BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Interesse an Mohamed Simakan, gute Karten im Poker um Jadon Sancho

Ein junger Franzose soll das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben und Jadon Sancho dürfte bei den Schwarz-Gelben bleiben. Alle BVB-News.

Auch bei schielt man mit einem Auge auf eine mögliche Fortsetzung der im Mai. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betont allerdings, dass der Fußball dabei keine Sonderrolle innerhalb der Gesellschaft beanspruche.

Gerüchte gibt es um ein Interesse der Dortmunder an einem jungen Abwehrspieler aus Straßburg und im Poker um Jadon Sancho halten die Schwarz-Gelben mittlerweile das beste Blatt in den Händen.

Außerdem: Erling Haaland spricht über seine Idole und den Mannschaftskameraden, mit dem er sich am besten versteht.

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Holt der BVB Abwehrtalent Mohamed Simakan?

Borussia Dortmund streckt seine Fühler offenbar nach Abwehrtalent Mohamed Simakan vom französischen Erstligisten aus. Das berichtet Sky . Demnach sei der BVB einer von mehreren interessierten Vereinen.

Gleich mehrfach hätten Borussia-Vertreter den 19 Jahre alten Innenverteidiger, der auch rechts in der Viererkette spielen kann, unter die Lupe genommen. Die vorerst letzte Scoutingmission war noch im März für das Racing-Heimspiel gegen PSG geplant, fiel aber wegen der Corona-Zwangspause aus.

Simakan gilt als großes Talent in der Defensivzentrale. Der 1,87 Meter große Teenager stammt aus Racings eigener Jugend und gehört seit letztem Sommer fest zum Kader der ersten Mannschaft. In dieser Saison absolvierte Simakan, der noch bis 2023 unter Vertrag steht, 25 Pflichtspiele für die Straßburger Profis.

Neben dem BVB soll auch Bundesligarivale über einen Simakan-Transfer nachdenken. Bei den Sachsen könnte dieser die Nachfolge des umworbenen Dayot Upamecano antreten. Außerdem soll die AC Milan bereits Kontakt zu Simakan aufgenommen haben.

BVB - Erling Haaland verrät: Mit Thomas Delaney verstehe ich mich am besten

Shootingstar Erling Haaland von Borussia Dortmund hat ein Lieblingsessen, das man bei einem Top-Athleten wie ihm nicht vermutet - und er verrät, dass er sich beim BVB mit dem dänischen Mittelfeldspieler Thomas Delaney am besten versteht.

"Wir sprechen fast die gleiche Sprache, ich kann mit ihm Norwegisch sprechen. Deswegen ist es Thomas", erklärte Haaland, der im Januar von RB Salzburg nach Dortmund kam, auf dem Twitter-Account des BVB in der Fragerunde "Von Borusse zu Borusse".

Der BVB hat im Poker um Jadon Sancho mehr als ein Ass auf der Hand

Kein Thema begleitet Borussia Dortmund seit dem vergangenen Sommer mehr als das muntere Wetteifern um Jadon Sancho. Der 20-Jährige steht besonders bei den Top-Klubs aus seiner Heimat ganz oben auf dem Zettel. Doch die Karten scheinen neu gemischt - und der BVB hat mehr als ein Ass auf der Hand.

BVB: Hans-Joachim Watzke will keine Sonderrolle des Fußballs beim Neustart während der Corona-Pandemie

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat die geplante Saisonfortsetzung mithilfe von Geisterspielen in den Bundesligen verteidigt. "Wir wollen nicht im Ansatz eine Sonderstellung. Aber nochmal, es ist auch nicht mit Breitensport zu vergleichen, sondern wir wollen unseren Berufen nachgehen", sagte Watzke in der Sendung "Wontorra - Allein zu Hause" auf Sky Sport News HD .

Man wolle keine "staatlichen Hilfen und gar nichts", so Watzke. "Wir haben ein Konzept entwickelt, was uns viel Geld kostet. Aber das tun wir alles, damit wir wieder unserem Beruf nachgehen. Wir wollen keine Sonderstellung, definitiv nicht, wir wollen aber auch nicht benachteiligt werden", sagte der 60-Jährige.

BVB-Stürmer Erling Haaland: Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic waren meine Idole

BVB-Kandidat Thomas Meunier: Tottenham-Coach Jose Mourinho nimmt offenbar Kontakt zu PSG-Verteidiger auf

Tottenham-Trainer Jose Mourinho hat angeblich PSG-Verteidiger Thomas Meunier auf dem Wunschzettel stehen. Wie die französische L'Equipe berichtet, soll der Cheftrainer des Premier-League-Klubs telefonisch Kontakt zum belgischen Nationalspieler aufgenommen haben.

Demnach wollte The Special One den Nationalspieler von einem Sommertransfer nach London überzeugen. Während Mourinho von den Qualitäten des Defensivspielers überzeugt sein soll, zweifelt die Geschäftsführung der Spurs dem Bericht zufolge an, ob Meunier gut zu seinem ehemaligen Teamkollegen Serge Aurier passt.