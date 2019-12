BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Der BVB ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 17. Spieltag der trifft die TSG auf . Anstoß der Partie ist am Freitag, den 20. Dezember, um 20.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Im letzten Pflichtspiel des Jahres geht es für Borussia Dortmund darum, die Bundesliga-Hinrunde mit einem positiven Ergebnis zu beenden. Am vergangenen Dienstag gab es für den BVB ein spektakuläres 3:3-Remis im Spitzenspiel gegen RB Leipzig.

Die Gastgeber aus Hoffenheim feierten derweil den ersten Erfolg nach vier sieglosen Spielen: Gegen setzte sich das Team von Trainer Alfred Schreuder mit 2:0 durch.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erhaltet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund Datum Freitag, 20. Dezember 2019 || 20:30 Uhr Ort PreZero Arena, Sinsheim Zuschauer 30.150 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Gute Nachrichten für alle Bundesliga-Fans: In dieser Saison werden über 40 Spiele der deutschen Beletage bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst überträgt alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden, alle Montagsspiele sowie alle Relegationsspiele via LIVE-STREAM.

Somit seid Ihr auch beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund bei DAZN goldrichtig. Der Streamingdienst hat das Bundesliga-Freitagsspiel im Programm und zeigt die Partie live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga-Partie heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Im Vorfeld versorgt Euch Moderator Alex Schlüter mit allen relevanten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Sinsheim.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund live bei DAZN: Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung auf einen Blick:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Um den LIVE-STREAM der Partie Hoffenheim vs. BVB anschauen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement beim Streamingdienst. Sämtliche Informationen zur Registrierung findet Ihr hier.

Doch bevor das Abo beginnt, könnt Ihr das ganze Angebot von DAZN zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats ausprobieren. Dadurch habt Ihr vier Wochen Zeit, um Euch mit allen Funktionen vertraut zu machen. Wenn Ihr Euch heute anmeldet, könnt Ihr die heutige Begegnung zwischen Hoffenheim und Dortmund also komplett kostenlos verfolgen:

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - somit spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

Bei DAZN seht Ihr nicht nur zahlreiche Bundesliga live. Neben der höchsten deutschen Spielklasse hat der Streamingdienst auch viele Spiele der , , , , , Länderspiele, im Programm.

Hinzu kommen Live-Übertragungen aus der NBA, der NFL, von Top-Events aus Tennis, Darts, Boxen oder Eishockey.

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM auf zdf.de verfolgen

Alternativ zur Übertragung bei DAZN habt Ihr noch eine weitere Möglichkeit, das heutige Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB via LIVE-STREAM zu verfolgen: Das ZDF zeigt die Begegnung auf zdf.de.

Das ist jedoch nur eine Ausnahme, weil es das letzte Freitagsspiel der Hinrunde ist. Das ZDF hat den Zuschlag erhalten und bietet analog zur TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM im Internet an.

Um 20.15 Uhr beginnt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein mit der Vorberichtserstattung - unterstützt wird sie dabei von Experte Oliver Kahn. Ab 20.30 Uhr kommentiert dann Bela Rethy das Spielgeschehen.

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Alternativ zur Übertragung per LIVE-STREAM könnt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund auch im TV verfolgen. Dabei habt Ihr exakt zwei Optionen:

Hoffenheim vs. BVB: Den LIVE-STREAM von DAZN auf Deinem Smart-TV verfolgen

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und Ihr empfangt den Sender daher nicht im linearen TV. Doch mit einem Smart-TV seht Ihr Hoffenheim vs. BVB heute live im Fernsehen!

Die DAZN-App steht nämlich auf nahezu jedem modernen Fernsehgerät kostenlos zum Download bereit. Dann müsst Ihr lediglich folgende Schritte verfolgen, um Hoffenheim vs. BVB live im TV zu schauen:

Hoffenheim vs. BVB im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV schauen - so geht's!

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt TSG Hoffenheim vs. BVB im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Hoffenheim vs. BVB: Die Bundesliga-Partie live im Free-TV im ZDF sehen

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat sich die Übertragungsrechte am letzten Freitagsspiel des Jahres 2019 gesichert. Somit könnt Ihr die Bundesliga-Partie zwischen Hoffenheim und dem BVB ausnahmsweise live im Free-TV verfolgen!

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein übernimmt ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung, als Experte fungiert Torhüterlegende Oliver Kahn. Sobald der Ball in rollt, kommentiert Bela Rethy die Partie zwischen Hoffenheim und Dortmund.

Hoffenheim vs. BVB live im TV beim ZDF: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte : Oliver Kahn

: Oliver Kahn Kommentator: Bela Rethy

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: Die Highlights bei DAZN

Ihr seid am Freitagabend schon anderweitig verplant und könnt das letzte Freitagsspiel des Jahres nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: DAZN hat die Highlights von Hoffenheim vs. BVB am Start!

Hoffenheim vs. BVB: Die Highlights bei DAZN schauen

DAZN hat nicht nur den LIVE-STREAM zu Hoffenheim gegen Dortmund parat, sondern stellt kurz nach Abpfiff auch alle wichtigen Szenen in einer Zusammenfassung zur Verfügung.

Zudem habt Ihr bei DAZN die Möglichkeit, die Begegnung auf Abruf im Re-Live anzuschauen. So könnt Ihr die kompletten 90 Minuten des Freitagsspiels zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund nach Abpfiff genießen.

BVB (Borussia Dortmund) bei 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Bundesliga-Freitagsspiel live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Macht nichts, denn Goal bietet einen LIVE-TICKER zu TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund an!

Im LIVE-TICKER werdet Ihr über alle Tore in Sinsheim informiert. Zudem schildert der zuständige Tickerer die wichtigsten Szenen wie Chancen oder Platzverweise sehr detailliert und Ihr könnt Euch interessante Statistiken zum Spielverlauf anschauen.