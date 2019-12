BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Zorc fordert Reaktion, Klinsmann heizt Götze-Gerüchte an

Nach zwei leichtfertig verspielten Punkten gegen RB Leipzig fordert Michael Zorc gegen Hoffenheim eine Reaktion der BVB-Stars.

Trotz zweimaliger Führung und überzeugender erster Halbzeit musste sich der BVB am Dienstagabend mit einem 3:3 gegen zufriedengeben. Doch lange Zeit, das Spiel aufzuarbeiten, bleibt den Borussen nicht.

Schon am morgigen Freitag wartet zum Abschluss der Rückrunde. Sportdirektor Michael Zorc forderte vor dem Aufeinandertreffen mit den Kraichgauern eine Reaktion seiner Mannschaft.

Zuletzt nur eine Nebenrolle beim BVB spielte Mario Götze. Jürgen Klinsmann heizte nun die Spekulationen um einen möglichen Transfer des Offensivmannes zu an.

Hier gibt es alle News rund um am heutigen Donnerstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Sportdirektor Michael Zorc fordert "gute Reaktion"

Borussia Dortmund Sportdirektor Michael Zorc hat seine Stars nach dem enttäuschenden 3:3-Remis gegen RB Leipzig in die Pflicht genommen.

"Wir müssen uns jetzt straffen, um eine gute Reaktion zu zeigen", wird Zorc im kicker zitiert.

Zum Abschluss der Hinrunde trifft der BVB am Freitag auf 1899 Hoffenheim

Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann äußert sich zu möglichem Transfer von Mario Götze

Bundesligist Hertha BSC setzt für die Zukunft auf Hochkaräter und will mit prominenten Neuzugängen auf Dauer auch in Europa hoch hinaus. "Durch unsere Konstellation mit unserem Investor haben wir mittel- und langfristig ganz andere Ziele und gehen da mit einer anderen Denkweise ran", sagte Trainer Jürgen Klinsmann nach dem 1:0-Erfolg bei am Mittwochabend.

Ob auch WM-Held Mario Götze bei den Überlegungen der Berliner eine Rolle spielt, ließ der frühere Bundestrainer offen: "Ob dann über Mario spekuliert wird, oder über andere Champions-League-Spieler – das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um."

BVB: Hertha BSC offenbar an Mario Götze von Borussia Dortmund dran

Hertha BSC soll an einer Verpflichtung von Mario Götze interessiert sein. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wolle sich der kriselnde Hauptstadtklub mit der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst mit großen Namen verstärken und denke an den Torschützen des WM-Finales von 2014.

Laut Sport Bild will sich die Hertha, die in der Liga nach dem ersten Sieg unter Trainer Jürgen Klinsmann auf Platz 13 steht und drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, im Winter zunächst defensiv verstärken. Dabei habe man ein Auge auf Victor Wanyama von geworfen, zuletzt war in den Medien auch von einem Interesse an Dortmunds Julian Weigl die Rede.

BVB - Dortmund-Kapitän Marco Reus nach 3:3 gegen RB Leipzig: "Werner ist zu faul und wartet einfach darauf"

Aufgrund schwerer individueller Fehler hat Borussia Dortmund einen möglichen Sieg gegen RB Leipzig leichtfertig aus der Hand gegeben. So sah es nach dem 3:3 auch Marco Reus. Der Kapitän des BVB sprach trotzdem von einer guten Leistung seiner Mannschaft und macht sich keine Sorgen, wie er in der Mixed Zone zu Protokoll gab.

Herr Reus, der BVB hat nach einer fantastischen ersten Halbzeit 2:0 geführt, doch dann briachte man Leipzig mit zwei individuellen Fehlern zurück in die Partie. Wie beschreiben Sie das Spiel?

Marco Reus : Eigentlich exakt so. Wir können uns heute wirklich in den Allerwertesten beißen. So wie die Tore gefallen sind ist es einfach bitter, jeder hat es gesehen. Ich glaube, dass wir über weite Strecken ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig keine wirklich zwingenden Torchancen. Abgesehen davon, dass Timo Werner zu faul ist, um zurück zu laufen und einfach darauf wartet.

HIER kommt Ihr zum kompletten Interview mit Marco Reus nach dem 3:3 gegen Leipzig.

BVB: Jadon Sancho knackt Uralt-Rekord von Horst Köppel

Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho hat durch sein Tor beim Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (3:3) einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit 19 Jahren und 267 Tagen ist der Engländer nun der jüngste Spieler der -Geschichte, der sein 22. Tor erzielt. Damit übertrifft er den Rekord von Horst Köppel, der 1968 bei seinem 22. Bundesliga-Tor zwei Tage älter war als Sancho.