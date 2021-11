BVB: Erling Haaland zieht es zu Real Madrid

Erling Haaland tendiert im Falle eines Abschieds von Borussia Dortmund nach Informationen von GOAL und SPOX zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der Starstürmer des BVB hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. Eine Entscheidung über Haalands mittelfristige Zukunft ist damit allerdings noch nicht gefallen.

Denn Haaland hat für sich aktuell noch nicht beschlossen, ob er Dortmund im kommenden Sommer überhaupt verlassen möchte. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2024, allerdings greift im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel. Auch aufgrund dieser Konstellation sind zahlreiche weitere Spitzenvereine, vornehmlich aus der englischen Premier League, in der Verlosung.

BVB: Real Madrid erkundigte sich bereits nach Erling Haaland

Im Sommer gab es nach Informationen von GOAL und SPOX wegen eines möglichen Haaland-Transfers bereits Kontakt zwischen Verantwortlichen von Real und der Borussia. Nachdem sich Champions-League-Sieger FC Chelsea über die Verfügbarkeit des 21-Jährigen erkundigt hatte, klopfte auch Madrid an – und bekam dieselbe Antwort wie die Blues: Haaland war im vergangenen Sommer unverkäuflich.

Das Interesse seitens des LaLiga-Tabellenführer besteht aber grundsätzlich weiterhin. Auch, wenn man in Spaniens Hauptstadt mit komplizierten Verhandlungen rechnet. Dort geht man davon aus, dass Haalands Berater Mino Raiola für seinen Klienten unter anderem ein Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro fordert. Allerdings spielen finanzielle Dinge für Haaland selbst bei dessen Zukunftsentscheidung nach Informationen von GOAL und SPOX nur eine untergeordnete Rolle.

Was Haaland dagegen sehr wohl beschäftigt, wäre seine mögliche Rolle im Weißen Ballett. Dort wird mit ziemlicher Sicherheit im kommenden Sommer der ablösefreie Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) anheuern und die Rolle des unangefochtenen Superstars einnehmen. Haaland müsste sich also zunächst im Angriff Reals hinter dem jungen Franzosen einreihen.

Haaland-Agent Raiola hatte in dieser Woche bei Cuatro gesagt: "Haaland mag Spanien, er mag sein Zuhause in Spanien sehr. Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wo er im nächsten Jahr spielen wird."

Aktuell fällt der norwegische Nationalspieler wegen einer Verletzung am Hüftbeuger aus. In der laufenden Saison erzielte Haaland bislang 13 Tore in 10 Spielen für den BVB.