BVB-News und Gerüchte: Zorc kündigt Verlängerung mit Favre an, Schmelzer und Weigl sollen bleiben

Lucien Favre soll wohl verlängern, außerdem spricht sich Michael Zorc auch für einen Verbleib von Marcel Schmelzer aus. Alle News zum BVB.

stellt nach der Vizemeisterschaft die Weichen für eine noch erfolgreichere nächste Saison, in der der BVB den weiter angreifen will. Drei hochkarätige Neuzugänge stehen mit Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz bereits fest.

Derweil äußerte sich Sportdirektor Michael Zorc nun auch positiv über eine baldige vorzeitige Vertragsverlängerung von Trainer Lucien Favre. Zudem strebt Zorc ganz klar an, sowohl den offenbar von PSG umworbenen Julian Weigl als auch Kapitän Marcel Schmelzer, der sportlich zuletzt keine Rolle spielte, zu halten.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Zorc kündigt Verlängerung mit BVB-Coach Favre an

Sportdirektor Michael Zorc hat angekündigt, den noch bis Ende Juni 2020 datierten Vertrag mit Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre vorzeitig verlängern zu wollen.

"Natürlich werden wir mit ihm in die Gespräche gehen, und ich persönlich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte", sagte Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir alle fühlen uns in dieser Konstellation wohl."

Begonnen habe man die Gespräche mit Favre aber noch nicht, erklärte Zorc weiter.

BVB-Sportdirektor Zorc: Schmelzer und Weigl sollen bleiben

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat klargestellt, sowohl Linksverteidiger Marcel Schmelzer als auch Defensiv-Allrounder Julian Weigl beim BVB halten zu wollen.

"Ich halte große Stücke auf Marcel, in jeglicher Hinsicht", sagte Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe über Schmelzer, der unter Favre in der vergangenen Saison kaum eine Rolle spielte. "Er hat sich, obwohl er nicht gespielt hat, immer tadellos verhalten. Nicht nur neben dem Platz, er hat auch konsequent erstklassige Trainingsleistungen gezeigt. Er ist ein wichtiger Faktor für uns, auch in der Kabine. Er verkörpert ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund."

Über Weigl, an dem PSG Interesse zeigt, sagte Zorc: "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern."

Ex-BVB-Verteidiger Subotic bei Düsseldorf im Gespräch

Auf der Suche nach Neuzugängen für die nächste Saison denkt wohl auch über Neven Subotic von der AS Saint-Etienne nach. Nach Informationen der Rheinischen Post soll der 30-Jährige in den Planungen des Bundesligisten eine Rolle spielen.

"Neven ist ein international erfahrener Spieler, aber er ist nur einer von vielen Namen, mit denen wir in Verbindung gebracht worden sind", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf Anfrage der Redaktion.

Borussia Dortmund: PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigt Interesse an Julian Weigl

Paris Saint-Germain ist weiterhin an einer Verpflichtung von Julian Weigl von Bundesliga-Klub Borussia Dortmund interessiert. Das sagte PSG-Coach Thomas Tuchel im Interview mit Eurosport.

Nachdem Tuchel auf die Frage, ob Weigl denn komme, zunächst nur verschmitzt gelacht hatte, antwortete er auf eine erneute Nachfrage, ob Weigl für PSG interessant sei, mit "Der Jule? Klar."

BVB: Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zu Jerome Boateng

Der ehemalige Bundesliga-Star Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zu einer Verpflichtung von Abwehrspieler Jerome Boateng vom FC Bayern München. Der Ex-Nationalspieler steht beim deutschen Rekordmeister vor dem Aus, nachdem ihm Uli Hoeneß zuletzt einen Abschied nahegelegt hatte.

"Bei Borussia Dortmund haben ein, zwei erfahrene Spieler für einen Titel gefehlt – gerade in der Innenverteidigung. Der BVB sollte sich deshalb wirklich Gedanken machen über die Personalie Jerome Boateng", schrieb Effenberg in seiner Kolumne auf t-online.de.

Bericht: Mario Götze zögert mit Verlängerung beim BVB, Arsenal zeigt Interesse

Mittelfeldspieler Mario Götze zögert mit einer Verlängerung seines Vertrags bei Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund. Das berichtet die Bild und nennt auch den möglichen Grund dafür: Der englische Spitzenklub soll Interesse an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 zeigen.

Götze ist aktuell noch bis 2020 an den BVB gebunden und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte vor wenigen Wochen, dass es das Bestreben sei, Götzes Arbeitspapier zu verlängern. Die Bild ergänzte damals allerdings, die Borussen erwarteten von Götze in den Verhandlungen ein "gewisses Entgegenkommen" in Form einer niedrigeren Gehaltsforderung.

Holt der BVB Marcus Thuram von ?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund denkt offenbar über eine Verpflichtung des jungen Angreifers Marcus Thuram von EA Guingamp aus der Ligue 1 nach. Dies berichtet Bertrand Latour vom französischen Sportradiosender RTL-L'Equipe .

Demnach habe es bereits ein erstes Treffen zwischen den Verantwortlichen des BVB und dem 21-jährigen Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram gegeben. Der berühmte Vater soll sich einen Wechsel nach Dortmund wünschen.