BVB: Klopp schwärmt von Sancho, Philipp-Wechsel soll nicht gefährdet werden - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Von Jürgen Klopp gibt's nach dem Test gegen Liverpool Lob für Jadon Sancho, Philipps Abschied rückt wohl näher. Alle News und Gerüchte zum BVB.

bereitet sich derzeit auf die neue Saison vor, in der die Schwarz-Gelben den FC Bayern erneut angreifen wollen. Im Testspiel gegen den tankte der BVB in der Nacht von Freitag auf Samstag Selbstvertrauen dafür.

Danach gab es von Reds-Coach Jürgen Klopp viel Lob für Jadon Sancho, während Maximilian Philipp in den Vorbereitungsspielen aus einem ganz bestimmten Grund auf der Bank schmoren musste.

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Ex-Schalker Draxler über BVB-Meisterchancen: "Hoffe, dass es irgendjemand verhindert"

Nationalspieler Julian Draxler von hat nach dem Testspiel beim (1:1) am Samstagabend zwar eingeräumt, dass die aktuelle Mannschaft von Borussia Dortmund sehr stark sei, konnte sich als Junge aus der Schalker Knappenschmiede dann eine Spitze gegen den BVB aber nicht verkneifen.

"Als ehemaliger Schalke hoffe ich natürlich, dass es irgendjemand verhindert", sagte Draxler über die Meisterchancen der Dortmunder in der kommenden Saison.

Nach BVB gegen Liverpool: Klopp schwärmt von Sancho

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat nach der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund von BVB-Star Jadon Sancho geschwärmt.

"Es besteht kein Zweifel am Potenzial von Jadon Sancho. Seine Schnelligkeit und Körperbeherrschung bei höchster Geschwindigkeit ist seine Hauptstärke. In Situationen, wenn man viel Platz aber auch wenn man wenig Platz hat, gut zu sein, macht dich zu einem ziemlich interessanten Spieler – und das ist Jadon", so Klopp über den jungen Engländer.

BVB will Transfer von Maximilian Philipp nicht unnötig gefährden

Offensivspieler Maximilian Philipp steht bei Borussia Dortmund vor dem Abschied. Da der BVB den sich anbahnenden Wechsel Philipps nicht mehr unnötig gefährden will, musste der 25-Jährige in den beiden Testspielen auf der US-Tour gegen Seattle und Liverpool 90 Minuten lang auf der Bank Platz nehmen.

Wie die Bild berichtet, will Philipp den Vizemeister ob der enorm gestiegenen Konkurrenz in der Offensive auf jeden Fall verlassen. Interessenten soll es zur Genüge geben, ein Wechsel zu Top-Kandidat Wolfsburg hakt aber weiterhin.

BVB als CL-Sieger-Besieger: Jetzt beginnt die Arbeit

Ihren Abstecher ins Schnellrestaurant hatten sich Mats Hummels, Marco Reus und all die anderen Champions-League-Sieger-Besieger redlich verdient. Bei Burger und Fritten genossen die Spieler von Borussia Dortmund jedoch nicht nur den Prestige-Erfolg gegen den FC Liverpool und ihren alten Meistertrainer Jürgen Klopp - sie waren auch froh, dass der schlauchende Amerika-Werbetrip mit vielen Stunden im Flieger und reichlich Jetlag ein Ende nimmt.

"Das war ein Härtetest aufgrund der Zeitverschiebung, der Flüge, die wir hatten - das ist eine Charaktersache, da gehört Willensstärke dazu", sagte Reus nach dem 3:2 (1:1) über die Reds im Notre Dame Stadium von South Bend/Indiana. "Die Aufgabe haben wir mit Bravour bestanden."

Der Nationalspieler bezog sich nicht nur auf das Freundschaftsspiel, sondern auch die lukrative US-Tour als Ganzes. Die Balance zwischen Vermarktung und Vorbereitung sei "schwierig, ganz klar - fürs Trainerteam und für die Spieler. Man benötigt die Regeneration, die hat man aufgrund der vielen Marketingtermine nicht gehabt."

BVB gab wohl Angebot für Isco ab und kassierte überhebliche Absage

Borussia Dortmund soll für Real Madrids Mittelfeldspieler Isco ein Angebot abgegeben und eine überhebliche Absage kassiert haben. Das berichtet der amerikanische Fernsehsender ESPN.

Demnach soll der BVB bei den Königlichen wegen des Spaniers, der mit Eden Hazard zusätzliche Konkurrenz bekommen hat, angefragt haben. Isco habe die Möglichkeit, nach Dortmund zu wechseln, aber von vorne herein ausgeschlossen, da der deutsche Vizemeister "nicht wichtig genug" sei.

BVB-Star Piszczek: Sieg gegen Liverpool "schmeckt gut"

Borussia Dortmund schlägt FC Liverpool: Die Highlights

BVB gewinnt Testspiel gegen Liverpool und Jürgen Klopp

Beim Wiedersehen mit seinem Meistertrainer Jürgen Klopp hat Borussia Dortmund seine US-Marketingtour eindrucksvoll abgeschlossen. Der deutsche Vize-Meister bezwang den Champions-League-Sieger FC Liverpool im Notre Dame Stadium von South Bend/Indiana am Freitagabend Ortszeit mit 3:2 (1:1) und präsentierte sich dabei mehr als 40.000 Zuschauern in guter Form.

Paco Alcacer (3.), Thomas Delaney (52.) und Jacob Bruun Larsen (58.) trafen bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit für den BVB, dessen Trainer Lucien Favre in der Halbzeit neunmal wechselte. Nur Rückkehrer Mats Hummels und Torhüter Marwin Hitz spielten daher mehr als 45 Minuten, Star-Zugang Julian Brandt hatte wie der erst 16-Jährige Giovanni Reyna in der Startelf gestanden.