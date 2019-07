BVB - Wayne Rooney rät Jadon Sancho zu Verbleib bei Borussia Dortmund: "Dann soll er dort bleiben"

Rooney sieht für Jadon Sancho bei Borussia Dortmund die besten Voraussetzungen, um den nächsten Schritt zu machen. Er rät ihm zum Verbleib.

Superstar Wayne Rooney hat seinem Landsmann Jadon Sancho geraten, -Vizemeister in absehbarer Zeit nicht zu verlassen. "Bleib’ bei der Borussia!", sagte der englische Rekordtorschütze im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Der 33-Jährige betonte: "Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Er macht sich wirklich gut beim BVB."

Sancho war zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Neben Real Madrid sollen auch die beiden Großklubs aus Manchester Interesse an dem 19-Jährigen bekundet haben und bereit sein, rund 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler auszugeben.

Rooney sieht aber in der Bundesliga die besten Voraussetzungen für Sancho gegeben: "Dortmund ist ein toller Verein mit tollen Fans. Man setzt dort auf junge Spieler. Das sieht man auch bei Sancho. Man kann den Fortschritt erkennen, den er in den letzten zwölf Monaten gemacht hat", so der Stürmer von D.C. United.

Rooney über BVB-Talent Sancho: "Dann soll er dort bleiben"

Er fügte hinzu: "Jetzt muss er sich die Frage stellen, ob er die Spielzeit, die er in Dortmund bekommt, auch bekäme, wenn er nach wechselt. Oder würde er dort nur auf der Bank sitzen?"

In der abgelaufenen Saison hat sich Sancho in Dortmund zum Stammspieler entwickelt und war mit 17 Vorlagen der beste Vorbereiter der Bundesliga. Darüber hinaus erzielte der 19-Jährige zwölf Tore.

"Spielzeit ist so wichtig für einen jungen Spieler wie Jadon. Wenn er in Dortmund die meiste Spielzeit bekommt, soll er dort bleiben", meint Rooney.

Jadon Sancho steht in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag. Einen Abschied des Talents hatte Manager Michael Zorc zuletzt ausgeschlossen. Er machte deutlich: "Jadon wird auch nächstes Jahr für den BVB spielen."