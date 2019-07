BVB: Schürrle und Kagawa dürfen gehen - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Guerreiro und Rode sind Verkaufskandidaten und die Gespräche laufen. Auch Schürrle und Kagawa sollen gehen. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Vize-Meister ändert seine Strategie und spricht vor der Saison 2019/20 offen vom Gewinn der Meisterschaft in der .

Zahlreiche neue Spieler hat der BVB bereits verpflichtet, nun soll der Kader noch ausgedünnt werden. Vier Kandidaten dabei: Raphael Guerreiro, Sebastian Rode, Andre Schürrle und Shinji Kagawa.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Schürrle und Kagawa sollen BVB verlassen

Borussia Dortmund plant die kommende Saison ohne Andre Schürrle und Shinji Kagawa. "Sie suchen einen neuen Klub. Da verfolgen wir ein einheitliches Ziel", erklärte BVB-Manager Michael Zorc im kicker.

Das Duo nimmt bereits nicht mehr am Training teil, um sich so auf die Suche nach einem neuen Klub zu konzentrieren. Schürrle würde nach seiner Leihe zu Fulham gerne in bleiben, Kagawa zieht es wohl nach .

Gerücht: Raphael Guerreiro vor Wechsel vom BVB zu PSG

Der portugiesische Europameister Raphael Guerreiro vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum französischen Titelträger Paris Saint-Germain. Laut der Bild-Zeitung wollen die Dortmunder den 25 Jahre alten Außenverteidiger, der noch ein Jahr bei den Westfalen unter Vertrag steht, für rund 15 Millionen Euro an den Klub des früheren BVB-Trainers Thomas Tuchel abgeben.

Guerreiro war 2016 vom französischen Klub FC Lorient für zwölf Millionen Euro nach Dortmund gekommen. Unter Trainer Lucien Favre hatte der Portugiese seinen Stammplatz verloren.

und der BVB pokern um Rode-Ablöse

SGE-Trainer Adi Hütter hatte am Mittwoch bestätigt, dass Rode zu den Spielern zählt, die er in der kommenden Saison gerne in seinen Reihen hätte: "Wir haben an Sebastian Rode, Martin Hinteregger und Kevin Trapp Interesse. Das ist kein Geheimnis." Er wisse aber auch, dass die Verhandlungen schwierig werden würden.

Aktuell erholt sich Rode von einer schweren Knieverletzung, die er sich im Saisonendspurt zugezogen hatte. Mittlerweile ist er wieder ins Lauftraining eingestiegen und peilt laut Ruhr Nachrichten in drei Wochen eine Rückkehr ins Mannschaftstraining an.

Trainingsauftakt beim BVB: Dortmund ändert seine Strategie

Der BVB stand im Vorjahr lange an der Tabellenspitze, hat nun mehr als 100 Millionen Euro investiert und will 2020 Meister werden. Ein neuer Ansatz.

🏃‍♂️💦 Es geht wieder los: Die Mannschaft startet mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung. 💪 pic.twitter.com/wDHyDh76QG — Borussia Dortmund (@BVB) 3. Juli 2019

FC Bayern: BVB-Rückkehrer Mats Hummels fehlte Wertschätzung

Mats Hummels fehlte beim FC Bayern München offenbar die nötige Wertschätzung durch den Verein. Das deutete der Vater des Verteidigers nach der Rückkehr zu Borussia Dortmund an. "Ein Spieler wird in der Regel mit zwei Währungen bezahlt", meinte Hermann Hummels in der Sport Bild.

Er führte aus: "Zum einen ist es das Gehalt, zum anderen die Wertschätzung. Dabei hat jeder Spieler unterschiedliche Vorlieben. Bei uns spielt auch die Wertschätzung eine sehr wichtige Rolle." Hummels verzichtete für seinen Transfer zum BVB laut diversen Berichten auf eine nicht unwesentliche Summe beim Jahresgehalt.

Für 20 Millionen Euro: BVB verriegelt sein Trainingsgelände

Bundesligist Borussia Dortmund investiert in diesem Sommer rund 20 Millionen Euro für die Absicherung des vereinseigenen Trainingsgeländes.

Der Vizemeister der abgelaufenen Saison wird in den kommenden drei Jahren an seinem Profi-, Amateur- und Nachwuchs-Trakt feilen und das Gelände in Sachen Schutz der Stars besser machen.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem, dass die Geschäftsstelle Sport in den Hochsicherheitstrakt nach Brackel umzieht. Demnach werden Michael Zorc und Sebastian Kehl künftig direkt neben den Trainingsplätzen ihr Büro haben.

Hans-Joachim Watzke begründete die Maßnahme im Gespräch mit der Bild: "Die Verlegung der Geschäftsstelle Sport raus nach Brackel ist schon sehr hilfreich. Die Wege zwischen allen Beteiligten sind dann viel kürzer."