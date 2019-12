Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga am Freitag

Das letzte Freitagsspiel des Jahres 2019, der BVB ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Welcher Sender überträgt live im TV und im LIVE-STREAM?

Ein Wochenende steht noch an, dann geht das deutsche Oberhaus in die wohlverdiente Winterpause. Zur Eröffnung des 17. Spieltags, dem letzten der Hinrunde, treffen am Freitag (20. Dezember) die TSG Hoffenheim und aufeinander. Anpfiff in der PreZero Arena zu Sinsheim ist um 20.30 Uhr .

Für den BVB geht es nach dem spektakulären 3:3 im Topspiel gegen RB Leipzig am Dienstag nun darum, die Hinrunde positiv abzuschließen. Die Dortmunder wollen unbedingt einen Sieg aus Sinsheim mitnehmen, um das Jahr 2020 mittendrin im Meisterschaftsrennen beginnen zu können.

Hoffenheim hat indes unter der Woche seinen Negativserie beendet und sich mit dem 2:0-Erfolg bei Union Berlin im Tabellen-Mittelfeld stabilisiert.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Wer zeigt / überträgt den Auftritt von Borussia Dortmund bei 1899 am Freitag live im TV und im LIVE-STREAM ? Goal gibt Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos dazu an die Hand und erklärt außerdem, ob die Partie auch im Free-TV läuft.

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga am Freitag

Duell TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund Datum Freitag, 20. Dezember 2019 || 20:30 Uhr Ort PreZero Arena, Sinsheim Zuschauer 30.150 Plätze

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. BVB im LIVE-STREAM?

Der Bundesliga-Freitag ist seit dieser Saison bei DAZN zuhause! Neben allen Montagsspielen und den 13.30-Uhr-Spielen am Sonntag überträgt der Streamingdienst aus Ismaning bei München auch alle Freitagspartien der deutschen Beletage im LIVE-STREAM .

Insgesamt kommen dabei über 40 Spiele in der Saison 2019/20 zusammen - und auch Hoffenheim vs. BVB wird auf DAZN gezeigt!

DAZN zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB heute im LIVE-STREAM

Freitagabend, der Bundesliga-Spieltag wird eingeläutet. Und DAZN ist natürlich mittendrin! Um 20.15 Uhr starten die Vorberichte beim Ismaninger Streamingdienst, der Anstoß erfolgt dann wie gesagt um 20.30 Uhr .

Als Moderator führt bei DAZN Alex Schlüter durch die Sendung. Kommentiert wird Hoffenheim gegen BVB von Lukas Schönmüller, ihm zur Seite steht der frühere Bundesliga-Profi Ralph Gunesch als Experte.

Wer die Inhalte von DAZN im LIVE-STREAM schauen will, benötigt zunächst ein Abo beim Streamingdienst. Die Registrierung ist kinderleicht und die Preise sind auf jeden Fall erschwinglich: Für 11,99 Euro monatlich erhaltet Ihr ein Monatsabo, die zweite Option ist das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro. Bei letzterer Variante spart Ihr pro Jahr umgerechnet rund 24 Euro.

DAZN zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB kostenlos im LIVE-STREAM - So geht's mit dem Gratismonat!

Ihr könnt Hoffenheim vs. Borussia Dortmund am Freitag sogar kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN schauen! Ja, Ihr habt Euch nicht verlesen! Der erste Monat DAZN ist nämlich für jeden neuen Kunden gratis, vollkommen umsonst! Wer sich jetzt anmeldet, der kann DAZN also 30 Tage ohne jeglichen finanziellen Aufwand testen und dann entscheiden, ob er ein kostenpflichtiges Abo abschließen will.

Und es lohnt sich definitiv! Denn auf DAZN seht Ihr nicht nur die Bundesliga live - auch viele Spiele der überträgt DAZN im LIVE-STREAM, außerdem die , , , , Länderspiele, und so weiter und so weiter. Dazu kommen Live-Übertragungen aus der NBA, der NFL, von Top-Events aus Tennis, Darts, Boxen oder Eishockey.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier bleibt keine Frage unbeantwortet:

Bock auf Hoffenheim vs. BVB live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes :

Das ZDF zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB im LIVE-STREAM auf zdf.de

Neben DAZN gibt es an diesem Freitag noch eine weitere Möglichkeit, Hoffenheim gegen Dortmund im LIVE-STREAM zu verfolgen. Das ZDF überträgt die Partie auf zdf.de .

Da es das letzte Freitagsspiel der Hinrunde ist, wird TSG vs. BVB ausnahmsweise auch live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat den Zuschlag erhalten und bietet analog zur TV-Übertragung auch einen STREAM im Internet an.

Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein meldet sich dann gemeinsam mit Experte Oliver Kahn. Als Kommentator wird ab 20.30 Uhr Bela Rethy die 90 Minuten begleiten.

DAZN? ZDF? Sky? Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB live im TV?

Wie bereits erwähnt wird TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund sogar live im Free-TV übertragen. Aber aufgepasst: Auch mit DAZN könnt Ihr das Spiel live auf Eurem Fernseher verfolgen. Einfach in den nächsten Zeilen informieren!

DAZN zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB im LIVE-STREAM auf Deinem Smart-TV

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und Ihr empfangt den Sender daher nicht im linearen TV. Doch mit einem Smart-TV seht Ihr Hoffenheim vs. BVB heute live im Fernsehen!

Die DAZN-App steht nämlich auf nahezu jedem modernen Fernsehgerät kostenlos zum Download bereit . Alles, was Ihr dann noch tun müsst, um Hoffenheim gegen Dortmund live im TV zu schauen, ist im Folgenden erklärt.

Hoffenheim vs. BVB live im Free-TV schauen: Das ZDF zeigt / überträgt das Spiel live

Gute Nachrichten für alle Bundesliga-Fans! Zum Ausklang der Hinrunde hat sich das ZDF die Rechte am letzten Freitagsspiel des Jahres 2019 gesichert. Hoffenheim gegen BVB läuft also live im Free-TV!

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein übernimmt ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung, als Experte steht ihr dabei der frühere Welttorhüter Oliver Kahn zur Seite. Kommentator der 90 Minuten wird dann ab 20.30 Uhr der legendäre Bela Rethy sein.

TSG Hoffenheim vs. BVB live: Wo kann ich die Highlights schauen?

Wer am Freitagabend schon etwas Anderes vorhat und bei Hoffenheim vs. BVB nicht live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein kann, hat natürlich die Möglichkeit, sich später am Abend die Highlights des Spiels anzuschauen.

Hoffenheim vs. BVB: DAZN zeigt / überträgt die Highlights

Und DAZN ist eine erstklassige Option dafür! Denn der Streamingdienst zeigt Hoffenheim gegen Dortmund nicht nur im LIVE-STREAM, sondern liefert kurz nach Abpfiff natürlich auch alle wichtigen Szenen in einer Zusammenfassung in die Wohnzimmer.

Noch besser: Auf DAZN könnt Ihr das Spiel sogar auf Abruf im Re-Live anschauen. Ein Beispiel: Ihr seid am Freitagabend unterwegs und kommt erst um 0 Uhr nach Hause. Und obwohl Hoffenheim vs. BVB dann schon längst beendet ist, könnt Ihr einfach den Re-Live-Stream starten und die kompletten 90 Minuten anschauen. Tolle Sache!

Auch für Highlights und Re-Live braucht man ein Abo bei DAZN. Alle Informationen dazu haben wir Euch ja weiter oben bereits an die Hand gegeben.

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Mit einem LIVE-TICKER bleibt Ihr auch ohne Bilder im TV oder im LIVE-STREAM auf dem Laufenden. Und zu Hoffenheim gegen BVB hat natürlich auch Goal einen LIVE-TICKER für Euch im Programm.

Beinahe in Echtzeit werdet Ihr über alle Tore in Sinsheim informiert. Zudem schildert der zuständige Tickerer die wichtigsten Szenen wie Chancen oder Platzverweise sehr detailliert und Ihr könnt Euch interessante Statistiken zum Spielverlauf anschauen.

HIER kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu TSG - BVB!

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB live? Die Bilanz

TSG Hoffenheim 24 Duelle Borussia Dortmund 5 Siege 10 5 Unentschieden 5 10 Niederlagen 5 34 Tore 40

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB live im TV und im LIVE-STREAM? DAZN, Sky oder ZDF?