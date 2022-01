BVB, News und Gerüchte: United steigt aus Haaland-Poker aus, Borussia Dortmund gastiert in Hoffenheim

Nach dem Pokal-Aus trifft der BVB am kommenden Bundesliga-Spieltag auf die TSG Hoffenheim. Alle News und Gerüchte rund um den BVB heute am Samstag (22. Januar) gibt es hier an dieser Stelle.

100 G+A in 78 matches for BVB 🤯 pic.twitter.com/shHobvBaGu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 21, 2022

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News heute: Manchester United steigt wohl aus Haaland-Poker aus - Real Madrid Favorit?

Die Zukunft von Erling Haaland ist weiterhin völlig offen, mit Manchester United ist nun offenbar ein Spitzenklub aus dem Poker um den Torjäger von Borussia Dortmund ausgestiegen.

Nach Informationen von ESPN würden sich die Red Devils keine großen Chancen mehr auf einen Transfer des 21-Jährigen ausrechnen. Stattdessen sei Real Madrid der absolute Top-Favorit auf eine Haaland-Verpflichtung.

Die United-Verantwortlichen glauben demnach nicht, sich gegen die Königlichen durchsetzen zu können. Der englische Rekordmeister, der bereits 2020 das Rennen um den damaligen Stürmer von RB Salzburg gegen den BVB verloren hatte, schaue sich deshalb schon nach Alternativen um.

BVB, News heute - Michael Zorc mit deutlichen Worten: "Wenig Argumente" bei Mentalitätsfrage

Sportdirektor Michael Zorc hat erneut harte Kritik an den Spielern von Borussia Dortmund geübt. Im Mittelpunkt steht mal wieder die Mentalitätsfrage.

Nach der überraschenden Pokal-Niederlage gegen St. Pauli fand der 59-Jährige deutliche Worte im Hinblick auf die Leistung der Dortmunder Mannschaft. Es gebe aktuell "wenig Argumente dagegen", dass dem BVB die nötige Mentalität fehle, wie Zorc von der WAZ am Donnerstag zitiert wurde.

"Wir haben viel zu spät ins Spiel gefunden. Nach dem Anschlusstreffer hätte man erwarten können, dass wir zur Aufholjagd blasen - stattdessen wurde in dieser Phase sogar eher St. Pauli aktiver", führte der nach Saisonende scheidende Sportdirektor aus.

Das Trainerteam nahm Zorc hingegen in Schutz. Man habe im Vorfeld der Partie "auf alle notwendigen Elemente des Spiels deutlich hingewiesen, auf die Spielweise von St. Pauli, auf die Platzverhältnisse, auf alles." Die Spieler hätten "offensichtlich nicht richtig hingehört".

Am Freitag legte Zorc nach. "Ich bin extrem enttäuscht. Die Mannschaft verfällt immer wieder in alte Fehler, das ist nicht zu fassen und nicht zu erklären. Das war ein blutleerer Auftritt", erklärte er gegenüber den Ruhr Nachrichten und schob nach: "Der Frust sitzt sehr tief, weil wir das Ausscheiden nicht kompensieren können."

Am Samstag ist der BVB auf Wiedergutmachung aus, wenn die Borussia in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gastiert. "Wir müssen nachhaltiger und konstanter werden, das Thema begleitet uns schon eine ganze Weile. Bereitschaft ist das Schlüsselwort", forderte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt in der Bundesliga die Partie Hoffenheim – BVB (Borussia Dortmund). GOAL hat alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

BVB - Youssoufa Moukokos kuriose Statistik und paradoxe Rolle: Ein folgenschwerer Rucksack

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko kommt meist bei Rückständen und mit wenig Zeit, dafür umso mehr Druck zum Zug. Ein Ansatz, der die Entwicklung des 17-Jährigen torpediert - und ein grundlegendes Problem des BVB aufzeigt.

Hier geht's zum kompletten Feature!





BVB, News heute - Nach BVB-Gerüchten: Freiburgs Nico Schlotterbeck äußert sich

Freiburg-Verteidiger Nico Schlotterbeck spielt bei den Breisgauern eine starke Saison. Zuletzt wurde der 22-Jährige unter anderem mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich Schlotterbeck zu den Gerüchten.

"Ich muss schauen, was der nächste Schritt für mich ist", sagte Schlotterbeck, dessen Vertrag in Freiburg noch bis 2023 datiert ist, den Stuttgarter Nachrichten: "Es ist alles andere als ausgeschlossen, dass ich den beim SC gehe." Es sei "sehr gut, möglich, dass es nirgends hingeht", ergänzte er.

Wegen Morddrohungen nach BVB vs. FCB - Schiedsrichter Felix Zwayer hält sich Karriereende offen

Schiedsrichter Felix Zwayer hält sich nach den Vorkommnissen infolge des Bundesliga-Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern Anfang Dezember ein Ende seiner Laufbahn explizit offen.

"Ich habe vor mir einen Raum, der hat zwei Türen. Der eine Weg führt mich zurück auf den Fußballplatz - und der andere führt mich in ein ganz tolles, erfülltes Privatleben ohne diese Öffentlichkeit, ohne diesen Druck, ohne diesen Stress", erklärt Zwayer in der Sky-Sendung "Meine Geschichte".

Der 40-Jährige war nach einigen strittigen Entscheidung bei der 2:3-Niederlage des BVB heftig kritisiert worden. Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hatte öffentlich Zwayers Verstrickung in den Manipulationsskandal um Robert Hoyzer ins Spiel gebracht. Zwayer selbst berichtete von Morddrohungen gegen seine Person.

"Ich erarbeite mir gerade den Weg, ich werde völlig frei von zeitlichem, inhaltlichem und finanziellem Druck entscheiden können. Darüber bin ich sehr froh. Ich werde mir jetzt tatsächlich alle Zeit nehmen, die ich dafür brauche", sagte der Schiedsrichter, der derzeit eine Pause einlegt.

Zudem nahm er Stellung zu seinem Gesprächsangebot an Bellingham, das von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zurückgewiesen wurde. Watzke hatte beklagt, dass Zwayer in den Medien selbst vorgeprescht war.





"Wenn der Herr Zwayer mir oder Michael Zorc ein Schreiben schickt und darin ein Gespräch anregt, kann man darüber diskutieren. Aber wenn ich das gleiche dann schon eine Stunde später in den Medien lese, dann muss ich ehrlich sagen, brauche ich keine Gespräche mit irgendwem führen", meinte Watzke bei Amazon Prime.

Zwayer erklärte, warum ihm es ihm so wichtig ist, selbst mit Bellingham über dessen Kommentare zu sprechen. "Neben einer sachlichen Kritik, einem Shitstorm in den sozialen Medien, von dem mir berichtet wurde, und dem medialen Interesse war diese Aussage eine ganz neue Eskalation, die ich so auch zum ersten Mal selbst erfahren habe, weil sie einschneidend für mein Privatleben und meine Familie war", stellte er klar und verwies auf die Drohungen gegen ihn.

"Nach wie vor" sei es ihm ein "großes Anliegen, (...) mit Jude Bellingham persönlich über diese Thematik zu sprechen", stellte Zwayer klar. Von Watzkes Reaktion zeigte er sich enttäuscht. "Ich finde es schade und fühle mich falsch verstanden, wenn man es dahingehend interpretiert, dass ich ein vertrauliches Gespräch führen möchte und es selbst öffentlich zur Schau stelle", sagte er.

BVB-Spielplan: Die nächsten Partien von Borussia Dortmund