BVB, Gerücht: Bellingham der Wunsch-Transfer von Manchester United

BVB-Star Jude Bellingham steht laut einem Bericht von The Athletic ganz oben auf der Wunschliste von Manchester United. Die Red Devils haben nach einer bisher durchwachsenen Saison das zentrale Mittelfeld als Schwachstelle im Team ausgemacht und wollen diese beheben - am liebsten schon mit einem Transfer in diesem Monat.

Dass dieser bei Bellingham möglich ist, darf stark bezweifelt werden, aber die Engländer haben den 18-Jährigen, der beim BVB regelmäßig mit starken Leistungen glänzt, als Wunschtransfer ausgemacht. Der Engländer ist unumstrittener Stammspieler bei der Borussia, er stand in 17 von 19 Bundesliga-Duellen in der Startelf.

United bleibt als aktueller Siebter in der Premier League weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auch der Trainerwechsel von Ole Gunnar Solskjaer zu Ralf Rangnick hat der Mannschaft nicht den erhofften Schwung gebracht.

BVB (Borussia Dortmund), News: Haaland in FIFA World XI gewählt

Große Ehre für Erling Haaland: Der Stürmer von Borussia Dortmund wurde bei einer von FIFPro, der Gewerkschaft der Profifußballer, durchgeführten Abstimmung in die World XI des Jahres 2021 gewählt.

Dort befindet sich Haaland in bester Gesellschaft, denn alle Superstars des internationalen Fußballs sind ebenfalls vertreten.

BVB, Gerücht: Adam Hlozek beim BVB und FC Bayern auf dem Zettel

Die beiden deutschen Top-Klubs Borussia Dortmund und FC Bayern München haben offenbar Interesse an Sturmtalent Adam Hlozek von Sparta Prag. Das berichtet die Bild.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich dem Bericht zufolge bereits intensiv mit dem 19-jährigen Tschechen beschäftigt haben. Beim FCB wäre Hlozek jedoch zunächst als Backup hinter Weltfußballer Robert Lewandowski eingeplant.

Der BVB fasst Hlozek indes wohl als möglichen Ersatz für Erling Haaland ins Auge, sollte der Norweger die Dortmunder im Sommer verlassen. Neben der besseren Aussicht auf Spielzeit könnte auch ein Ex-Star den Westfalen einen Pluspunkt verschaffen: Tomas Rosicky, von 2001 bis 2006 Spieler in Dortmund, ist aktuell Sportdirektor vom Hlozek-Klub Sparta Prag.

Hlozek gilt bereits seit längerem als eines der größten Sturmtalente Europas. An Ablöse müssten dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro in die tschechische Hauptstadt überwiesen werden.

In der laufenden Saison steht Hlozek bei sechs Toren und zwölf Vorlagen in 27 Pflichtspieleinsätzen. Der zwölfmalige tschechische Nationalspieler kann nicht nur als Nummer neun, sondern auch als hängende Spitze eingesetzt werden.

