BVB, News heute - Andreas Christensen wohl kein Thema mehr

In den vergangenen Wochen wurde Chelsea-Innenverteidiger Andreas Christensen immer wieder mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Laut der Bild sollen die Westfalen aber nun aus dem Poker um den 25-jährigen Dänen ausgestiegen sein.

Demnach soll Christensen den Dortmundern zu teuer sein, da dessen Jahresgehalt auf 14 Millionen Euro geschätzt wird. So soll nun der FC Bayern München der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung Christensens sein. Im Sommer läuft dessen Vertrag bei den Blues aus.

Offiziell: Eintracht Frankfurt schnappt sich Ansgar Knauff vom BVB

Beim BVB ist für Ansgar Knauff wenig Platz in der ersten Elf. Nun wird er innerhalb der Bundesliga an Eintracht Frankfurt verliehen. Die Hessen haben den 20-jährigen Offensivspieler für eineinhalb Jahre ausgeliehen. Dies gaben beide Klubs am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 20, 2022

"Ansgar passt mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis sehr gut in unsere Mannschaft und möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er ist in der Lage, uns auf den Außenbahnen sofort zu helfen", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

"Ansgar ist ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs, das schon viel mitbringt. Er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Rahmen einer Leihe mehr Spielpraxis sammeln zu können. Diese Chance möchten wir ihm bieten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln", ergänzte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

Knauff kommt bislang auf 16 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund, dabei gelang ihm ein Treffer. Wie die Schwarz-Gelben zudem mitteilten, beinhaltet das Leihgeschäft keine Verpflichtungen oder Optionen.

BVB-Spielplan: Die nächsten Partien von Borussia Dortmund