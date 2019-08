BVB: Talent Matthews vor Abschied, Kohfeldt tippt auf BVB-Meisterschaft - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Für Tashreeq Matthews stehen die Zeichen bei Borussia Dortmund auf Abschied. Außerdem: Werders Kohfeldt tippt auf den Dortmunder Titel. Alle BVB-News.

Die erste Runde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund unbeschadet überstanden, nun gilt der Fokus dem Bundesligastart am kommenden Wochenende. Dann geht es gegen den .

Am Dienstagvormittag kam die Meldung auf, dass Youngster Tashreeq Matthews die Borussen offenbar schon wieder verlassen könnte. Ein Klub in hat Interesse am 18-Jährigen, der sich bislang noch nicht durchsetzen konnte.

Gleichzeitig gab Werder-Trainer Florian Kohfeldt zu verstehen, dass der BVB seiner Meinung nach Deutscher Meister wird. Bremen hatte sich bereits am Sonntag Ex-BVB-Verteidiger Ömer Toprak geschnappt.

Außerdem: U19-Coach Michael Skibbe hat mit Youssouffa Moukoko nun ein Ausnahmetalent in seinen Reihen. Um den Hype nicht zu groß werden zu lassen, soll er nicht für die DFB-Junioren auflaufen.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Infos zum BVB am heutigen Dienstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

BVB: U19-Coach Michael Skibbe verbietet Youssouffa Moukoko die Junioren-Nationalmannschaft

Die Schlagzeilen um Youssoufa Moukoko reißen nicht ab. Am vergangenen Sonntag debütierte der 14-Jährige in der U19 von - und schoss mal eben sechs Tore. Kein Wunder, dass ihn der DFB gern in der U18-Nationalmannschaft sehen würde. Dort ist Christian Wörns Trainer: "Wir hätten schon gern den Wunsch, dass er wieder für uns spielt."

Der BVB will Moukoko dagegen erst einmal schützen. U19-Trainer Michael Skibbe erklärte gegenüber der Bild, dass Moukoko mit der und der U19 genügend Spiele auf hohem Niveau absolvieren würde: "Uns ist es wichtig, dass er sich zunächst einmal auf die Schule und den Verein konzentriert - und der ohnehin schon riesige Hype um ihn nicht noch größer wird." Zuletzt lief Moukoko im Oktober 2017 für die deutsche U16 auf.

Bericht: BVB-Talent Tashreeq Matthews vor Wechsel nach Schweden

Der schwedische Erstligist Helsingborgs IF buhlt offenbar um die Dienste von BVB-Talent Tashreeq Matthews. Dies berichtet das südafrikanische Magazin Soccer Laduma.

Demnach könnte der erst im November 2018 zu Dortmund gekommene Matthews den Bundesligisten bereits wieder verlassen.

Zuletzt war der 18-Jährige an den FC Utrecht II verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Seit seiner Rückkehr gehört er zum Kader der zweiten Mannschaft, wo er allerdings noch auf seinen ersten Einsatz wartet.

Werder-Coach Florian Kohfeldt: "Ich tippe, dass der BVB Meister wird"

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat auf die anstehende Bundesligasaison vorausgeblickt und Borussia Dortmund als kommenden Deutschen Meister getippt.

Auf SID-Anfrage gaben alle Bundesligatrainer Tipps ab, wer ihrer Meinung nach in der kommenden Saison die Meisterschale in die Höhe strecken darf. "Ich tippe, dass der BVB Meister wird. Denn von außen betrachtet, finde ich die Mischung im Kader sehr spannend", sagte Kohfeldt dazu.

Alle anderen 17 Cheftrainer tippten auf den , der seinen Titel demnach verteidigen wird.

Offiziell: BVB verleiht Sergio Gomez an

Borussia Dortmund hat Sergio Gomez für die kommende Saison an den spanischen Zweitligisten Huesca verliehen. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montagabend offiziell bekannt.

"Sergio ist ein großes Mittelfeldtalent, das Spielpraxis benötigt, die wir ihm zurzeit nicht garantieren können", begründete Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc den Schritt.

Mats Hummels: Konkurrenzkampf bei Bayern gescheut? "Stimmt einfach nicht"

Rio-Weltmeister Mats Hummels will eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht kategorisch ausschließen. "Wenn ich irgendwann noch einmal das Trikot für anziehen darf, würde ich mich nicht dagegen wehren. Auf dem Zettel habe ich das nicht und werde die Länderspielpause anderweitig nutzen. Aber ich spiele noch ein paar Jahre, schauen wir einfach, was passiert", sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der von Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr aussortiert worden war, im kicker -Interview.

Seinen Abschied im Sommer vom FC Bayern hatte der Münchner Trainer Niko Kovac als "Flucht" vor dem Konkurrenzkampf beim Rekordmeister bezeichnet. "Das stimmt einfach nicht. Mehr sage ich dazu nicht", so Hummels. Er habe "kein Interesse daran, nachzukarten. Ich hatte eine gute Zeit bei den Bayern."

BVB: Mats Hummels will "Siegermentalität" bringen

Die Gründe für seine Rückkehr zum BVB würden "erst einmal in einer hervorragenden Mannschaft" liegen. Am meisten habe ihn aber Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke "mit der Rolle getroffen, die ich einnehmen soll - auch mit anzuführen. Das war für mich mit der größte Anreiz", betonte Hummels: "Ich will mit Leben füllen, was von mir erwartet wird: gut zu spielen, die Verantwortung mit zu übernehmen, wenn es mal nicht läuft, in schwierigen Situationen meinen Mann zu stehen und die anderen mitzureißen."

Es sei schon sein "Anspruch", führte Hummels weiter aus, "Siegermentalität mit reinzubringen. Man muss anerkennen, dass die Siegermentalität in München nicht die schlechteste ist. Das sieht man seit mehr als 40 Jahren. So unterschiedlich die Kulturen der Klubs auch sind: Es muss mein Ziel sein, diese Haltung jetzt auch in Dortmund noch stärker mit reinzubringen."

Deshalb komme er auch nach Dortmund "mit großen Ambitionen" - auch in der Königsklasse. "Ich sage gewiss nicht: Wenn wir in der das Achtelfinale erreichen, sollten wir zufrieden sein. Mit unserer Mannschaft müssen wir uns auch in diesem Wettbewerb große Ziele setzen - ohne dass wir zu den Topfavoriten auf den Titel zählen."

BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko erzielt bei U19-Debüt sechs Tore

Wunderkind Youssoufa Moukoko hat bei seinem U19-Debüt für Borussia Dortmund in der Bundesliga West sechs Tore geschossen. Der BVB gewann die Partie gegen den Wuppertaler SV mit 9:2.

Nachdem Giovanni Reyna beim Auftakt in die neue Saison den Torreigen bereits in der 1. Minute für die Dortmunder eröffnete, traf Moukoko nur zwei Minuten später zum ersten Mal. Fünf weitere Treffer sollten folgen, wobei dem Stürmer unter anderem ein lupenreiner Hattrick binnen 16 Minuten (23., 27., 39.) gelang. Zudem knipste er in der 58. und 90. Minute.