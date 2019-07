BVB-U19-Trainer Michael Skibbe über Youssoufa Moukokos Bilanz: "Normal, dass das für Aufsehen sorgt"

Der Hype um Jugendspieler Youssoufa Moukoko beim BVB ist riesig. Sein Trainer Michael Skibbe fordert Geduld für den 14-Jährigen.

Borussia Dortmunds U19-Trainer Michael Skibbe lobt das 14-jährige Top-Talent Youssoufa Moukoko und betont, dass man dem jungen Offensivspieler beim BVB alle Zeit gewähren möchte, die er für seine Entwicklung braucht.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

BVB: Youssoufa Moukoko wird in der kommenden Saison für die U19 spielen

"Wir werden ihm Zeit geben, geistig und physisch zu reifen und sich auch fußballerisch weiterzuentwickeln", sagte Skibbe, der die U19 des BVB zur kommenden Saison von Benjamin Hoffmann übernimmt , im Interview mit den Ruhr Nachrichten. "Er ist natürlich ein sehr großes Talent, keine Frage."

Spätestens seit seiner überragenden Saison 2018/19, in der Moukoko die U17 des BVB mit 50 Treffern in 28 Einsätzen zur Westdeutschen Meisterschaft geschossen hat, steht der gebürtige Kameruner im Fokus der Öffentlichkeit. "Ja, natürlich ist das viel. Aber wenn der Junge in der U17 50 Tore schießt, dann ist das ja normal, dass das für Aufsehen sorgt", erklärt Skibbe.

Nach zwei Spielzeiten in der U17 mit insgesamt 90 Toren in 56 Partien wird Moukoko in der kommenden Saison schon für die U19 der Borussia auflaufen. "Er und Borussia sind gut beraten, ihm eine Entwicklung zukommen zu lassen, die altersgemäß ist. Wir haben in der U19 Spieler, die sind in der Jahrgangsstufe 13, er besucht die neunte Klasse. Da gibt es Unterschiede", sagt Skibbe.