BVB-Leihspieler Alexander Isak im Fokus von Real Sociedad: "Spieler, den wir verfolgen"

Bei Willem II konnte Alexander Isak im letzten Halbjahr auf sich aufmerksam machen. Wo seine nahe Zukunft liegt, ist aktuell noch unklar.

Roberto Olabe, Sportdirektor von , hat bestätigt, dass sich der spanische Erstligist mit Borussia Dortmunds jungem Angreifer Alexander Isak beschäftigt. Der 19-Jährige war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an verliehen und machte dort mit 13 Toren in 16 Eredivisie-Einsätzen auf sich aufmerksam.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Er ist ein Spieler, den wir – wie viele andere auch – verfolgen und der uns gefällt", wird Olabe von der AS zitiert. Isak sei "ein junger Spieler, der eine Menge Geschwindigkeit mitbringt, sich gut bewegt und die Räume gut interpretiert."

BVB: Mehrere Klubs an Isak dran - neben Real Sociedad auch Anderlecht?

Neben Isak stehe auch der gleichaltrige Offensivspieler Andreas Skov Olsen vom dänischen Erstligisten Nordsjaelland bei Real Sociedad im Fokus, so Olabe weiter. "Das sind zwei Spieler, die wir mögen und verfolgen", sagte er. Unter der Woche hatte die Tageszeitung El Diario Vasco aus San Sebastian vermeldet, dass Real Sociedad bereits Kontakt zu Isaks Beratern aufgenommen habe. Ob man eine Leihe oder einen Kauf anstrebt, darüber klärte der Bericht nicht auf.

Isak selbst hatte vor rund einem Monat bestätigt, dass er einige Anfragen vorliegen habe, die Ruhr Nachrichten brachten zuletzt auch den ins Spiel. "Ich weiß, dass es in Europa Interesse an mir gibt, was es für mich schwieriger macht, dieses zu kommentieren. Ich habe einen Vertrag bei Dortmund", sagte der Schwede, dessen Kontrakt in Dortmund noch bis 2022 datiert ist.

Isak war Anfang 2017 für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna zum BVB gewechselt. Für die erste Mannschaft der Dortmunder absolvierte der Nationalspieler bislang 13 Pflichtspieleinsätze (ein Tor).