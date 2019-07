BVB: Wagner hinterfragt Hummels-Transfer, Rooney rät Sancho zu Verbleib - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Die BVB-Rückkehr von Mats Hummels sorgt weiter für Gesprächsstoff und Wayne Rooney hat einen Rat für Jadon Sancho. Alle News zu Borussia Dortmund.

Mit der Rückkehr von Mats Hummels setzt zuletzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ist vom Wechsel seines ehemaligen Mannschaftskameraden wenig begeistert.

Wayne Rooney hat seinem Landsmann Jadon Sancho zudem geraten, beim BVB zu bleiben. Er sieht in der die besten Voraussetzungen für den 19-Jährigen gegeben, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Ex-BVB-Spieler Marc Bartra attestiert dem Bundesligisten bei dem Transfer von Mateu Morey vom außerdem ein gutes Händchen. Abdou Diallo könnte Borussia Dortmund dagegen zu verlassen.

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Hummels-Transfer zum BVB gefällt Sandro Wagner "überhaupt nicht"

Der ehemalige Bayern-Stürmer Sandro Wagner sieht den Transfer von Mats Hummels zu Borussia Dortmund kritisch. "Dass Mats jetzt bei Dortmund spielt, ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht", sagte der 31-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag zur Transferpolitik des FCB. Er fügte hinzu: "Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber das ist nur meine Meinung als Bayern-Fan."

Zudem verriet Wagner, im Anschluss an die Bekanntgabe des Wechsels Kontakt zu Hummels gesucht zu haben: "Ich habe auch mit Mats gesprochen, konnte danach jedoch seine Wechsel-Absichten leider zu 100 Prozent nachvollziehen." Auf das Gespräch wollte der Angreifer von jedoch nicht näher eingehen.

Ex-BVB-Spieler Marc Bartra äußert sich zu Morey-Transfer

Marc Bartra ist überzeugt von dem Transfer von Mateu Morey zu Borussia Dortmund. Der ehemalige BVB-Spieler glaubt, dass der 19-Jährige gut zum dem Bundesligisten passt.

"Da hat Dortmund wieder einmal gezeigt, dass sie ein Händchen für solche Spieler haben", sagte der 28-Jährige im Interview mit den Ruhr Nachrichten. Morey kommt ablösefrei vom FC Barcelona zum BVB.

Wayne Rooney rät Jadon Sancho zu BVB-Verbleib

Wayne Rooney hat seinem Landsmann Jadon Sancho geraten, Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund in absehbarer Zeit nicht zu verlassen. "Bleib’ bei der Borussia!", sagte der englische Rekordtorschütze im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Der 33-Jährige betonte: "Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Er macht sich wirklich gut beim BVB."

Sancho war zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Neben sollen auch die beiden Großklubs aus Manchester Interesse an dem 19-Jährigen bekundet haben und bereit sein, rund 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler auszugeben.

BVB: Wechselt Abdou Diallo zu Olympique Lyon?

Innenverteidiger Abdou Diallo steht nach der Verpflichtung von Mats Hummels wohl vor dem Absprung beim BVB. Doch der Franzose soll Borussia Dortmund offenbar nicht in Richtung verlassen, sondern könnte stattdessen zum Ligue-1-Konkurrenten Olympique Lyon wechseln.

BVB-Rückkehrer Jeremy Toljan wohl bei Sassuolo auf dem Zettel

Rechtsverteidiger Jeremy Toljan könnte Borussia Dortmund offenbar in Richtung verlassen. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, denkt Sassuolo Calcio über einen Transfer des U21-Europameisters von 2017 nach.

Dem Bericht zufolge gab es in den vergangenen Tagen bereits eine erste Kontaktaufnahme zwischen Toljan und Sassuolo. Die Gespräche sollen dabei positiv verlaufen sein. In den vergangenen Wochen wurde der 24-Jährige auch mit , der und der Napoli in Verbindung gebracht.

Toljan wechselte 2017 aus Hoffenheim ins Ruhrgebiet, konnte sich in Dortmund allerdings nie einen Stammplatz erarbeiten. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Außenverteidiger an den Glasgow ausgeliehen.

Mats Hummels geht voran! BVB startet Vorbereitung