BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Interesse an Malang Sarr, Vereinbarung mit Jadon Sancho?

Zahlreiche Klubs sind scharf auf Malang Sarr, angeblich auch der BVB. Und gibt es eine Vereinbarung mit Jadon Sancho für diesen Sommer? Alle News.

Wann rollt in der wieder der Ball? Auch hofft, dass es im Mai den Neustart nach der Corona-Zwangspause gibt. In Kleingruppen bereiten sich die Schützlinge von Lucien Favre im Training aktuell auf den Ernstfall vor.

Something VERY special is happening on Sunday. Join my #SundaySessions LIVE from the @BVB stadium in Dortmund.

🖤 💛 pic.twitter.com/kON1oAhRH0 — Paul van Dyk (@PAULVANDYK) April 28, 2020

Während es also sportlich nur wenig Neuigkeiten gibt, brodelt die Gerüchteküche aktuell munter weiter. So dar Jadon Sancho den Klub angeblich auch ohne Ausstiegsklausel zu nächsten Saison verlassen.

Zudem wird aktuell das französische Abwehrtalent Malang Sarr als Neuzugang bei den Schwarz-Gelben gehandelt. Auch angeblich ein Kandidat: Torhüter Andre Onana, der Amsterdam im Sommer gerne verlassen möchte

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Holt der BVB Malang Sarr aus Nizza?

Borussia Dortmund soll ein Auge auf Abwehrspieler Malang Sarr vom Ligue-1-Klub geworfen haben. Der vielseitige Verteidiger wird von Le10Sport als möglicher Neuzugang für die kommende Spielzeit ins Gespräch gebracht.

Sarr, etatmäßiger Linksverteidiger, der auch im Zentrum aufgeboten werden kann, gilt als großes Talent und ist wegen seines auslaufenden Vertrags in Nizza ablösefrei zu haben. BVB-Trainer Lucien Favre kennt den 21-Jährigen aus gemeinsamen OGC-Zeiten noch bestens.

Sarr stand im vergangenen Sommer vor einem Transfer zu Dortmunds Bundesligarivale . Ein Wechsel scheiterte aber an der Ablöse. Auch diesmal werben andere deutsche Mannschaften um die Dienste des französischen Junioren-Nationalspielers: und sollen Interesse zeigen.

Und auch im Ausland ist Sarr kein Unbekannter: Serie-A-Klub Napoli sowie die beiden englischen Traditionsvereine Everton und haben gemäß des Berichts ihre Fühler nach ihm ausgestreckt.

Wechselgerüchte um BVB-Star Jadon Sancho: Geheime Vereinbarung mit Borussia Dortmund?

Die Wechselgerüchte um BVB-Superstar Jadon Sancho reißen nicht ab: Eine Ausstiegsklausel hat der 20-Jährige in Dortmund nicht, sein Vertrag läuft noch bis 2022. Allerdings soll es eine bislang unbekannte Absprache mit dem Klub bezüglich eines Transfers geben - und sie betrifft diesen Sommer.

Sancho war im Sommer 2017 von zu Borussia Dortmund gewechselt, im Oktober 2018 hatte er seinen Kontrakt beim BVB bis 2022 verlängert. Schon damals war klar, dass es sich beim Flügelflitzer um ein außerordentliches Talent handelt, mittlerweile stehen gerade die Premier-League-Klubs Schlange, um den Nationalspieler nach zurückzuholen.

Besonders wird großes Interesse an Jadon Sancho nachgesagt, auch wenn Dortmund im Kampf um ihn weiter durchaus gute Karten hat. Laut Sport Bild gibt es zwischen dem Spieler und Schwarz-Gelb aber offenbar eine geheime Vereinbarung. Demnach habe sich Sancho bei seiner Vertragsverlängerung 2018 zusichern lassen, im Sommer 2020 bei einem "marktgerechten Angebot" wechseln zu dürfen - auch ohne Ausstiegsklausel.

Wie Marco Reus beim BVB durch das Sieb fiel

Marco Reus wurde beim BVB erst im zweiten Anlauf so richtig glücklich, denn in der Jugend schien sein großer Profi-Traum in Dortmund zu platzen.

BVB: Interesse an Andre Onana von Ajax Amsterdam?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund soll über eine Verpflichtung von Andre Onana nachdenken. Der Telegraaf meldet, Verantwortliche des BVB hätten den Schlussmann von Ajax Amsterdam vom grundsätzlichen Interesse an seinen Diensten in Kenntnis gesetzt .

Dies passt zu einem Bericht der L'Equipe von Mitte April, in dem es hieß, dass auch aus der Bundesliga Interesse an dem 24 Jahre alten Nationaltorhüter Kameruns bestehe . Namen nannte die französische Sportzeitung damals nicht.

Allerdings haben die Dortmunder auf den ersten Blick keinen akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition. Roman Bürki sitzt als Nummer eins fest im Sattel und angeblich steht seine vorzeitige Vertragsverlängerung unmittelbar bevor . Auch, wenn Sportdirektor Michael Zorc einen entsprechenden Bericht in dieser Woche dementierte .

Lothar Matthäus: BVB-Star Mario Götze "fehlt es an Tempo"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Rio-WM-Held Mario Götze (Borussia Dortmund) nicht mehr gewappnet für die Anforderungen der Bundesliga in der heutigen Zeit. "Der Fußball ist nicht mehr derselbe. Heute ist seine Art Fußball zu spielen nicht mehr so gefragt. Es fehlt ihm vor allem an Tempo, um mit dem Fußball mithalten zu können, den der BVB und viele andere Spitzenvereine praktizieren", schreibt Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei Sky .

Götzes Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Der fünfmalige WM-Teilnehmer Matthäus kann sich vorstellen, dass der Ex-Münchner Götze in Italiens vielleicht besser zurechtkommt. "Götze muss einen Verein und vor allem einen Trainer finden, der total auf ihn baut und das Spiel auf ihn ausrichtet. Gut möglich, dass eine passende Liga für ihn wäre", urteilte der 150-malige Nationalspieler, "dort wird zumindest nicht ganz so schnell gespielt und das käme ihm zugute."

Matthäus sieht weitere Defizite beim BVB-Star: "Er ist aber auch nicht der Spieler, den man 30 Meter nach hinten rennen sehen will, um tief in der eigenen Hälfte Bälle zu erobern. Götze ist kein Fußball-Arbeiter. Wenn er solche Aufgaben verrichten muss, tut mir das fast schon leid."

BVB-Stürmer Erling Haaland nennt sein deutsches Lieblingswort

Patrick Owomoyela im "kicker meets DAZN"-Podcast: BVB "in den Füßen heute doppelt so gut wie wir damals"

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird es Patrick Owomoyela (40), dem ehemaligen deutschen Nationalspieler, der unter anderem bei Borussia Dortmund aktiv war, nicht langweilig. Derzeit habe er täglich zu tun, denn "ich baue seit zweieinhalb Jahren ein Haus", wie er im "kicker meets DAZN"-Podcast verriet . Und das nicht nur passiv: "Ich bin der Bauleiter, ich bin Bob der Baumeister", sagte der gelernte Gas-Wasser-Installateur.

Heutzutage sei er ansonsten hauptsächlich als Repräsentant des BVB aktiv, was aktuell aber weitestgehend aufgrund der Corona-Krise ruhe. Angesprochen auf die Doublesieger von 2011/12 zog er einen Vergleich zur aktuellen Mannschaft und kam zum Schluss: "Ich glaube, wir wären in etwa da, wo der Verein jetzt auch steht. Wir wären sicher in Schlagdistanz. Ich will nicht sagen, dass wir vielleicht ganz vorne stünden, aber wir wären in der Lage, jetzt auch noch vieles zu regeln, wie wir es jetzt auch in dieser Saison immer noch sind."

Patrick Owomoyela: Heutiger BVB "doppelt so gut wie wir damals"

Insgesamt denkt Owomoyela gern an die damalige Mannschaft zurück, denn "das war schon eine gute Truppe, eine, die über die Geschlossenheit in der Mannschaft mehr herausgeholt hat als über die individuelle Qualität der Spieler".

Im direkten Vergleich der Erfolgsmannschaft von damals zur heutigen Elf von Trainer Lucien Favre sieht Owomoyela vor allem zwei Unterschiede: "Die Mannschaft damals ist ja über Jahre zusammengewachsen. Da waren wirklich Spieler schon über drei, vier Jahre immer dabei. Es war eine gute Mischung mit vielen erfahrenen Spielern und ein paar guten jungen Wilden. Jetzt ist es eine andere Art Mannschaft." Denn die aktuelle Truppe habe "wahnsinnig viel Qualität. Also in den Füßen sind die jetzt doppelt so gut wie wir es damals waren". Ein Manko aber sieht der frühere Nationalspieler doch: "Manchmal vermisse ich ein bisschen, dass alle an derselben Schnur ziehen."