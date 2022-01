Borussia Dortmund heute am Mittwoch nach dem Aus im DFB-Pokal. Die News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News: Marco Reus zickt Reporterin nach Pokal-Aus an

Das bittere Ausscheiden im Pokal gegen St. Pauli, der erneute Tiefschlag für den BVB: Marco Reus war direkt nach Abpfiff in Hamburg ziemlich aufgewühlt - und konterte ARD-Fieldreporterin Valeska Homburg ungewohnt heftig. Die hatte die These in den Raum gestellt, dass die Bayern im Titelrennen schon enteilt seien.

Reus' scharfe Replik: "Wo sind die Bayern enteilt? Sechs Punkte, ja richtig ... Und in der Champions League sind wir raus, das ist vollkommen richtig. Aber sollen wir jetzt aufgeben oder was? Das müssen wir erstmal sacken lassen und dann geht es am Samstag weiter. Wir haben natürlich eine riesen Chance verpasst, dieses Jahr den Pokal wieder zu gewinnen. Es ist sehr, sehr bitter gerade."

BVB, Gerücht: Akanji soll verlängern, Witsel und Pongracic gehen

Manuel Akanji ist in dieser Saison zu einem echten Führungsspieler beim BVB aufgestiegen, die Entwicklung des Schweizers ist erfreulich positiv. Deshalb planen die Dortmunder auch weiter mit dem 26-Jährigen - und wollen Akanji schon bald ein neues Vertragsangebot unterbreiten. Das jedenfalls berichtet die Bild.

Akanjis Vertrag bei der Borussia läuft im Sommer 2023 aus, nach Informationen der Bild soll der Kontrakt zeitnah bis ins Jahr 2027 verlängert werden. Im Raum stünden dann bis zu sieben Millionen Euro Jahresgehalt für den Innenverteidiger. Damit würde Akanji beim BVB in die Riege der Top-Verdiener aufrücken.

"Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, der alle Spiele für uns gemacht hat, wenn er fit war", sagt Sportdirektor Michael Zorc. "Wir haben sehr großes Vertrauen in seine Fähigkeiten, deshalb werden wir natürlich versuchen, seinen bis 2023 befristeten Vertrag zu verlängern."

Keine Zukunft beim BVB haben laut Sport Bild hingegen Axel Witsel und Marin Pongracic. Witsels Vertrag läuft aus und soll nicht verlängert werden. Juventus Turin gilt als möglicher Abnehmer. Pongracic war ohnehin nur vom VfL Wolfsburg ausgeliehen.

BVB - Michael Zorc über Morddrohungen gegen Felix Zwayer: "Ekelhaft"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Stellung zu den Morddrohungen gegen Schiedsrichter Felix Zwayer bezogen, die dieser erhalten und öffentlich gemacht hat. Zwayer wurde im Anschluss an das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern im vergangenen Dezember heftig von den Westfalen kritisiert.

"Ich finde das ekelhaft und in keinster Weise zu tolerieren oder zu rechtfertigen", sagte Zorc im Vorfeld der Dortmunder Pokal-Pleite bei Sky. "Aber solche Sachen entsprechen leider, das muss man ganz ehrlich sagen, im Moment auch so ein bisschen dem Zeitgeist."

Denn zuletzt, so Zorc, sei "auch bei Politikern und sogar bei Virologen, die einfach nur ihre wissenschaftliche Meinung abgegeben haben, die dann vielleicht einigen Leuten nicht passt", zu sehen gewesen, wie sehr Menschen vor allem im Internet unter dem Deckmantel der Anonymität angegangen wurden.

Zorc weiter: "Das Internet ist ein anonymes Forum, das einen Raum für solche Meinungsäußerungen und idiotischen Beschimpfungen gibt."

Mit Blick auf die damalige Kritik an Zwayer nach der Dortmunder Niederlage gegen den Rekordmeister sagte Zorc: "Wir haben damals unsere Enttäuschung über die Leistung von Felix Zwayer zum Ausdruck gebracht."

Ein Gespräch zwischen Zwayer und Bellingham, der den Schiedsrichter nach der Partie verbal hart angegriffen hatte ("Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?"), ergebe für den Dortmunder Sportdirektor jedoch keinen Sinn. "Was soll der 18-jährige Jude Bellingham in solch einem Gespräch äußern", fragte Zorc. "Aber wir als Borussia Dortmund würden immer für ein Gespräch bereitstehen, das ist doch klar", sagte Zorc.

Zwayer hat sich nach dem Spiel in Dortmund Anfang Dezember eine Auszeit genommen. "Felix Zwayer will mental wieder zu sich kommen und die Ereignisse im Nachgang des Spiels in Dortmund reflektieren", hatte Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich erklärt.

