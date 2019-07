BVB: Reus beliebtestes Trikot, Diallo äußert sich zu PSG-Gerüchten - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Das Trikot von Marco Reus ist erneut das beliebteste bei Dortmund-Fans und Abdou Diallo äußert sich über PSG. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Nach der Vizemeisterschaft ändert seine Strategie und spricht vor der Saison 2019/20 offen vom Gewinn der Meisterschaft in der .

Zahlreiche neue Spieler hat der BVB dafür bereits verpflichtet, nun soll der Kader noch ausgedünnt werden. Mit Abdou Diallo hat sich nun ein Kandidat für einen möglichen Abgang zu den Gerüchten um geäußert.

Einen Abgang von Raphael Guerreiro dementierten die Schwarz-Gelben hingegen. Außerdem ist Marco Reus erneut der häufigste Name auf den Trikots der BVB-Fans.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

BVB: Marco Reus Nummer eins bei Trikotverkäufen

Beim ersten Testspiel am 12. Juni wird der BVB sein neues Auswärtstrikot vorstellen, doch bereits jetzt steht fest: Marco Reus' Nummer 11 ist erneut der beliebteste Trikotflock. "Er ist die klare Nummer eins", so der Geschäftsführer der Dortmunder Carsten Cramer gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Auch die Neuzugänge sind bei den Fans offenbar sehr beliebt. Demnach hat es vor allem Rückkehrer Mats Hummels den Fans angetan. "Mats Hummels läuft sehr gut", erklärte Cramer.

Bereits jetzt deutet sich wohl an, dass die Trikotverkäufe der Dortmunder den Vorjahreswert von 550.000 Shirts um einiges übertreffen werden. So liegt der Absatz derzeit 50 Prozent über dem des alten Trikots vor einem Jahr.

Abdou Diallo vom BVB: "PSG ist ein schönes Projekt"

Abdou Diallo von Borussia Dortmund hat sich zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain geäußert und sich dabei vom Interesse des französischen Meisters geschmeichelt gezeigt.

So sagte er in einem Interview mit L’Equipe: "Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt." Dabei wies er jedoch auch darauf hin, dass er beim BVB noch einen gültigen Vertrag hat. "Es ist eine Form der Anerkennung meiner Leistung, dies zu hören. Aber ohne auf die abgenutzten Phrasen der Fußballer zurückgreifen zu wollen, ich habe einen Vertrag", so der Innenverteidiger.

Ob die Borussia weiterhin mit Diallo plant, weiß er hingegen noch nicht sicher. "Bis jetzt wurde mir nicht klar gesagt, dass ich gehen muss", erklärte der 23-Jährige. Auch Diallo selbst habe noch keine Entscheidung getroffen - Sky berichtete zuletzt von einem hinterlegten Wechsel-Wunsch bei den BVB-Verantwortlichen. Der Linksfuß sagte dazu: "Wir müssen sehen, ob die Vision noch die gleiche ist. Und sobald wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind, treffen wir eine Entscheidung."

BVB: Zorc dementiert Meldungen über bevorstehenden Guerreiro-Wechsel zu PSG

Sportdirektor Michael Zorc von Vizemeister Borussia Dortmund hat Meldungen über einen bevorstehenden Wechsel von Portugals Europameister Raphael Guerreiro zum französischen Titelträger Paris Saint-Germain dementiert.

"Ich war überrascht, das entbehrt jeder Grundlage", sagte der Ex-Nationalspieler den Funke-Medien, "es hat keinerlei Gespräche gegeben."

Ganz ausgeschlossen ist ein Wechsel des Iberers in der aktuellen Transferperiode allerdings nicht. Der Klub signalisierte offenbar zumindest Gesprächsbereitschaft.

BVB: BVB - Ralf Rangnick über Hummels-Transfer: "So etwas würde es bei uns nicht geben"

RB-Fußballchef Ralf Rangnick hat sich kritisch zu Borussia Dortmunds Verpflichtung von Mats Hummels geäußert. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger war für bis zu 38 Millionen Euro vom FC Bayern München zum BVB gewechselt.

"Da sind 38 Millionen Euro Ablöse geflossen und bestimmt annähernd das Gleiche noch mal für die nächsten drei Jahre an Gehalt", sagte der ehemalige Sportdirektor und Trainer von bei einer Veranstaltung in Leipzig. "Die Investition von rund 75 Millionen ist allein auf die nächsten drei Jahre ausgelegt. So etwas würde es bei uns nicht geben."

BVB: Valencia lehnt Angebot für Goncalo Guedes ab

Borussia Dortmund hat in diesem Sommer bereits kräftig eingekauft – dennoch ist der BVB offenbar auch noch scharf auf Goncalo Guedes vom .

Wie die dort ansässige Online-Zeitung Superdeporte berichtet, haben die Schwarz-Gelben ein Angebot für den Portugiesen abgegeben – welches jedoch abgelehnt wurde.

Der Offensivspieler, der noch bis 2023 in unter Vertrag steht, stehe nicht zum Verkauf und besitzt wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 300 Millionen Euro. Auch Napoli ist am 22-Jährigen interessiert.

Schürrle und Kagawa sollen BVB verlassen

Borussia Dortmund plant die kommende Saison ohne Andre Schürrle und Shinji Kagawa. "Sie suchen einen neuen Klub. Da verfolgen wir ein einheitliches Ziel", erklärte BVB-Manager Michael Zorc im kicker.

Das Duo nimmt bereits nicht mehr am Training teil, um sich so auf die Suche nach einem neuen Klub zu konzentrieren. Schürrle würde nach seiner Leihe zu Fulham gerne in bleiben, Kagawa zieht es wohl nach Spanien.