬 "Das war das fünfte Spiel in vierzehn Tagen. Es ging eigentlich nur darum, die Partie zu gewinnen." #BVBU23



Der Spielbericht zum 1:0-Sieg in Düsseldorf.

📖👉 https://t.co/UeXZ62PO0y — Borussia Dortmund (@BVB) March 27, 2021

BVB, News - Ex-Profi Jan-Aage Fjörtoft im Interview: "Haaland ist Norwegens wichtigster Botschafter“

Jan-Aage Fjörtoft setzte sich bei Eintracht Frankfurt einst mit seinem legendären Übersteiger-Tor 1999, das die SGE vor dem Abstieg bewahrte, ein Denkmal. Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem bis 2016 Teammanager der norwegischen Nationalmannschaft. Mit Goal und SPOX sprach der 71-malige Nationalspieler über die neue Fußballer-Generation seines Landes mit Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard.

Hier geht's zum gesamten Interview!

BVB, News: Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund