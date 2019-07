BVB: Zorc plant weitere Abgänge, Toljan in Gesprächen mit Sassuolo? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Bei Borussia Dortmund arbeitet man aktuell an der Verkleinerung des Kaders. Speziell um Diallo, Kagawa, Schürrle und Toljan gibt es Gerüchte.

Nach einigen hochkarätigen Neuverpflichtungen ist der Kader von -Vizemeister mit 36 Spielern noch deutlich zu groß. Dementsprechend stehen demnächst einige Abgänge bevor.

Kandidaten sind unter anderem Andre Schürrle, Shinji Kagawa und Jeremy Toljan. Während bei den beiden Offensivspielern die Spur wohl in die führen könnte, gibt es Gerüchte um ein mögliches Interesse aus der für den Außenverteidiger.

Neben Abgängen steht natürlich auch Neuzugang Mats Hummels beim BVB weiter im Fokus. Bei Borussia Dortmund hält man den Weltmeister von 2014 weiter für den besten Innenverteidiger Deutschlands.

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

BVB-Rückkehrer Jeremy Toljan wohl bei Sassuolo auf dem Zettel

Rechtsverteidiger Jeremy Toljan könnte Borussia Dortmund offenbar in Richtung Serie A verlassen. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, denkt Sassuolo Calcio über einen Transfer des U21-Europameisters von 2017 nach.

Dem Bericht zufolge gab es in den vergangenen Tagen bereits eine erste Kontaktaufnahme zwischen Toljan und Sassuolo. Die Gespräche sollen dabei positiv verlaufen sein. In den vergangenen Wochen wurde der 24-Jährige auch mit , der und der Napoli in Verbindung gebracht.

Toljan wechselte 2017 aus Hoffenheim ins Ruhrgebiet, konnte sich in Dortmund allerdings nie einen Stammplatz erarbeiten. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Außenverteidiger an den Glasgow ausgeliehen.

Mats Hummels geht voran! BVB startet Vorbereitung

BVB: Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Abgänge an

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat am Rande des Trainingsauftakts weitere Abgänge des BVB angekündigt. "Das Transferfenster ist gerade erst geöffnet. Auf der Abgabeseite werden wir noch Transfers verbuchen in den nächsten Wochen", wird er von den Ruhrnachrichten zitiert.

Besonders in der Innenverteidigung ist man nach dem Transfer von Mats Hummels überbesetzt. Darauf angesprochen, sagte der Sportdirektor: "Natürlich haben wir dort nominell den einen oder anderen Spieler zu viel. Das werden wir auch im Einzelfall besprechen und entscheiden."

Neben Hummels stehen mit Manuel Akanji, Abdou Diallo, Dan-Axel Zagadou, Leonardo Balerdi und Ömer Toprak fünf weitere Innenverteidiger im Kader. Zuletzt gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel Diallos zu .

BVB: möchte Shinji Kagawa halten - kommt auch Andre Schürrle?

Der türkische Spitzenklub Besiktas möchte gerne auch in der kommenden Spielzeit auf den zuletzt ausgeliehenen Shinji Kagawa von Borussia Dortmund setzen. In der Türkei wird außerdem über ein Interesse an Andre Schürrle berichtet. "Wir sähen Kagawa in der nächsten Saison gerne bei uns", sagte Besiktas-Boss Fikret Orman gemäß Fotomac über den japanischen Spielmacher.

Die Rückrunde der abgelaufenen Saison verbrachte Kagawa bereits in Istanbul, kam dabei in 14 Spiel zu vier Toren und zwei Assists. Beim BVB hat er unter Trainer Lucien Favre keine Zukunft mehr.

Auch Andre Schürrle dürfte nach dem Ende seiner Fulham-Leihe keine Rolle in den Planungen der Schwarz-Gelben spielen. Fotomac berichtet nun, dass auch der Weltmeister auf der Liste von Besiktas stehe.

BVB - Zorc adelt Rückkehrer Mats Hummels: "Bester deutscher Innenverteidiger"

Mit Rückkehrer Mats Hummels hat Vizemeister Borussia Dortmund seine erste öffentliche Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Ex-Weltmeister Hummels sprach dabei immer wieder intensiv mit seinen Mitspielern und erhielt von Michael Zorc ein Sonderlob. "Mats ist für mich der beste deutsche Innenverteidiger. Wir erwarten von ihm, dass er sportlich eine Führungsrolle übernimmt. Dafür haben wir ihn zurückgeholt", sagte der Sportdirektor.

Der 30-Jährige kehrte vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Dortmund für eine Ablösesumme von bis zu 38 Millionen Euro zurück. Mit Hummels will der BVB die Bayern in der kommenden Saison nach sieben Meisterschaften in Folge vom Thron stoßen. "Die letzte Saison ist eine riesige Motivation gewesen. Es ist aber auch eine Verpflichtung, daran anzuknüpfen", sagte Zorc, der nach zahlreichen Einkäufen noch einige Spieler abgeben will. Auf der Abgabeseite werde der "ein oder andere Transfer in den kommenden Wochen vollzogen", so Zorc.

BVB: Marco Reus Nummer eins bei Trikotverkäufen

Beim ersten Testspiel am 12. Juni wird der BVB sein neues Auswärtstrikot vorstellen, doch bereits jetzt steht fest: Marco Reus' Nummer 11 ist erneut der beliebteste Trikotflock. "Er ist die klare Nummer eins", so der Geschäftsführer der Dortmunder Carsten Cramer gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Auch die Neuzugänge sind bei den Fans offenbar sehr beliebt. Demnach hat es vor allem Rückkehrer Mats Hummels den Fans angetan. "Mats Hummels läuft sehr gut", erklärte Cramer.

Bereits jetzt deutet sich wohl an, dass die Trikotverkäufe der Dortmunder den Vorjahreswert von 550.000 Shirts um einiges übertreffen werden. So liegt der Absatz derzeit 50 Prozent über dem des alten Trikots vor einem Jahr.

BVB-Sportchef Michael Zorc: "Können das Kapitel Arjen Robben abschließen"