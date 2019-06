BVB-News und Gerüchte: Supercup findet in Dortmund statt, Sancho düpiert de Ligt

Das erste Kräftemessen zwischen BVB und Bayern findet in Dortmund statt und Jadon Sancho ist weiter in Spiellaune. Alle News zur Borussia.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Meistertitel in der vorbei. Platz zwei in der Endabrechnung bedeutet aber auch, dass der BVB im Supercup gegen Double-Gewinner antreten wird. Das Duell der beiden deutschen Spitzenklubs steigt dabei in Dortmund.

Gerüchte um Neuzugänge bei der Borussia halten sich weiterhin hartnäckig. Linksverteidiger Sergio Reguilon ( ) und Juventus-Stürmer Mario Mandzukic gelten aktuell als die heißesten Kandidaten.

Jadon Sancho sorgt derweil auch im Dress der englischen Nationalmannschaft für sehenswerte Szenen und Rudi Völler geht auf Konfrontationskurs mit Hans-Joachim Watzke.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Supercup findet in Dortmund statt

Der deutsche Supercup zwischen Meister und Pokalsieger Bayern München sowie "Vize" Borussia Dortmund am 3. August (Samstag) findet in Dortmund statt. Die Vergabe des Prestigeduells an die westfälische Metropole gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Gleichzeitig setzte die DFL die Anstoßzeit für 20.30 Uhr fest.

Durch Münchens Double in der abgelaufenen Spielzeit nimmt Dortmund als Vizemeister am Supercup teil. Im Normalfall ermitteln der Meister und der Pokalsieger den ersten Titelgewinner der neuen Saison.

🏆 Der diesjährige #Supercup am 3. August wird im @SIGNALIDUNAPARK stattfinden. Anstoß ist um 20.30 Uhr! pic.twitter.com/EYEFTjKgUT — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Juni 2019

Jadon Sancho düpiert den begehrtesten Verteidiger der Welt

BVB-Talent Immanuel Pherai: Ein Raiola-Schützling als Super-Beispiel

Immanuel Pherai ist 18 Jahre alt, zählt zu den größten Talenten im niederländischen Fußball und wird von Star-Berater Mino Raiola betreut. Seit zwei Jahren spielt er im Nachwuchs bei Borussia Dortmund und trumpfte vor allem in zwei Endspielen groß auf. Beim BVB wird er zur kommenden Saison näher an die Profis heranrücken.

Rudi Völler auf Konfrontationskurs mit BVB-Boss Aki Watzke

Rudi Völler hat die geplante Reform der Champions League durch die UEFA scharf kritisiert. Im Vorfeld der für Donnerstag und Freitag anberaumten Treffen der Mitglieder der European Club Association auf Malta, hielt der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen seine Abneigung nicht zurück und wagt auch einen Konflikt mit Bayern-Boss Rummenigge und BVB-Chef Watzke.

"Das ist das Todesurteil des Fußballs, wenn du dich nicht mehr qualifizieren musst für europäische Wettbewerbe", sagte Völler der dpa. Wer das wollen würde, der müsse nach Meinung des Bayer-Geschäftsführers "schwachsinnig sein". Er hoffe, "dass alle zur Besinnung kommen".

Mit seinem harschen Vokabular ging Völler auch gleichzeitig auf Konfrontationskurs mit Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Beide hatten sich in ihren Aussagen zuletzt dem Agnelli-Kurs angenähert.

"Diese Reform der oder Super League kommt so oder so. Wir müssen nun versuchen, da möglichst viel von unseren deutschen Interessen reinzupacken, was den deutschen Gefühlen entspricht", erklärte Watzke noch im Mai. Ähnlich soll Watzke auch am 15. Mai im Verlauf der Mitgliederversammlung der Liga argumentiert haben. "Aki, red' nicht so einen Mist", konterte Völler bereits an diesem Tag, an dem sich die 36 Klubs aus 1. und gegen die Reformvorschläge von Agnelli ausgesprochen haben.

Mario Mandzukic: BVB oder ?

Stürmer Mario Mandzukic steht bei Juventus Turin vor dem Abgang, die Bianconeri sind wegen eines Transfers gesprächsbereit. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport bieten sich dem 33-jährigen Kroaten nun zwei Optionen: ein Transfer zu Borussia Dortmund und ein Wechsel nach China.

Als Interessenten für Mandzukic ständen demnach gleich mehrere Klubs aus der Chinese Super League bereit. In der Vergangenheit wurde der Vizeweltmeister mehrfach mit Vereinen aus dem Reich der Mitte in Verbindung gebracht. Sie könnten ihm ein üppiges Gehalt bieten und wären bereit, eine hohe Ablösesumme zu zahlen.

BVB: Marco Reus freut sich auf das Zusammenspiel mit Julian Brandt

Für die neue Saison hat der BVB mit Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz bereits drei hochkarätige Neuzugänge verpflichtet. Kapitän Marco Reus lobt die Neueinkäufe. "Wir haben uns gut verstärkt", so Reus im kicker. "Das tut uns gut, das bedeutet noch mehr Qualität und Tiefe. Gerade in der Rückrunde fehlte es uns aufgrund einiger Verletzungen an der nötigen Power. Deshalb finde ich es gut und richtig, dass der Konkurrenzkampf noch größer wird."

Besonders freut er sich auf das Zusammenspiel mit Brandt. "Er ist ein super Spieler, hat ein großes Spielverständnis, kann in der Offensive unterschiedlichste Positionen bekleiden", sagte Reus. Obwohl Brandt am liebsten eine ähnliche Position wie Reus bekleidet, könne er sich ein Zusammenspiel "absolut" vorstellen.

Kommt Sergio Reguilon von Real Madrid zum BVB?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Sergio Reguilon von Real Madrid. Das berichtet die spanische As. Der junge Außenverteidiger könnte beim BVB die Nachfolge Marcel Schmelzers antreten.

Laut des Berichts hätte sich der BVB sich bei den Königlichen nach Reguilon erkundigt. Der 22-jährige Linksverteidiger kam unter Zinedine Zidane nur zweimal zum Einsatz und könnte den Verein wohl im Sommer verlassen. Die Königlichen würden demnach einen Verkauf mit Rückkaufoption anstreben, um die eigens anstehenden Umbauarbeiten am Kader zu finanzieren.