DFB-Pokal, 2. Runde: Die Auslosung im TICKER zum Nachlesen - Bochum zieht die Bayern! Borussia-Duell in Dortmund

Die Auslosung zur 2. Hauptrunde des wird am Sonntag, den 18. August, stattfinden. Beginn der Ziehung ist um 18 Uhr.

In der letzten Saison war es ebenfalls so, dass die Ziehung wenige Tage nach dem Ende der ersten Runde stattgefunden hat - und zwar am Sonntag danach.