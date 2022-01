Borussia Dortmund heute am Donnerstag. Die News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News: Ansgar Knauff offenbar vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Offensivspieler Ansgar Knauff steht angeblich vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt. Das vermeldet Sky.

Demnach soll der 20-Jährige zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Ob eine Kaufoption verhandelt wird, ist nicht bekannt.

Bei den Hessen soll Knauff eine Alternative zu Hamburg-Juwel Faride Alidou darstellen, dessen Wechsel wohl erst im Sommer realisierbar ist - dann aber ablösefrei.

Knauff, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2023 datiert ist, kommt in der laufenden Saison unter Marco Rose auf neun Spiele (torlos) und bei den Amateuren auf acht Einsätze (ein Tor).

BVB - Transparente und Proteste: Als die Dortmund-Fans gegen Ailton rebellierten

Ein Ex-Schalker beim BVB? Unmöglich - eigentlich. Im Fall von Ailton waren die Borussen allerdings nah dran, doch stießen auf reichlich Gegenwind von den Fans, während sich die Spieler für ihn aussprachen.

BVB II, News: Cebrail Makreckis wechselt zu Viktoria Berlin

Offensivmann Cebrail Makreckis verlässt die Zweitvertretung Borussia Dortmunds und wechselt innerhalb der 3. Liga zu Viktoria Berlin. Das gaben die Hauptstädter offiziell bekannt.

Der 21-jährige Lette kam im Sommer 2020 vom Bonner SC zum BVB und absolvierte in der aktuellen Saison 15 Ligaspiele (ein Tor). Für die Startelf reichte es allerdings nur einmal.

"Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund II diese Einigung finden konnten. Cebo ist ein Spieler, der aufgrund seiner Mentalität einen hohen Mehrwert in unser Team bringt", wird Viktoria-Sportdirektor Rocco Teichmann zitiert: "Wenn man bedenkt, dass er in seinen Kurzeinsätzen ein Tor und einen Assist gemacht hat, ist das schon einmal ordentlich. Wir wissen aber auch, dass noch mehr in ihm steckt."

Cebrail Makreckis wechselt von Borussia Dortmund II zu Viktoria Berlin ✍🏽🔔 Mehr Infos auf unserer Homepage: https://t.co/5IFUlHRVFy pic.twitter.com/olye3rPKsg — Viktoria Berlin (@ViktoriaBerlin) January 19, 2022

