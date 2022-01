Wir befinden uns am 20. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem der Schlager zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund über die Bühne. Der Vierte empfängt in Sinsheim den Zweiten, wobei die TSG und der BVB bisher 31 und 40 Zähler mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einem Heimerfolg für den BVB.

Hoffenheim unterlag am 15. Januar bei Union Berlin mit 1:2. Damit riss eine Serie von sieben ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Die andere Seite der Medaille ist, dass das Team von Sebastian Hoeneß ausschließlich eines seiner letzten vier Liga-Spiele gewann. Denn: Das Vorjahr endete mit Unentschieden in Leverkusen sowie gegen Gladbach. Es folgte zunächst ein Heimerfolg gegen Augsburg.

Hingegen entschieden die Gäste drei ihrer letzten vier Meisterschaftspartien für sich. Der einzige Punktverlust für Borussia Dortmund in dieser Phase, eine Niederlage bei der Hertha, fiel zwischen einen Heimsieg gegen Fürth und einen Dreier in Frankfurt. Am 14. Januar fegte die Elf von Marco Rose Freiburg mit 5:1 vom Platz.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Spitzenspiel TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund). Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Eckdaten zur Partie am 20. Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Spiel: TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) (live bei Sky Ticket streamen) Datum: Samstag, 22. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: PreZero Arena (Sinsheim)

TSG Hoffenheim gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Exklusivrechte für alle Bundesliga-Partien, die samstags über die Bühne gehen. Der Bezahlsender nutzt zahlreiche Kanäle, wobei das Topspiel Hoffenheim vs. Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie auf Sky Sport Bundesliga UHD läuft. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung in voller Länge:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Jedoch können sich ausschließlich Kunden von Sky das Match TSG gegen BVB im TV ansehen. Genauer gesagt benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei besteht die Auswahl zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro. Der Pay-TV-Anbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen Infos.

TSG Hoffenheim – BVB (Borussia Dortmund) heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Zusätzlich zu Hoffenheim vs. Borussia Dortmund finden heute um 15.30 Uhr auch vier andere Bundesliga-Matches statt. Damit meinen wir Bayer Leverkusen vs. Augsburg, Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin, Freiburg vs. Stuttgart und Greuther Fürth vs. Mainz 05. Infolgedessen könnt Ihr Euch auch für die Konferenz entscheiden. Schreibt Euch doch die dazugehörigen Schlüsselinfos auf:

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

Anpfiff: 15.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Moderatorin: Britta Hofmann

Experte: Dietmar Hamann

Gezeigte Spiele: Hoffenheim – Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen – Augsburg, Borussia Mönchengladbach – Union Berlin, Freiburg – Stuttgart und Greuther Fürth – Mainz 05.

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute

Überdies könnt Ihr Euch den Schlager Hoffenheim gegen Borussia Dortmund genauso gut im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen trifft dasselbe auf das gesamte Angebot von Sky zu. Und Ihr habt zwei Optionen zur Verfügung.

TSG Hoffenheim – BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die erste davon dar. Hierbei ist die Bedienung kinderleicht, denn Ihr müsst Euch lediglich dort einloggen. Und das Ganze funktioniert auch mittels Smartphones und Tablets. Allerdings müsst Ihr bedenken, dass sich bei einem heutigen Kauf des Bundesliga-Pakets die Freischaltung höchstwahrscheinlich nicht rechtzeitig ausgeht.

Ihr könnt Euch aber im Nachhinein eine Wiederholung der Übertragung des Spiels TSG gegen BVB ansehen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: TSG Hoffenheim gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live

Zusätzlich ist Euch mit dem Sky Ticket geholfen. Obendrein müsst Ihr Euch damit nicht langfristig binden und Ihr werdet sofort freigeschaltet. Wenn Ihr Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro aussucht, könnt Ihr die gesamte Sportpalette im Live-Stream mitverfolgen. Außerdem könnt Ihr dafür zwei Geräte auf einmal benutzen.

Neben der Bundesliga könnt Ihr Euch fußballtechnisch die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League ansehen. Wenn in den nationalen Wettbewerben mindestens zwei Matches zeitgleich stattfinden, könnt Ihr Euch ebenso wie heute genauso gut für die Konferenz entscheiden. Überdies umfasst das Angebot etwa die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour sowie die PGA-Tour.

Zu TSG Hoffenheim gegen BVB (Borussia Dortmund) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu allen Schlüsselmomenten im Spitzenspiel Hoffenheim – Borussia Dortmund im Bilde bleiben. Hierfür müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: GOAL sendet Euch Push-Mitteilungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund)

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff können sich die Abonnenten die besten Szenen im Schlager TSG gegen BVB in der Highlight Show bei DAZN anschauen. Genauer gesagt wird die Sendung ab 17.30 Uhr erstmals ausgestrahlt und Ihr könnt Euch ebenso die Höhepunkte des Freitagsspiels ansehen. Zudem lädt die Sportschau in der Nacht auf Montag für Euch kostenlose Clips aller Bundesliga-Partien auf Ihren YouTube-Kanal.

TSG Hoffenheim gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.