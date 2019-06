BVB-News und Gerüchte: Gladbach will Jeremy Toljan, Isak im Visier von Real Sociedad

Jeremy Toljan steht im Gladbach-Fokus und Real Sociedad beobachtet Alexander Isak. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat schon ordentlich eingekauft für die neue Saison, bei den Abgängen tut sich bisher noch nichts. Dies könnte sich demnächst offenbar ändern.

Sieben Spieler hatte der BVB zuletzt verliehen, eine große Perspektive hat wohl keiner von ihnen. Da trifft es sich gut, dass offenbar Interesse an Jeremy Toljan bekundet und Alexander Isak das Interesse Real Sociedads geweckt hat.

-Star Donny van de Beek, der angeblich ein Transferkandidat in Dortmund ist, will sich derweil erstmal auf die mit der Elftal konzentrieren.

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Wechselt Jeremy Toljan vom BVB zu Borussia Mönchengladbach?

Bundesligist Borussia Mönchengladbach zeigt Interesse an Außenverteidiger Jeremy Toljan von Borussia Dortmund. Dies will die Bild aus der Scoutingabteilung der Fohlen erfahren haben. Sie machten demnach "Jagd" auf den vielseitigen Defensivspieler.

Toljan, der 2017 als großes Talent für sieben Millionen Euro Ablöse von Hoffenheim nach Dortmund gewechselt war, setzte sich dort nicht durch. In der vergangenen Rückserie war er an Glasgow ausgeliehen. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022, eine Perspektive hat der 24-Jährige unter Lucien Favre allerdings nicht mehr.

Van de Beek vor Wechsel? Das sagt das BVB-Ziel

Legendenspiel gegen Liverpool: Watzke darf nicht für den BVB auflaufen

Visaprobleme verhindern einen Einsatz von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Legendenspiel gegen den am Samstag. Geplant war, dass der 59-Jährige in Hongkong gegen die Reds die Nummer 10 der Schwarz-Gelben trägt, aber daraus wird nichts.

Grund für die Probleme: Watzkes Auftritt wäre unter die Kategorie "Arbeit" gefallen und daher hätte er ein spezielles Visum benötigt.

ℹ️ Bei Hans-Joachim #Watzke hat der Visa-Status eine Teilnhame am Spiel nicht gestattet. Schade. 😥 — Borussia Dortmund (@BVB) 8. Juni 2019

bestätigt Interesse an Alexander Isak

Roberto Olabe, Sportdirektor von Real Sociedad, hat bestätigt, dass sich der spanische Erstligist mit Borussia Dortmunds jungem Angreifer Alexander Isak beschäftigt. Der 19-Jährige war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Willem II verliehen und machte dort mit 13 Toren in 16 Eredivisie-Einsätzen auf sich aufmerksam.

"Er ist ein Spieler, den wir – wie viele andere auch – verfolgen und der uns gefällt", wird Olabe von der AS zitiert. Isak sei "ein junger Spieler, der eine Menge Geschwindigkeit mitbringt, sich gut bewegt und die Räume gut interpretiert".

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko dämpft Erwartungshaltung

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat vor seinem anstehenden Wechsel in die U19 des BVB um Rücksicht bei der Erwartungshaltung gebeten. Der erst 14-Jährige Stürmer geht davon aus, dass ihm der Schritt zu den A-Junioren schwerer fallen wird.

"Ich hoffe nicht, dass die Leute denken, dass ich in der U19 wieder 46 Tore schieße", sagte Moukoko im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten . Besonders die neue physische Herausforderung nimmt der Angreifer nicht auf die leichte Schulter.

"Ich muss da erstmal klarkommen und sehen, was da so passiert. Ich kenne die Jungs ja schon. Aber die Power, die sie haben, habe ich leider noch nicht", erklärte Moukoko, der es in der kommenden Saison mit zum Teil fünf Jahre älteren Gegenspielern zu tun bekommen wird.

Supercup findet in Dortmund statt

Der deutsche Supercup zwischen Meister und Pokalsieger Bayern München sowie "Vize" Borussia Dortmund am 3. August (Samstag) findet in Dortmund statt. Die Vergabe des Prestigeduells an die westfälische Metropole gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Gleichzeitig setzte die DFL die Anstoßzeit für 20.30 Uhr fest.

Durch Münchens Double in der abgelaufenen Spielzeit nimmt Dortmund als Vizemeister am Supercup teil. Im Normalfall ermitteln der Meister und der Pokalsieger den ersten Titelgewinner der neuen Saison.

🏆 Der diesjährige #Supercup am 3. August wird im @SIGNALIDUNAPARK stattfinden. Anstoß ist um 20.30 Uhr! pic.twitter.com/EYEFTjKgUT — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Juni 2019

Immanuel Pherai ist 18 Jahre alt, zählt zu den größten Talenten im niederländischen Fußball und wird von Star-Berater Mino Raiola betreut. Seit zwei Jahren spielt er im Nachwuchs bei Borussia Dortmund und trumpfte vor allem in zwei Endspielen groß auf. Beim BVB wird er zur kommenden Saison näher an die Profis heranrücken.