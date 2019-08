BVB: Marco Reus lobt Paco Alcacer, Großkreutz zum Pokalspiel - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt das Pokalspiel beim KFC Uerdingen mit 2:0. Marco Reus lobt Paco und Großkreutz ist stolz. Alle BVB-News.

ist mit einem 2:0 in Uerdingen ohne Schwierigkeiten in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals eingezogen. Im Interview danach zeigte sich Kapitän Marco Reus beeindruckt von der Schusstechnik Paco Alcacers. Außerdem verriet er, warum sein Tor in der nicht gezählt hätte.

Am Freitag gab der BVB bekannt, dass Maximilian Philipp und Shinji Kagawa den Klub verlassen. Doch laut Michael Zorc war es das noch nicht, denn Schwarz-Gelb hat weiter einen zu großen Kader.

Kevin Großkreutz, Ex-BVB-Akteur, verlor zwar mit seinem KFC Uerdingen gegen Dortmund, stolz war der Ex-Nationalspieler dennoch.

Weitere News: Guerreiro fällt vorerst aus, der Brasilianer Everton ist ein Thema beim Vizemeister der vergangenen Saison.

BVB - Marco Reus über Paco Alcacers Schusstechnik: "Das ist sensationell anzusehen"

Es war souverän, was Borussia Dortmund beim KFC Uerdingen bot, überragend war es allerdings nicht. Ein umstrittenes Tor von Marco Reus zu Beginn der zweiten Hälfte half dem BVB dabei, den Bann gegen sehr defensive Gastgeber zu brechen. Umstritten war der Treffer, weil der Ball in der Entstehung an Reus' Arm prallte. Ein Freistoßtor Paco Alcacers beseitigte sämtliche Restzweifel am Weiterkommen.

Die grandiose Schusstechnik des Spaniers war nach der Begegnung nur ein Thema, zu dem sich Kapitän Marco Reus in der Mixed Zone äußerte. Zudem sprach er über die von ihm erzielte Führung und die Schwierigkeit, gegen tiefstehende Gegner zu guten Torchancen zu kommen. Gleichzeitig forderte er noch mehr Zielstrebigkeit von seiner Mannschaft.

Nach Duell mit dem BVB: Uerdingen-Profi Großkreutz ist stolz trotz Niederlage

Kevin Großkreutz hat das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund trotz der Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals genossen. "Das war kämpferisch und läuferisch eine Top-Leistung. Der ganze Verein kann stolz sein", sagte Großkreutz nach der 0:2 (0:0)-Niederlage mit dem Drittligisten KFC Uerdingen in Düsseldorf.

Nach dem Spiel ließ sich der Weltmeister von 2014 zunächst von den Uerdinger Fans feiern, dann ging er zum BVB-Anhang. "Das war ein sensationeller Tag. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. So schließt sich der Kreis. Ich danke allen BVB-Fans. Ich werde immer einer von denen sein", sagte Großkreutz.

BVB - Zorc kündigt weitere Abgänge an: "Es wird noch einiges passieren"

Michael Zorc hat angekündigt, dass Borussia Dortmund in der aktuellen Transferperiode noch den einen oder anderen Spieler abgeben wird.

"Wir werden noch das ein oder andere tun, aber eher auf der abgebenden Seite wie jetzt mit Shinji Kagawa oder Maximilian Philipp. Wir wollen keinen überladenen Kader. Es wird noch einiges passieren", sagte der BVB-Sportdirektor bei Sport1.

BVB muss vorerst auf Raphael Guerreiro verzichten

Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf Raphael Guerreiro verzichten. Der Europameister aus zog sich im Training eine Muskelverletzung zu. Das teilte der BVB vor dem Pokalspiel am Freitagabend gegen den Drittligisten KFC Uerdingen in Düsseldorf mit. Guerreiro wird voraussichtlich zwei Wochen und damit auch beim Bundesliga-Start gegen den fehlen.

BVB angeblich an -Shootingstar Everton interessiert

Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an Offensivspieler Everton von Gremio Porto Alegre. Davon berichtet Globo Esporte.

Allerdings sind demnach auch Arsenal, , , Bayern, Napoli und an dem 23-Jährigen dran, der bei der Copa America in Brasiliens Nationalelf für Furore gesorgt hatte.