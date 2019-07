BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Ziel Meisterschaft? "Dabei bleibt es"

Dortmund hat seine Reise in die USA abgeschlossen. Watzke bleibt auch jetzt dabei, dass die deutsche Meisterschaft das große BVB-Ziel ist.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat ein erstes Fazit der Vorbereitung des BVB gezogen und weiter den Meistertitel als Ziel ausgegeben.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Mir war ja klar, als ich über den Titelwunsch gesprochen habe, dass ich in der Folge jahrelang falsch zitiert werde. Ohne irgendwas relativieren zu wollen, ich habe gesagt, dass wir alles versuchen werden, um Meister zu werden. Dabei bleibt es", sagte Watzke.

Watzke über Mannschaft: "Der richtige Moment"

Dabei sei ihm bewusst, dass man investiert habe und deswegen die Zielvorgabe auch dementsprechend sein müsse. Dennoch findet Watzke, dass sich Ein- und Verkäufe von Schwarz-Gelb in diesem Transferfenster gar nicht so viel nehmen: "Ich glaube, dass wir gar nicht mehr so weit aus der Balance sind. Wenn ich an Christian Pulisic denke, an Abdou Diallo und an Alexander Isak, dann komme ich auch schon auf über 100 Millionen Euro Einnahmen. Deswegen sehe ich unsere Investitionen nicht als besonders dramatisch an."

Zudem will der BVB-Boss die Ziele auch "immer im Kontext sehen" und diese realistisch formulieren. Dies habe man auch in der vergangenen Saison gemacht: "Wir haben unsere Ziele kurz nach dem letzten Spieltag formuliert. Damals war es, glaube ich, wichtig, weil wir wahrscheinlich eine Sommerdepression ausgelöst hätten, wenn wir defensiv an die Sache rangegangen wären. Und es gehört ja auch die Tatsache dazu, dass wir, obwohl wir in der Rückrunde einen deutlichen Vorsprung verspielt haben, am Ende nur zwei Punkte weniger hatten als der ", sagte er.

In diesem Jahr sei es nun schon früher an der Zeit, das Ziel deutsche Meisterschaft auszugeben: "Es nützt ja nichts, wenn wir Ziele vorgeben, an die wir selbst nicht glauben. Dieses Jahr haben wir das Gefühl, dass es der richtige Moment ist, um unsere Ziele so zu formulieren, wie wir sie formuliert haben."