Bericht aus Frankreich: BVB zeigt Interesse an Marcus Thuram von EA Guingamp

Der BVB ist offenbar an Marcus Thuram von EA Guingamp interessiert. Angeblich hat es sogar schon ein erstes Treffen mit dem Angreifer gegeben.

-Vizemeister denkt offenbar über eine Verpflichtung des jungen Angreifers Marcus Thuram von aus der nach. Dies berichtet Bertrand Latour vom französischen Sportradiosender RTL-L'Equipe.

Demnach habe es bereits ein erstes Treffen zwischen den Verantwortlichen des BVB und dem 21-jährigen Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram gegeben. Der berühmte Vater soll sich einen Wechsel nach Dortmund wünschen.

BVB hat bereits Schulz, Hazard und Brandt verpflichtet

Thuram steht in Guingamp noch bis 2020 unter Vertrag, in der abgelaufenen Saison erzielte der Offensivspieler in 38 Pflichtspielen 13 Tore für den Tabellen-20., der in der kommenden Saison in der Ligue 2 spielen wird.

Thuram wäre für den BVB der vierte Sommerneuzugang, nachdem der Klub in den vergangenen Wochen bereits Nico Schulz ( ), Thorgan Hazard ( ) und Julian Brandt ( ) verpflichtet hat.