VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Auch Schalke wollte Silas Wamangituka, Mavropanos möchte bleiben

VfB Stuttgart, News: Mislintat schwärmt von "One-Man-Show" Wamangituka

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat im Podcast kicker meets DAZN über die Entdeckung von Silas Wamangituka beim FC Paris gesprochen. Dessen Leistungen beim französischen Zweitligaklub seien bereits eine "absolute One-Man-Show" gewesen, schwärmte der 48-Jährige. Besonders überrascht habe ihn jedoch die menschliche Seite des damals noch 19-Jährigen.

"Du siehst seinen Körper, du verstehst seine Geschichte, du weißt, dass da noch ganz viel drinsteckt an Verbesserungspotenzial. Und dann triffst du ihn - und dann sitzt menschlich einfach so eine Voll-Granate vor dir. Ein ruhiger, bescheidener, total fokussierter junger Mann mit einem klaren Ziel", sagte Mislintat.

Mit acht Millionen Euro Ablöse war der Kongolese 2019 der teuerste Transfer der Historie in der zweiten Bundesliga. Mislintat betont, er habe dennoch keine Zweifel an der Verpflichtung des Angreifers gehabt: "Da musst du dir sehr, sehr sicher sein."

Neben dem VfB hätte seinerzeit auch der FC Schalke Interesse an Wamangituka gezeigt, bestätigte der ehemalige Chefscout des BVB. Mislintat schilderte, wie er Wamangituka von den Schwaben überzeugte: "Du stellst ihm das Projekt vor: VfB Stuttgart, zweite Liga. Und der Junge weiß, hier sind gute Leute. Die haben sich einen Namen gemacht, Sven hat schon solche Spieler geholt. Und der gibt dir Vertrauen für den Weg, den du ihm anbietest. Das hat es einfach gemacht."

Vor der Länderspielpause verletzte sich der VfB-Star beim Spiel gegen den FC Bayern München schwer. Mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie wird er den Stuttgartern nun monatelang fehlen. Zuvor schoss Wamangituka elf Tore in 25 Bundesligapartien.

VfB Stuttgart, Transfers: Bleibt Arsenal-Leihgabe Mavropanos?

Konstantinos Mavropanos, Leihgabe vom Premier-League-Klub FC Arsenal, möchte über das Saisonende hinaus in Stuttgart bleiben. Im kicker-Interview sagte der 23-Jährige, er könne sich "schon vorstellen, noch eine Saison beim VfB zu spielen. Ich fühle mich wohl hier“. Die Entscheidung über seine Zukunft liegt allerdings bei den Gunners.

"Ich hoffe, dass die Gespräche so verlaufen, dass Arsenal sieht, dass ein weiteres Jahr bei uns super für ihn sein könnte“, sagte VfB-Sportchef Sven Mislintat im Gespräch mit dem kicker. In der Hinserie fiel der Grieche aufgrund von Verletzungen häufig aus. Daher könne der Innenverteidiger in der nächsten Saison von noch mehr Spielpraxis profitieren: "Jetzt ist er auf einem konstanten Level. 30 Spiele in der Bundesliga im nächsten Jahr würden ihm sicher guttun."

Die Möglichkeit besteht jedoch, dass der Klub aus London den Spieler bereits jetzt reif für die Premier League sieht. "Das ist der Fluch der guten Tat. Je besser Dinos spielt, desto unwahrscheinlicher wird es, ihn noch einmal ausleihen zu können“, kommentierte der 48-Jährige die Lage.

VfB Stuttgart, News: Badstuber kassiert Gelb-Rot im Liegen

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber ist beim Regionalligaspiel für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gegen die Reserve von Mainz 05 (2:3) mit der Ampelkarte vom Platz geflogen. Für das nächste Spiel ist der 32-Jährige damit gesperrt. Damit bleibt ihm noch weniger Zeit, sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Denn sein Vertrag beim VfB endet im Sommer und wird nicht verlängert.

Der Abwehrspieler gibt sich allerdings optimistisch für die Zukunft. "Das Gute ist: Ich bin ablösefrei. Das sollte für viele Vereine attraktiv sein. Es wäre problematisch, wenn ich etwas kosten würde", sagte der Champions-League-Sieger von 2013 zur Bild-Zeitung.

Wo es hingehen soll, weiß er jedoch noch nicht. "Ich bin offen für alles, habe voll Lust auf Fußball und stehe voll im Saft."

