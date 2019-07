BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über den FC Bayern: "Sehr, sehr stark"

Der BVB und der FC Bayern kämpfen wohl auch in der kommenden Saison um die deutsche Meisterschaft. Watzke schätzt den FCB wieder sehr stark ein.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätzt den FC Bayern trotz fehlender Top-Transfers wieder als äußerst schlagkräftige Truppe ein.

"Es ist egal, was die Bayern noch machen, weil sie jetzt schon eine Top-Mannschaft haben. Und sie werden ja auch noch etwas tun, um quantitativ noch ein bisschen nachzulegen. Aber von der Qualität sind sie jetzt schon sehr, sehr stark", so der BVB-Boss.

Watzke über Interesse am Supercup: "Noch nie gegeben"

"Wenn ich mir die Bayern-Mannschaften aufschreibe, was ich vergangene Woche mal gemacht habe, weil ich ja fast schon geglaubt habe, was die Presse so schreibt, dann habe ich Probleme, zu sagen, wer da alles in der ersten Elf steht und wer nicht", so der Geschäftsführer von Schwarz-Gelb über den Kader des deutschen Rekordmeisters.

Auch wenn sich wieder ein enges Titelrennen in der anbahnt, so freut sich Watzke doch erstmal auf den Kracher im Supercup am 3. August. "Das Spiel war ja auch ruckzuck ausverkauft. So ein Interesse am Supercup hat’s eigentlich noch nie gegeben, was aber irgendwie auch klar ist. Im Ausland hat der Supercup schon einen großen Stellenwert, in wird es immer mehr", so Watzke abschließend.