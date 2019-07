BVB: Frankfurt scharf auf Philipp, Piszczek hofft auf Vertragsverlängerung - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Frankfurt ist angeblich an Maximilian Philipp interessiert und Lukasz Piszczek möchte seinen Vertrag verlängern. Alle News und Gerüchte zum BVB.

bereitet sich derzeit auf die neue Saison vor, in der die Schwarz-Gelben den FC Bayern erneut angreifen wollen. Dazu haben die Borussen in diesem Sommer mit den Verpflichtungen von Thorgan Hazard, Nico Schulz und Julian Brandt stark aufgerüstet.

Ein Leidtragender ist Maximilian Philipp, der den BVB wohl in diesem Sommer verlassen wird. Ein heißer Kandidat als neuer Arbeitgeber des 25-jährigen Stürmers ist dabei . Auch Mario Götze könnte durch die gestiegene Konkurrenz Probleme bekommen. Nun erklärt der Weltmeister von 2014, dass er sich auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen könnte.

Lukasz Piszczek geht derweil mit dem BVB in seine zehnte Saison. Wenn es nach dem geht, ist danach jedoch noch nicht Schluss.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Eitracht Frankfurt angeblich scharf auf Maximilian Philipp

Eintracht Frankfurt hat angeblich ein Auge auf Stürmer Maximilian Philipp von Borussia Dortmund geworfen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, erkundigten sich die Hessen bereits beim BVB nach dem 25-Jährigen. Bei der Eintracht würde Philipp einen der beiden abgewanderten Angreifer Sebastien Haller und Luka Jovic ersetzen.

Der BVB soll eine Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro für den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler verlangen, der bei den Schwarz-Gelben noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Neben der Eintracht hatte auch der VfL Wolfsburg bereits Interesse an Philipp angemeldet. Bei den Wölfen hätte der Offensivmann Josip Brekalo ersetzen sollen. Der Bosnier bleibt nun aber doch in der Autostadt, weshalb eine Verpflichtung von Philipp in weite Ferne gerückt ist. Das erhöht wiederum die Chancen der Eintracht.

Erst 2017 wechselte Philipp für 20 Millionen in den Signal-Iduna-Park und bestritt seitdem 51 Spiele für die Dortmunder, in denen er an 19 Toren beteiligt war. Durch die Verpflichtungen von Julian Brandt und Thorgan Hazard ist der Rechtsfuß jedoch beim BVB zuletzt ins Abseits gerückt und soll die Westfalen in diesem Sommer verlassen.

BVB: Lukasz Piszczek möchte ein weiteres Jahr dranhängen

Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek träumt von einem neuen Vertrag beim BVB. Das verriet der 34-Jährige den Ruhr Nachrichten. "Ich kann mir tatsächlich vorstellen, noch ein Jahr länger zu spielen", so Piszczek.

Das derzeitige Arbeitspapier des Polen läuft noch ein Jahr bis 2020. Zum Vertragsende wäre Piszczek 35, doch der Defensivmann denkt noch lange nicht ans Aufhören. "Wenn die Gesundheit stimmt, traue ich mir noch ein weiteres Jahr zu", erklärte der 65-malige polnische Nationalspieler.

Bereits 2010 kam Piszczek ablösefrei von nach Dortmund. Mit der Borussia gewann der Rechtsfuß seitdem zweimal den und zwei Deutsche Meisterschaften. Außerdem stand Piszczek mit den Schwarz-Gelben 2013 im deutsch-deutschen Champions-League-Finale im Wembley-Stadion gegen den .

Patrick Owomoyela: BVB ist in der Lage, Titel zu holen

BVB: Mario Götze kann sich Wechsel ins Ausland vorstellen

Mario Götze hat zugegeben, dass er sich einen Wechsel ins Ausland durchaus vorstellen kann. Darüber hinaus glaubt er, dass der Transfer-Titel bisher an den BVB geht und er freut sich auf eine erneute Saison an der Seite von Mats Hummels.

"Ich gehe jetzt in meine zehnte -Saison - da ist es logisch, dass das Ausland in den Überlegungen auch mal eine Rolle spielt", sagte Götze in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Als Fußballer hast du das Privileg, in nahezu jedem Land der Welt arbeiten zu können."

BVB: Hans-Joachim Watzke lobt den FC Bayern

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätzt den FC Bayern trotz fehlender Top-Transfers wieder als äußerst schlagkräftige Truppe ein.

"Es ist egal, was die Bayern noch machen, weil sie jetzt schon eine Top-Mannschaft haben. Und sie werden ja auch noch etwas tun, um quantitativ noch ein bisschen nachzulegen. Aber von der Qualität sind sie jetzt schon sehr, sehr stark", so der BVB-Boss.

BVB - Watzke: Ziel bleibt die Meisterschaft

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat ein erstes Fazit der Vorbereitung des BVB gezogen und weiter den Meistertitel als Ziel ausgegeben.

"Mir war ja klar, als ich über den Titelwunsch gesprochen habe, dass ich in der Folge jahrelang falsch zitiert werde. Ohne irgendwas relativieren zu wollen, ich habe gesagt, dass wir alles versuchen werden, um Meister zu werden. Dabei bleibt es", sagte Watzke.

Konkurrenz für den BVB? Arsenal steigt wohl in Poker um Moise Kean ein

Der FC Arsenal interessiert sich offenbar für die Dienste von Juventus-Juwel Moise Kean. Dies berichtet die Daily Mail.

Demnach soll der englische Top-Klub bereits Kontakt zu Keans Berater Mino Raiola aufgenommen haben, um den erst 19-Jährigen von einem Transfer nach London zu überzeugen.

Neben dem wurde zuletzt auch Bundesligist Borussia Dortmund mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. Italienischen Medien zufolge habe der BVB gute Chancen beim 19-Jährigen.