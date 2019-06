BVB-News und Gerüchte: Marco Reus freut sich auf Julian Brandt, Sergio Reguilon wird gehandelt

Marco Reus freut sich auf das Zusammenspiel mit Julian Brandt und Sergio Reguilon soll ein BVB-Kandidat sein. Alle News zur Borussia.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Meistertitel in der vorbei. Kapitän Marco Reus hofft, dass die Borussia in den kommenden "zwei oder drei Jahren" die Schale holen wird.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dafür hat sich der BVB bereits ordentlich verstärkt und mit Thorgan Hazard, Nico Schulz und Julian Brandt bereits drei namhafte Spieler verpflichtet. Besonders auf das Zusammenspiel mit dem Ex-Leverkusener Brandt freut sich Reus.

Die BVB-Junioren sind derweil weiter auf Erfolgskurs, die U17 steht dank Top-Talent Youssoufa Moukoko vor dem Einzug in das Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Marco Reus freut sich auf das Zusammenspiel mit Julian Brandt

Für die neue Saison hat der BVB mit Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz bereits drei hochkarätige Neuzugänge verpflichtet. Kapitän Marco Reus lobt die Neueinkäufe. "Wir haben uns gut verstärkt", so Reus im kicker. "Das tut uns gut, das bedeutet noch mehr Qualität und Tiefe. Gerade in der Rückrunde fehlte es uns aufgrund einiger Verletzungen an der nötigen Power. Deshalb finde ich es gut und richtig, dass der Konkurrenzkampf noch größer wird."

Besonders freut er sich auf das Zusammenspiel mit Brandt. "Er ist ein super Spieler, hat ein großes Spielverständnis, kann in der Offensive unterschiedlichste Positionen bekleiden", sagte Reus. Obwohl Brandt am liebsten eine ähnliche Position wie Reus bekleidet, könne er sich ein Zusammenspiel "absolut" vorstellen.

Kommt Sergio Reguilon von zum BVB?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Sergio Reguilon von Real Madrid. Das berichtet die spanische As. Der junge Außenverteidiger könnte beim BVB die Nachfolge Marcel Schmelzers antreten.

Laut des Berichts hätte sich der BVB sich bei den Königlichen nach Reguilon erkundigt. Der 22-jährige Linksverteidiger kam unter Zinedine Zidane nur zweimal zum Einsatz und könnte den Verein wohl im Sommer verlassen. Die Königlichen würden demnach einen Verkauf mit Rückkaufoption anstreben, um die eigens anstehenden Umbauarbeiten am Kader zu finanzieren.

U17-Halbfinale: Moukoko beschert BVB hervorragende Ausgangsposition

Dank Supertalent Youssoufa Moukoko steht die U17 von Borussia Dortmund mit einem Bein im Finale um die deutsche U17-Meisterschaft. Beim 4:1 (2:1) im Halbfinalhinspiel gegen den VfL Wolfsburg erzielte der 14-Jährige zwei Treffer und legte ein Tor auf.

In der regulären Saison hatte Moukoko mit 46 Toren in 25 Spielen für die B-Junioren-Bundesliga einen Rekord aufgestellt.

BVB-Kapitän Marco Reus meldet Führungsansprüche im DFB-Team an

Marco Reus meldet in der Fußball-Nationalmannschaft Führungsansprüche an. "Wenn du hier einer der Ältesten bist, im Klub der Spielführer bist, dann musst du auch in der Nationalelf vorangehen und die Jungen mitziehen", sagte der Kapitän des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund im kicker-Interview.

Der 30-Jährige ist im Kader für die EM-Qualifikationsspiele am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland der älteste Feldspieler. Er will für die jüngeren Spieler "da sein, auch wenn es mal nicht so läuft".

Trotz der großen Konkurrenz um die drei Plätze im Angriff sieht sich Reus in der Rolle des Stammspielers: "Es ist nicht mein Anspruch, von der Bank zu kommen. Ich bin in einem Alter, in dem ich der Mannschaft sowohl spielerisch als auch in Bezug auf meine Erfahrung helfen kann."

Götze-Verlängerung beim BVB: Zorc ist guter Dinge

Vizemeister Borussia Dortmund wird im August mit Mario Götze über eine vorzeitige Vertragsverlängerung verhandeln. "Zu Beginn der neuen Saison werden wir uns zusammensetzen", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Sport Bild. Der 56-Jährige ist zuversichtlich, mit Götze und seinem Beraterteam eine Einigung erzielen zu können.

Man kenne doch seit Jahren die Gerüchte aus , die "zu uns rüberschwappen", so Zorc. "Wir sind wie immer entspannt. Denn wir sind mit Marios Vater und seinem Berater in einem guten Austausch", sagte Zorc. Der Vertrag Götzes beim BVB läuft noch bis 2020.