BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Jadon Sancho knackt Uralt-Rekord, Hertha an Mario Götze interessiert?

Der BVB verspielt gegen RB Leipzig wegen zwei bitteren Patzern den Sieg, während die Hertha angeblich an Mario Götze dran ist. Alle News aus Dortmund.

Was für ein Spiel! und trennen sich im Kracher des 16. -Spieltags mit 3:3, Jadon Sancho erzielt dabei ein Tor und knackt einen Uralt-Rekord.

Derweil witzelt BVB-Kapitän Marco Reus über den Leipziger Doppeltorschützen Timo Werner - und Dortmund-Reservist Mario Götze steht angeblich bei auf dem Zettel.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch!

BVB: Hertha BSC offenbar an Mario Götze von Borussia Dortmund dran

Hertha BSC soll an einer Verpflichtung von Mario Götze interessiert sein. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wolle sich der kriselnde Hauptstadtklub mit der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst mit großen Namen verstärken und denke an den Torschützen des WM-Finales von 2014.

Laut Sport Bild will sich die Hertha, die in der Liga nach dem ersten Sieg unter Trainer Jürgen Klinsmann auf Platz 13 steht und drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, im Winter zunächst defensiv verstärken. Dabei habe man ein Auge auf Victor Wanyama von geworfen, zuletzt war in den Medien auch von einem Interesse an Dortmunds Julian Weigl die Rede.

BVB - Dortmund-Kapitän Marco Reus nach 3:3 gegen RB Leipzig: "Werner ist zu faul und wartet einfach darauf"

Aufgrund schwerer individueller Fehler hat Borussia Dortmund einen möglichen Sieg gegen RB Leipzig leichtfertig aus der Hand gegeben. So sah es nach dem 3:3 auch Marco Reus. Der Kapitän des BVB sprach trotzdem von einer guten Leistung seiner Mannschaft und macht sich keine Sorgen, wie er in der Mixed Zone zu Protokoll gab.

Herr Reus, der BVB hat nach einer fantastischen ersten Halbzeit 2:0 geführt, doch dann briachte man Leipzig mit zwei individuellen Fehlern zurück in die Partie. Wie beschreiben Sie das Spiel?

Marco Reus : Eigentlich exakt so. Wir können uns heute wirklich in den Allerwertesten beißen. So wie die Tore gefallen sind ist es einfach bitter, jeder hat es gesehen. Ich glaube, dass wir über weite Strecken ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig keine wirklich zwingenden Torchancen. Abgesehen davon, dass Timo Werner zu faul ist, um zurück zu laufen und einfach darauf wartet.

BVB: Jadon Sancho knackt Uralt-Rekord von Horst Köppel

Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho hat durch sein Tor beim Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (3:3) einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit 19 Jahren und 267 Tagen ist der Engländer nun der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der sein 22. Tor erzielt. Damit übertrifft er den Rekord von Horst Köppel, der 1968 bei seinem 22. Bundesliga-Tor zwei Tage älter war als Sancho.

BVB - RB Leipzig 3:3: Die Noten der Stars von Borussia Dortmund

BVB: Lucien Favre lobt seine Mannschaft nach 3:3 gegen Leipzig

3:3! BVB verspielt im Topspiel gegen RB Leipzig den Sieg

Joker Patrik Schick hat RB Leipzig in einem spektakulären Hochgeschwindigkeitsgipfel bei Borussia Dortmund doch noch einen Punkt und die Tabellenführung gerettet. Der Tscheche traf am Ende eines nervenaufreibenden Schlagabtausches mit Zaubertoren und Geschenken letztlich nicht unverdient zum Endstand von 3:3 (0:2). RB hat damit beste Karten auf die Herbstmeisterschaft, der BVB bewies, dass im Titelrennen mit ihm weiterhin zu rechnen ist.

Julian Weigl (23.) schoss die 45 Minuten lang entfesselt aufspielenden Dortmunder in Führung, RB-Torhüter Peter Gulacsi half dabei allerdings kräftig mit. Julian Brandt (34.) tanzte danach sensationell zum 2:0, Timo Werner (47./53.) aber brachte die Leipziger nach schlimmen Fehlern von BVB-Keeper Roman Bürki und Brandt zurück ins Spiel. Der Nationalstürmer ist der erste Deutsche mit 18 Toren in 16 Spielen seit Gerd Müller 1977.