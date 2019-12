BVB, News und Gerüchte: Dortmund trifft im CL-Achtelfinale auf PSG und Ex-Coach Thomas Tuchel, Peter Stöger verteidigt Lucien Favre

Im Achtelfinale der Champions League erwischte der BVB mit PSG ein echtes Hammerlos. Damit kehrt Thomas Tuchel an alte Wirkungsstätte zurück.

Nach dem überzeugenden Auftritt beim 1.FSV wartet am Dienstag ein echtes Top-Spiel auf - es geht gegen Tabellenführer .

Dank einer Systemumstellung fand das Team von Lucien Favre zuletzt wieder in die Erfolgsspur. Der ehemalige BVB-Trainer Peter Stöger verteidigt die Arbeit des Franzosen und wehrt sich vehement gegen einen ständigen Vergleich mit Erfolgscoach Jürgen Klopp.

In der Champions-League wartet im Achtelfinale unterdessen mit PSG mit dem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel ein echtes Hammerlos auf die Borussia.

Hammerlos im CL-Achtelfinale: BVB trifft auf PSG und Ex-Coach Thomas Tuchel

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der auf den französischen Top-Klub Paris St. Germain. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Damit kommt es zum Wiedersehen zwischen der Borussia und Ex-Trainer Thomas Tuchel, der die Schwarz-Gelben zwischen 2015 und 2017 coachte.

Das Hinspiel darf der BVB zunächst zuhause bestreiten, die exakte Terminierung der Paarung ist allerdings noch offen.

Peter Stöger verteidigt BVB-Trainer Lucien Favre: Dortmund wird keinen Klopp-Klon finden

Peter Stöger hat die Arbeit von BVB-Trainer Lucien Favre verteidigt. Erneut einen Trainer wie Jürgen Klopp zu finden, sei Wunschdenken, sagte Stöger dem kicker . "Wenn man seine Leistungen und vor allem seine Beliebtheit nimmt, hat er das Level in der Wahrnehmung in Liverpool noch mal getoppt. Die Schuhe von Klopp braucht sich niemand anzuziehen. Um mit Klopp mithalten zu können, muss man schon richtig abliefern", erklärte der 53 Jahre alte Österreicher, der zwischen Dezember 2017 und Juni 2018 die Geschicke des BVB leitete.

Den aktuellen Trainer der Borussia, Lucien Favre, sieht Stöger daher "nicht so hinterfragt wie es vielleicht in Dortmund der Fall ist": "Er ist ja noch mittendrin in der Verlosung für die ganz vorderen Plätze."

BVB: Erling Haaland traf sich auch mit Ole Gunnar Solskjaer

Nach seinem Besuch beim BVB unter der Woche hat sich RB Salzburgs umworbener Stürmer Erling Haaland angeblich auch mit Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer getroffen. Dies berichten englische Medien und auch die norwegische Zeitung Verdens Gang . Demnach sei Solskjaer am Freitag nach Salzburg gereist, um dort mit seinem jungen Landsmann über einen Wechsel zu den Red Devils zu sprechen.

ManUnited gilt seit geraumer Zeit als einer der heißen Interessenten am RB-Shootingstar. Solskjaer kennt Haaland noch aus gemeinsamen Zeiten in der Heimat: Er trainierte den Teenager bereits bei Molde FK.

Neben United und dem BVB sind RB Leipzig und wohl auch Italiens Rekordmeister scharf auf Haaland.

Wie Lucien Favre den BVB wieder flott bekam

Als BVB-Trainer Lucien Favre Ende November bei Borussia Dortmund vor dem Aus stand, wagte er eine Systemumstellung. Und die hat wahrlich gefruchtet.

BVB: verstärkt Bemühungen um Jadon Sancho

Manchester City arbeitet angeblich weiterhin an einer Rückholaktion von Jadon Sancho und verstärkt laut Daily Mail seine Bemühungen. Auch Sancho selbst soll einem Wechsel wohl nicht abgeneigt sein.

Ein Abschied im Winter scheint jedoch unwahrscheinlich. "Wir planen weiter mit ihm, er ist ein elementar wichtiger Spieler. Ich sehe kein Szenario, dass er uns verlässt", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc kürzlich bei Sky .