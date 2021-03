Bericht: Mats Hummels und Thomas Müller zur EM zurück - Joachim Löw bestätigt nicht

Mats Hummels und Thomas Müller sollen angeblich zur EM zurück ins DFB-Team kehren. Joachim Löw wollte einen entsprechenden Bericht nicht bestätigen.

Bundestrainer Joachim Löw hat eine kicker -Meldung über eine Rückkehr der aussortierten Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels unbestätigt gelassen.

"Ich habe die Tür weder geöffnet noch geschlossen. Man muss sich überlegen, ob man in der Pandemie den Umbruch unterbrechen muss", sagte Löw am Donnerstag während einer Pressekonferenz: "Vor einem Turnier hinterfrage ich immer alles noch mal. Das machen wir jetzt auch - im Mai."

Joachim Löw: "Das habe ich nie gemacht"

Generell denke er nicht daran, "was Entscheidungen für eine öffentliche Wirkung haben. Das habe ich nie gemacht", betonte der Bundestrainer. Der kicker hatte am Donnerstag berichtet, Löw werde sowohl Müller (31) von Bayern München als auch Innenverteidiger Hummels (32) von Borussia Dortmund in den Kader für die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) berufen.

Beide hat Löw wie auch Jerome Boateng (ebenfalls München) seit zwei Jahren nicht mehr nominiert.