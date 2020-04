BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Zorc dementiert Einigung mit Bürki, Zagadou darf auf vorzeitiges Comeback hoffen

Während es in den Gesprächen mit Bürki keinen neuen Stand gebe, darf Zagadou wohl auf ein vorzeitiges Comeback in dieser Saison hoffen. Alle BVB-News.

Auch bei schielt man mit einem Auge auf eine mögliche Fortsetzung der Anfang Mai. Während eine Entscheidung jedoch auf sich warten lässt, gibt es bei BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou gute Nachrichten: Nach seinem Außenbandanriss im Knie ist ein Comeback in der derzeit unterbrochenen Saison offenbar im Bereich des Möglichen.

😁✌️ Kommt gut in den Samstag und bleibt gesund, Borussen! #StayAtHome pic.twitter.com/2VzjtV1kcp — Borussia Dortmund (@BVB) April 25, 2020

Zudem hat Sportdirektor Michael Zorc einen Medienbericht dementiert, wonach sich Borussia Dortmund mit Torwart Roman Bürki auf eine Vertragsverlängerung geeinigt habe. Chelseas Callum Hudson-Odoi hofft derweil darauf, dass BVB-Youngster Jadon Sancho im Sommer an die Stamford Bridge wechselt.

BVB: Dan-Axel Zagadou muss nach Außenbandanriss wohl nicht operiert werden

Dan-Axel Zagadou scheint nach seinem Außenbandanriss im Knie offenbar um eine Operation herumgekommen zu sein. Das berichten die Ruhr Nachrichten .

Dadurch könnte seine Zwangspause kürzer ausfallen, als zunächst angenommen. Borussia Dortmund hatte die ursprüngliche Ausfallzeit Zagadous mit "mehrere nWochen" angegeben.

Demnach absolviert der 20-Jährige seit dieser Woche bereits leichte Reha-Übungen und könnte in der aktuellen Saison noch den Anschluss an den Kader schaffen.

BVB: Sportdirektor Michael Zorc dementiert Einigung mit Roman Bürki über neuen Vertrag

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Medienberichte dementiert, wonach sich Borussia Dortmund mit Torhüter Roman Bürki auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 verständigt habe. "Es gibt keinen neuen Stand. Wir sind mit Roman grundsätzlich im Gespräch, haben das Thema wegen der Corona-Krise aber erst einmal ausgesetzt", sagte Zorc gegenüber der Funke Mediengruppe .

Er betonte allerdings: "Beide Seiten wollen weiterhin zu einer Einigung kommen und können sich das gut vorstellen", so der 57-Jährige. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Bürki ein Angebot über drei weitere Jahre vorliege und eine Unterschrift nur noch Formsache sei.

BVB: Chelseas Callum Hudson-Odoi hofft auf Verpflichtung von Jadon Sancho

Flügelflitzer Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea hofft darauf, dass sein englischer Landsmann Jadon Sancho von Borussia Dortmund im Sommer zu den Blues nach London wechselt.

"Sancho und ich sind total eng befreundet. Wir sprechen jeden zweiten Tag miteinander und schauen, wie es dem jeweils anderen geht", verriet der englische Nationalspieler Hudson-Odoi während eines Instagram -Live-Chats mit Michael Dapaah. "Ich weiß nicht, ob er zu uns wechseln wird. Aber natürlich würde es mich freuen, wenn er zu Chelsea käme", schob Hudson-Odoi nach.

In den vergangenen Wochen und Monaten war die Zukunft des BVB-Offensivspielers das Thema schlechthin in Dortmund. Neben den Blues gilt als heißester Anwärter auf einen möglichen Transfer. Aber auch wurde in der Vergangenheit bereits mit ihm in Verbindung gebracht.