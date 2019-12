BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Weigl-Berater bestätigt Interesse von Topklub

Julian Weigl weckt offenbar Begehrlichkeiten im Ausland. Benfica Lissabon wird mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Alle BVB-News am Freitag.

Zum Abschluss der -Hinrunde ist am heutigen Freitag zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr (live auf DAZN)

Im Vorfeld der Begegnung gibt es neue Spekulationen um Mittelfeldspieler Julian Weigl. Einem Bericht zufolge weckt der 24-Jährige das Interesse aus .

Demnach sei Lissabon an den Diensten von Weigl interessiert, sein Berater bestätigt das Interesse bereits. Inwiefern der BVB im Hinblick auf einen etwaigen Transfer jedoch gesprächsbereit ist, bleibt unklar.

Der portugiesische Top-Klub Benfica Lissabon soll seine Fühler nach Julian Weigl von Borussia Dortmund ausgestreckt haben. Das berichtet die Bild.

Demnach beschäftigt man sich mit einem Wintertransfer des 24-Jährigen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines BVB-Vetos für einen Januar-Wechsel dem Bericht zufolge groß sein dürfte.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc fordert "gute Reaktion"

Borussia Dortmund Sportdirektor Michael Zorc hat seine Stars nach dem enttäuschenden 3:3-Remis gegen RB Leipzig in die Pflicht genommen.

"Wir müssen uns jetzt straffen, um eine gute Reaktion zu zeigen", wird Zorc im kicker zitiert.

Zum Abschluss der Hinrunde trifft der BVB am Freitag auf

Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann äußert sich zu möglichem Transfer von Mario Götze

Bundesligist setzt für die Zukunft auf Hochkaräter und will mit prominenten Neuzugängen auf Dauer auch in Europa hoch hinaus. "Durch unsere Konstellation mit unserem Investor haben wir mittel- und langfristig ganz andere Ziele und gehen da mit einer anderen Denkweise ran", sagte Trainer Jürgen Klinsmann nach dem 1:0-Erfolg bei am Mittwochabend.

Ob auch WM-Held Mario Götze bei den Überlegungen der Berliner eine Rolle spielt, ließ der frühere Bundestrainer offen: "Ob dann über Mario spekuliert wird, oder über andere Champions-League-Spieler – das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um."

BVB: Hertha BSC offenbar an Mario Götze von Borussia Dortmund dran

Hertha BSC soll an einer Verpflichtung von Mario Götze interessiert sein. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wolle sich der kriselnde Hauptstadtklub mit der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst mit großen Namen verstärken und denke an den Torschützen des WM-Finales von 2014.

Laut Sport Bild will sich die Hertha, die in der Liga nach dem ersten Sieg unter Trainer Jürgen Klinsmann auf Platz 13 steht und drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, im Winter zunächst defensiv verstärken. Dabei habe man ein Auge auf Victor Wanyama von geworfen, zuletzt war in den Medien auch von einem Interesse an Dortmunds Julian Weigl die Rede.