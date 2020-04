BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Offensivtalent posiert bereits im BVB-Trikot, Lazio buhlt wohl um Götze

Neues in Sachen Transferpoker bei Borussia Dortmund: Senegal-Juwel Balde kommt offenbar, aus Frankreich gibt es indes eine Absage. Alle BVB-News.

Beim BVB ( ) schielt man mit einem Auge auf eine mögliche Fortsetzung der Anfang Mai, andererseits laufen auch die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren.

Offenbar hat sich der Bundesligist die Dienste eines afrikanischen Supertalents gesichert und Einigkeit mit Aliou Balde ( ) erzielt. Dagegen wird aus einem Deal mit dem "nächsten Ousmane Dembele" wohl eher nichts.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Offensivtalent posiert im Dortmund-Trikot - Transfer in die Bundesliga?

Das senegalesische Offensivjuwel Alioune Badara Balde hat sich wohl für einen Wechsel zum BVB entschieden. Das berichtet das französische Portal Taggat.

Demnach soll sich der BVB gegen namhafte Konkurrenz, unter anderem dem - durchgesetzt und sich die Dienste des 17-Jährigen gesichert haben. Einigkeit über den Deal soll bereits herrschen.

Das Portal zeigt den Senegalesen sogar im BVB-Outfit. Bei der Kabine dürfte es sich allem Anschein nach um die im BVB-Trainingszentrum in Brackel handeln.

Der rechte offensive Mittelfeldspieler kickt derzeit noch in seinem Heimatland. Bei der U17-WM bzw. dem sorgte er vergangenes Jahr bereits mächtig für Wirbel.

BVB kassiert offenbar Absage von "nächstem Ousmane Dembele" Isaac Lihadji

Das 18-jährige Top-Talent Isaac Lihadji entscheidet sich allem Anschein nach nicht für einen Wechsel in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Dies berichtet die französische l'Equipe.

Demnach soll der Offensivspieler, der bei unter Vertrag steht, eher einen Wechsel innerhalb der bevorzugen. Das Blatt nennt dabei den als heißen Anwärter auf einen Transfer.

Der BVB war seit Januar regelmäßig mit ihm in Verbindung gebracht worden, nun soll ein potenzieller Sommertransfer vom Tisch sein. Dem 18 Jahre alten Talent wird in französischen Medien nachgesagt, er sei der "neue Ousmane Dembele".

Den heutigen Barca-Angreifer Dembele hatte der BVB im Jahr 2016 den damals 19-Jährigen nach geholt und ihn Jahre später für eine Rekordsumme nach Barcelona verkauft.

BVB: Nnamdi Collins angeblich im Visier von und Chelsea

Die englischen Spitzenvereine Manchester City und zeigen offenbar Interesse an Juniorennationalspieler Nnamdi Collins von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund. Dies berichtet die Bild. Demnach versuche vor allem City, den DFB-Junioren mit nigerianischen Wurzeln mit einem hohen Handgeld auf die Insel zu locken.

Bis zu zwei Millionen Euro sollen Collins im Falle eines Wechsels zu den Citizens winken. Chelsea locke den 16 Jahre alten Innenverteidiger mit einer Million Euro, heißt es weiter. 2016 war er von zu den Schwarz-Gelben gewechselt und genießt den Ruf, eines der größten Talente in der BVB-Jugend zu sein.

BVB: Auch offenbar an Mario Götze interessiert

Der italienische Erstligist Lazio Rom hat nach Medienberichten Interesse an Mario Götze. Laut Gazzetta dello Sport würde Sportdirektor Igli Tare den 27-Jährigen, der beim Bundesligisten Borussia Dortmund keine Zukunft hat, gerne verpflichten. "Tare träumt von einem neuen Coup, wie es ihm 2011 mit Miroslav Klose gelungen ist", schrieb das Blatt.

Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 beim BVB läuft im Sommer aus, Götze signalisierte zuletzt den Wunsch, ins Ausland zu gehen, nachdem er in Dortmund kaum noch zum Zug gekommen war. In der Vergangenheit wurde Götze mehrfach mit Klubs aus und in Verbindung gebracht.

BVB: Musste Ex-Coach Thomas Tuchel wegen einer SMS an Michael Zorc gehen?

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel und die Schwarz-Gelben gingen 2017 offenbar aufgrund einer vom 46-Jährigen verfassten SMS getrennte Wege.

Wie das Buch "Thomas Tuchel - Die Biografie" enthüllt, soll der heutige PSG-Trainer unter anderem mit der Transferpolitik der Borussia nicht einverstanden gewesen sein und während eines Aufenthalts auf Sylt eine SMS an seinen Berater Olaf Meinking geschrieben haben, in der er Sportdirektor Michael Zorc scharf kritisierte. Die Nachricht ging jedoch versehentlich nicht an Meinking, sondern an Zorc selbst, der daraufhin "erschüttert" gewesen sein soll.

Tuchel musste trotz des Gewinns des DFB-Pokals nach Unstimmigkeiten mit den Verantwortlichen seinen Platz in Dortmund räumen.

Der gebürtige Krumbacher dementierte jedoch, die Biografie selbst verfasst zu haben. "Weil mich aktuell immer mehr Leute darauf ansprechen …: Nein, ich habe das Buch 'Thomas Tuchel- Die Biografie' weder in Auftrag gegeben, noch daran mitgearbeitet. Ebensowenig ist es von mir autorisiert. Bleibt gesund", betonte Tuchel auf Twitter.

Auch Tuchels Berater bezog zu den Inhalten Stellung und erklärte im Gespräch mit der Bild, dass sein Klient "in seinem Leben noch nie auf Sylt" war. Wer das Buch verfasste, ist derzeit nicht bekannt. Wie die Bild berichtet, soll es die Nachricht an Zorc trotz der unklaren Umstände allerdings gegeben haben.